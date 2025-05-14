Картофель по-деревенски в духовке и не только: пошаговые рецепты

Lenta.ru

Картофель по-деревенски — пряные картофельные дольки в кожуре, хрустящие снаружи и мягкие внутри. Это популярное и любимое во всем мире блюдо фастфуда. Дома добиться такого результата бывает непросто: картофель может получиться слишком сухим или, наоборот, водянистым. Как приготовить идеальную картошку по-деревенски в духовке, рассказывает «Лента.ру».

Картофель по-деревенски в духовке: пошаговые рецепты
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Как выбрать правильный картофель

Именно от сорта картофеля зависит текстура блюда, отметил в беседе с «Лентой.ру» бренд-шеф кулинарного альянса Novikov Group и Family Garden Руслан Италмазов.

Лучший выбор для картофеля по-деревенски в духовке — крахмалистые сорта с плотной мякотью, такие как «Гала», «Скарб» или «Адретта». Они хорошо держат форму, образуют хрустящую корочку и при этом остаются мягкими внутри

«Если использовать слишком водянистые сорта, например, "Ред Скарлет" или "Беллароза", картофель будет хуже запекаться, и не получится правильной корочки», — дополнил специалист. По его словам, клубень нужно выбирать среднего размера, без зеленых пятен и повреждений.

Классический рецепт

Картошку по-деревенски можно готовить сразу в духовке, а можно сначала немного подержать в кипящей воде. Классическим рецептом с «Лентой.ру» поделился Руслан Италмазов.

Ингредиенты:

  • картофель — 800 граммов;
  • оливковое масло — 3 столовые ложки;
  • сушеный чеснок — 1 чайная ложка;
  • розмарин (свежий или сушеный) — половина чайной ложки;
  • кориандр молотый — половина чайной ложки;
  • паприка молотая — 1 чайная ложка;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель тщательно вымойте, но не очищайте — запеченная кожура придаст те самые текстуру и хруст. Нарежьте дольками толщиной около 1,5 сантиметра.
  2. Замочите нарезанный картофель в холодной воде на 30 минут — это уберет лишний крахмал.
  3. Чтобы добиться правильной хрустящей корочки, нужно хорошо обмазать дольки маслом со специями. Важно, чтобы на корнеплодах не осталось воды после вымачивания, иначе картошка впитает ее и будет не запекаться, а подвариваться. Поэтому обсушите дольки бумажным полотенцем. В миске смешайте масло, чеснок, паприку, розмарин и кориандр и хорошо вмассируйте эту смесь в картофель.
  4. Выложите дольки на противень в один слой и запекайте при температуре 200°C около 35-40 минут (через 20 минут после начала запекания обязательно переверните картофель.

Картофель по-деревенски с предварительным отвариванием

Картошку можно предварительно отварить, тогда время запекания сократится почти в два раза. Такой способ подходит тем, кто боится пересушить блюдо в духовке, отметил бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru Сергей Кузнецов.

Ингредиенты:

  • картофель среднего размера (крахмалистых сортов) — 4-5 штук;
  • вода с солью — для замачивания (в пропорциях на 1 литр — 7 граммов);
  • соль — по вкусу;
  • кукурузный крахмал — 2 столовые ложки;
  • паприка (копченая или сладкая) — 1 чайная ложка;
  • чесночный порошок — половина чайной ложки;
  • сушеные травы (орегано и тимьян) — по вкусу;
  • растительное масло — по вкусу для духовки или 300-500 граммов для фритюра.

Приготовление:

  1. Вымойте картофель, разрежьте пополам или нарежьте дольками, не очищая кожуру, замочите в холодной воде с солью на 30-40 минут, чтобы убрать лишний крахмал.
  2. Вскипятите воду в кастрюле, слегка подсолите и опустите в нее картофель на 3-4 минуты. Затем откиньте на дуршлаг и дайте обсохнуть. Так удастся существенно сократить время запекания в духовке или обжаривания во фритюре или в аэрогриле.
  3. Смешайте в миске паприку, чесночный порошок, сушеные травы и соль. Обваляйте дольки сначала в крахмале, а затем в смеси специй. Так картофель получится более хрустящим.

Приготовление в духовке:

  • Разогрейте духовку до 210°C в режиме конвекции
  • Выложите на противень пергамент для запекания, смазанный маслом, разложите на нем дольки и запекайте в духовке 15-20 минут.
  • Через 8-10 минут после начала запекания достаньте противень из духовки, переверните все дольки и отправьте обратно.

Приготовление во фритюре:

  • Разогрейте масло во фритюре до 170-180°C.
  • Обжаривайте картофель небольшими порциями 4-5 минут, затем переложите на бумажное полотенце.

Приготовление в аэрогриле:

  • Выставьте температуру на 200°C и время на 18-20 минут.
  • Выложите картофель в корзину и готовьте, периодически ее встряхивая.

Картофель по-деревенски в фольге

Для подачи на праздничный стол удобно запекать картофель по-деревенски порционно в фольге. Это и быстро, и вкусно. Единственный минус — при таком способе приготовления хрустящей корочки не будет. Зато готовить в фольге можно как в духовке, так и на мангале при помощи решетки для гриля.

Ингредиенты:

  • картофель — 6-8 средних клубней;
  • сливочное масло — 50 граммов;
  • растительное масло — 2 столовые ложки;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец и паприка — по вкусу;
  • куркума молотая — по вкусу;
  • зелень (укроп, петрушка) — по желанию;
  • чеснок — 2 зубчика (по желанию).

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте картофель щеткой, чтобы удалить всю грязь. Не очищая от кожуры, нарежьте клубни дольками или крупными кубиками.
  2. В миске смешайте растительное масло, сливочное масло, соль, паприку, куркуму, черный молотый перец и мелко нарезанный чеснок.
  3. Добавьте нарезанный картофель в получившийся маринад и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью.
  4. Разделите картофель на порции и разложите каждую порцию на отдельный кусок фольги.
  5. Плотно заверните фольгу, чтобы все соки оставались внутри.
  6. Положите свертки с картофелем на решетку мангала или в разогретую до 200°C духовку.
  7. Запекайте картофель около 30-40 минут. Время зависит от размера кусочков и способа приготовления. Чтобы проверить готовность, аккуратно разверните один сверток и проткните картофель вилкой. Он должен быть мягким внутри. Готовую картошку перед подачей можно посыпать зеленью.

С чем подать картофель по-деревенски: рецепты соусов

Пряный йогуртовый соус

Ингредиенты:

  • греческий йогурт — 150 граммов;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • сок лимона — 1 чайная ложка;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • мелко нарубленные кинза или укроп — 1 чайная ложка.

Приготовление:

  1. Чеснок натрите на мелкой терке или выдавите при помощи пресса.
  2. Смешайте его с йогуртом, лимонным соком и специями. Оставьте на 10 минут, чтобы соус настоялся.

Классический сырный соус

Ингредиенты:

  • сливки 20 процентов — 100 миллилитров;
  • твердый сыр (чеддер, гауда) — 70 граммов;
  • горчица — половина чайной ложки;
  • щепотка мускатного ореха — по вкусу.

Приготовление:

  1. Сливки подогрейте на плите, но не доводите до кипения. Убавьте огонь до минимума
  2. Натрите сыр на мелкой терке. Добавьте его в горячие сливки и начните активно перемешивать до однородности.
  3. Добавьте горчицу и мускатный орех. Еще раз тщательно перемешайте.

Чесночный соус

Ингредиенты:

  • майонез — 100 граммов;
  • сметана — 25 граммов;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • свежая зелень (петрушка или укроп) — 2 грамма;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  • Очистите чеснок от шелухи и измельчите.
  • Ополосните свежую зелень и мелко порубите.
  • Смешайте в миске майонез и сметану, добавьте соль, перец, чеснок и свежую зелень. Оставьте настояться на 10 минут.

«Это рецепт базового соуса к картофелю по-деревенски, его можно улучшить под свой вкус. К примеру, если хочется кислинки, то можно добавить дижонскую горчицу и лимонный сок. Для пикантного вкуса — копченую паприку, для остроты — чили. А если хочется сладости, то добавьте мед или кленовый сироп», — посоветовал Сергей Кузнецов.

Как добиться идеальной хрустящей корочки

Запекайте при высокой температуре.

200-220°C оптимальный режим для образования румяной корочки

А также используйте правильное масло. Оливковое придает насыщенный вкус, а смесь растительного и сливочного масел не только подчеркивает вкус картофеля, но и делает корочку более хрустящей.

«Не накрывайте фольгой картофель! Многие ошибочно накрывают дольки, чтобы они точно приготовились внутри, но из-за этого образуется пар, который размягчает корочку, — и не будет никакого хруста», —Руслан Италмазов, шеф-повар.

А если готовите во фритюре, то лучше жарьте картофель по-деревенски в два этапа, посоветовал Сергей Кузнецов: сначала 5 минут при 140°C, затем 2-3 минуты при 180°C.

Еда
Сергей Кузнецов