Картофель по-деревенски в духовке: пошаговые рецепты

Картофель по-деревенски — пряные картофельные дольки в кожуре, хрустящие снаружи и мягкие внутри. Это популярное и любимое во всем мире блюдо фастфуда. Дома добиться такого результата бывает непросто: картофель может получиться слишком сухим или, наоборот, водянистым. Как приготовить идеальную картошку по-деревенски в духовке, рассказывает «Лента.ру».

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Как выбрать правильный картофель

Именно от сорта картофеля зависит текстура блюда, отметил в беседе с «Лентой.ру» бренд-шеф кулинарного альянса Novikov Group и Family Garden Руслан Италмазов.

Лучший выбор для картофеля по-деревенски в духовке — крахмалистые сорта с плотной мякотью, такие как «Гала», «Скарб» или «Адретта». Они хорошо держат форму, образуют хрустящую корочку и при этом остаются мягкими внутри

«Если использовать слишком водянистые сорта, например, "Ред Скарлет" или "Беллароза", картофель будет хуже запекаться, и не получится правильной корочки», — дополнил специалист. По его словам, клубень нужно выбирать среднего размера, без зеленых пятен и повреждений.

Классический рецепт

Картошку по-деревенски можно готовить сразу в духовке, а можно сначала немного подержать в кипящей воде. Классическим рецептом с «Лентой.ру» поделился Руслан Италмазов.

Ингредиенты:

картофель — 800 граммов;

оливковое масло — 3 столовые ложки;

сушеный чеснок — 1 чайная ложка;

розмарин (свежий или сушеный) — половина чайной ложки;

кориандр молотый — половина чайной ложки;

паприка молотая — 1 чайная ложка;

соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Картофель тщательно вымойте, но не очищайте — запеченная кожура придаст те самые текстуру и хруст. Нарежьте дольками толщиной около 1,5 сантиметра. Замочите нарезанный картофель в холодной воде на 30 минут — это уберет лишний крахмал. Чтобы добиться правильной хрустящей корочки, нужно хорошо обмазать дольки маслом со специями. Важно, чтобы на корнеплодах не осталось воды после вымачивания, иначе картошка впитает ее и будет не запекаться, а подвариваться. Поэтому обсушите дольки бумажным полотенцем. В миске смешайте масло, чеснок, паприку, розмарин и кориандр и хорошо вмассируйте эту смесь в картофель. Выложите дольки на противень в один слой и запекайте при температуре 200°C около 35-40 минут (через 20 минут после начала запекания обязательно переверните картофель.

Картофель по-деревенски с предварительным отвариванием

Картошку можно предварительно отварить, тогда время запекания сократится почти в два раза. Такой способ подходит тем, кто боится пересушить блюдо в духовке, отметил бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru Сергей Кузнецов.

Ингредиенты:

картофель среднего размера (крахмалистых сортов) — 4-5 штук;

вода с солью — для замачивания (в пропорциях на 1 литр — 7 граммов);

соль — по вкусу;

кукурузный крахмал — 2 столовые ложки;

паприка (копченая или сладкая) — 1 чайная ложка;

чесночный порошок — половина чайной ложки;

сушеные травы (орегано и тимьян) — по вкусу;

растительное масло — по вкусу для духовки или 300-500 граммов для фритюра.

Приготовление:

Вымойте картофель, разрежьте пополам или нарежьте дольками, не очищая кожуру, замочите в холодной воде с солью на 30-40 минут, чтобы убрать лишний крахмал. Вскипятите воду в кастрюле, слегка подсолите и опустите в нее картофель на 3-4 минуты. Затем откиньте на дуршлаг и дайте обсохнуть. Так удастся существенно сократить время запекания в духовке или обжаривания во фритюре или в аэрогриле. Смешайте в миске паприку, чесночный порошок, сушеные травы и соль. Обваляйте дольки сначала в крахмале, а затем в смеси специй. Так картофель получится более хрустящим.

Приготовление в духовке:

Разогрейте духовку до 210°C в режиме конвекции

Выложите на противень пергамент для запекания, смазанный маслом, разложите на нем дольки и запекайте в духовке 15-20 минут.

Через 8-10 минут после начала запекания достаньте противень из духовки, переверните все дольки и отправьте обратно.

Приготовление во фритюре:

Разогрейте масло во фритюре до 170-180°C.

Обжаривайте картофель небольшими порциями 4-5 минут, затем переложите на бумажное полотенце.

Приготовление в аэрогриле:

Выставьте температуру на 200°C и время на 18-20 минут.

Выложите картофель в корзину и готовьте, периодически ее встряхивая.

Картофель по-деревенски в фольге

Для подачи на праздничный стол удобно запекать картофель по-деревенски порционно в фольге. Это и быстро, и вкусно. Единственный минус — при таком способе приготовления хрустящей корочки не будет. Зато готовить в фольге можно как в духовке, так и на мангале при помощи решетки для гриля.

Ингредиенты:

картофель — 6-8 средних клубней;

сливочное масло — 50 граммов;

растительное масло — 2 столовые ложки;

соль — по вкусу;

черный молотый перец и паприка — по вкусу;

куркума молотая — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — по желанию;

чеснок — 2 зубчика (по желанию).

Приготовление:

Тщательно вымойте картофель щеткой, чтобы удалить всю грязь. Не очищая от кожуры, нарежьте клубни дольками или крупными кубиками. В миске смешайте растительное масло, сливочное масло, соль, паприку, куркуму, черный молотый перец и мелко нарезанный чеснок. Добавьте нарезанный картофель в получившийся маринад и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью. Разделите картофель на порции и разложите каждую порцию на отдельный кусок фольги. Плотно заверните фольгу, чтобы все соки оставались внутри. Положите свертки с картофелем на решетку мангала или в разогретую до 200°C духовку. Запекайте картофель около 30-40 минут. Время зависит от размера кусочков и способа приготовления. Чтобы проверить готовность, аккуратно разверните один сверток и проткните картофель вилкой. Он должен быть мягким внутри. Готовую картошку перед подачей можно посыпать зеленью.

С чем подать картофель по-деревенски: рецепты соусов

Пряный йогуртовый соус

Ингредиенты:

греческий йогурт — 150 граммов;

чеснок — 1 зубчик;

сок лимона — 1 чайная ложка;

соль, черный перец — по вкусу;

мелко нарубленные кинза или укроп — 1 чайная ложка.

Приготовление:

Чеснок натрите на мелкой терке или выдавите при помощи пресса. Смешайте его с йогуртом, лимонным соком и специями. Оставьте на 10 минут, чтобы соус настоялся.

Классический сырный соус

Ингредиенты:

сливки 20 процентов — 100 миллилитров;

твердый сыр (чеддер, гауда) — 70 граммов;

горчица — половина чайной ложки;

щепотка мускатного ореха — по вкусу.

Приготовление:

Сливки подогрейте на плите, но не доводите до кипения. Убавьте огонь до минимума Натрите сыр на мелкой терке. Добавьте его в горячие сливки и начните активно перемешивать до однородности. Добавьте горчицу и мускатный орех. Еще раз тщательно перемешайте.

Чесночный соус

Ингредиенты:

майонез — 100 граммов;

сметана — 25 граммов;

чеснок — 1 зубчик;

свежая зелень (петрушка или укроп) — 2 грамма;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Очистите чеснок от шелухи и измельчите.

Ополосните свежую зелень и мелко порубите.

Смешайте в миске майонез и сметану, добавьте соль, перец, чеснок и свежую зелень. Оставьте настояться на 10 минут.

«Это рецепт базового соуса к картофелю по-деревенски, его можно улучшить под свой вкус. К примеру, если хочется кислинки, то можно добавить дижонскую горчицу и лимонный сок. Для пикантного вкуса — копченую паприку, для остроты — чили. А если хочется сладости, то добавьте мед или кленовый сироп», — посоветовал Сергей Кузнецов.

Как добиться идеальной хрустящей корочки

Запекайте при высокой температуре.

200-220°C оптимальный режим для образования румяной корочки

А также используйте правильное масло. Оливковое придает насыщенный вкус, а смесь растительного и сливочного масел не только подчеркивает вкус картофеля, но и делает корочку более хрустящей.

«Не накрывайте фольгой картофель! Многие ошибочно накрывают дольки, чтобы они точно приготовились внутри, но из-за этого образуется пар, который размягчает корочку, — и не будет никакого хруста», —Руслан Италмазов, шеф-повар.

А если готовите во фритюре, то лучше жарьте картофель по-деревенски в два этапа, посоветовал Сергей Кузнецов: сначала 5 минут при 140°C, затем 2-3 минуты при 180°C.