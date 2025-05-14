Как выбрать правильный квас

Квас, отмеченный российским Знаком качества, выпускают в семи регионах страны. К началу мая на эту категорию продукции выдали восемь сертификатов, рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе Роскачества. Специалисты также назвали, чем отличаются производители правильного кваса, и объяснили, на что обращать внимание при покупке этого напитка.

Все на этикетке

В первую очередь стоит изучить информацию на упаковке. Настоящий продукт должен иметь наименование «Квас» и никак иначе. Например, не «безалкогольный газированный напиток». Квас обязаны изготовить по ГОСТ 31494-2012. Также должны быть указаны количество продукции, дата изготовления, срок годности, условия хранения, данные для идентификации партии, наименование и место нахождения изготовителя. Потребитель может потребовать документы, подтверждающие безопасность, качество и происхождение товара.

Важен и состав. Регулятор кислотности, например молочная или лимонная кислоты, свидетельствует об упрощенной технологии изготовления. Значит, продукт выпустили методом незавершенного брожения, а потом подкислили, чтобы довести вкус до нормы. Кроме того, в напитке не должно быть консервантов и подсластителей, а также искусственных ароматизаторов и красителей. Разрешается использовать только натуральные ингредиенты.

С фильтрами и без

Также стоит учитывать способ обработки кваса. Он может быть фильтрованным или нефильтрованным. Последний еще делится на осветленный и неосветленный.

«Нефильтрованный неосветленный квас — самый натуральный, содержит максимум полезных веществ, но хранится недолго, — рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе Роскачества. — Нефильтрованный осветленный не содержит осадка, но срок его годности тоже ограничен».

Фильтрованный продукт проходит дополнительную очистку — сепарирование или фильтрацию. Он может быть непастеризованным, тогда срок хранения короткий, до месяца, и держать бутыль можно только в холодильнике. У пастеризованного более долгий срок годности — до года и более, как и у подвергнутого холодной стерилизации.

Беречь от солнца и не ставить на землю

С наступлением тепла мест, где торгуют квасом вне магазинов, становится больше. Поэтому Роспотребнадзор напомнил о санитарных правилах.

Например, у продавца должны быть чистая одежда и головной убор, а также бейджик, где написаны имя и фамилия. Торговец обязан иметь личную медицинскую книжку с результатами медосмотра и гигиенической аттестации.

Емкости с продукцией нельзя подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Для продажи нужно использовать одноразовую посуду, помещенную в специальные упаковки или пакеты на поддонах. Хранить их на земле или асфальте запрещается. В месте торговли следует поставить емкость с крышкой для сбора использованной посуды.

За что отмечают

Российский Знак качества присваивают лучшей продукции отечественных производителей, которая по результатам веерных исследований соответствует действующим стандартам качества, опережающим стандартам Роскачества — на верхней границе или выше ГОСТов, — а также требованиям к уровню локализации производства — минимум 90 процентов площадей должно располагаться в России.

Добровольную сертификацию компании могут пройти бесплатно. Право маркировать товары российским Знаком качества выдают на три года. Сейчас такой отличительный признак есть у более чем 270 товаров.

Согласно опросам, на которые ссылаются эксперты Роскачества, о Знаке качества знают свыше 50 миллионов россиян, доверяют ему 82 процента респондентов. Потому и продажи товаров после присвоения такого знака вырастают как минимум на 20 процентов, а региональные производители выходят на федеральный и международный уровни.

Кроме того, им автоматически присваивают и знак «Сделано в России». Это значит, что они вправе нанести на свою этикетку «птичку», окрашенную в триколор. Кроме того, информацию о компании и ее товарах заносят в мультиязычный каталог заслуживающих доверия брендов Made in Russia.

В Роскачестве «Парламентской газете» также рассказали, где делают квас со Знаком качества. Есть такие предприятия в Краснодаре, Тюмени, Москве, Московской, Кировской, Пензенской и Ульяновской областях.