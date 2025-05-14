Как выбрать полезный йогурт

Йогурт может стать отличным дополнением к вашу рациону. Но только если вы знаете, на что обращать внимание при его выборе.

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Высокое содержание белка. Это такой йогурт, в котором белка 10 г и больше на порцию. Кроме того, йогурт из настоящего молока - это хороший источник высококачественного белка, говорит диетолог Коллин Слоан.

Низкое содержание сахара. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует мужчинам ограничить потребление добавленного сахара до 9 чайных ложек (36 г) в сутки, а женщинам - до 6 чайных ложек (25 г) в сутки.

Живые и активные культуры. Эти полезные бактерии поддерживают пищеварение.

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Высокое содержание основных питательных веществ. Речь идёт о кальции, фосфоре, витамине В12, рибофлавине, калии.

Содержание жира, соответствующее вашим потребностям. По данным исследований, ни жирные, ни обезжиренные молочные продукты не связаны с набором веса. Для большей сытости лучше выбирать жирный вариант, а для поддержания здоровья сердца - обезжиренный.

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