Пресноводный или морской: какого лосося лучше выбрать

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины установили, что радужная форель, выращенная в пресноводных водоемах, меньше подвержена инфекционным заболеваниям, чем атлантический лосось из морских хозяйств. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

Северо-западный регион производит около 50 тысяч тонн форели в год, из них 10 тысяч в Ленинградской области и 40 тысяч в Карелии. Для сравнения: Норвегия, лидер в этой отрасли, выращивает 1,5 миллиона тонн атлантического лосося ежегодно, превосходя все российское производство аквакультуры в несколько раз (400 тысяч тонн).

«Радужная форель в пресной воде болеет гораздо реже, чем атлантический лосось в норвежских морских хозяйствах. В море рядом с садками обитает дикий лосось и другие морские рыбы, которые передают лососю в садках своих возбудителей. Мы экономим, потому что не нуждаемся в вакцинации, которая обязательна для финнов и норвежцев, выращивающих рыбу в морской воде», — объяснил доктор биологических наук, руководитель кафедры аквакультуры и болезней рыб СПбГУВМ профессор Владимир Воронин.

Попытки российских рыбоводов выращивать атлантического лосося в море, подобно норвежским коллегам, привели к тем же проблемам — рыба стала страдать от болезней. Выращивание радужной форели в пресной воде позволяет избежать применения вакцин, которые необходимы при морском разведении лосося, что снижает себестоимость продукции и упрощает процесс производства.