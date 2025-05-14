Аналитики выяснили, как относятся россияне к красивой подаче блюд

Вкус приготовленной еды зависит не столько от рецепта, сколько от посуды и атмосферы за столом. Об этом заявили 81% участников опроса, проведенного экспертами Röndell, среди тысячи горожан в возрасте от 18 до 60 лет.

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Так, 51% участников исследования считает, что красивая сервировка и эстетичная подача существенно улучшают вкусовые ощущения. При этом 67% отмечает, что даже самое простое блюдо становится вкуснее, если оно красиво оформлено и подано в качественной посуде. Сервировка стола оказалась важной для 31% респондентов, а интересная подача и декорация - для 35%. Исследование подтвердило, что люди ценят не только вкус, но и атмосферу, в которой проходит трапеза. Окружение играет ключевую роль в восприятии вкуса. Для 53% москвичей еда кажется вкуснее в кругу близких людей. При этом 28% отметили, что уютная атмосфера и близкие рядом делают еду вкуснее, а 32% вспомнили о вкусах и ароматах из детства.

Не менее важным оказался и звук. Музыкальное сопровождение влияет на вкусовые ощущения почти половины опрошенных (47%). Четверть (22%) признались, что музыка на кухне помогает раскрыть вкус еды, а каждый пятый (21%) просто практикует ритуал "принятия" - мечтает о еде, пока она готовится.

Помимо социальных факторов, значительное влияние на гастрономические впечатления оказывает посуда. Большинство (83%) респондентов считают ее качество значимым элементом на кухне, причем как при приготовлении, так и при подаче блюд. Наибольшее влияние на процесс приготовления, согласно исследованию, оказывают сковороды и кастрюли - их отметили 71% и 69% опрошенных соответственно.

Выбор посуды тоже зависит от вкусов: 31% предпочитают современную геометричную форму, по 20% - прозрачное стекло и тактильную, как в кафе, 18% - черную, создающую акцент на еде, а 15% - бабушкину с цветочками. Результаты исследования подтверждают, что современные потребители все больше внимания уделяют не только тому, что они едят, но и как они это делают. Качественная посуда сегодня - это своего рода инвестиция в повседневное удовольствие.

И, наконец, для значительной части москвичей (61%) важны семейные кулинарные традиции. Рецепты, передающиеся из поколения в поколение, особые ритуалы приготовления - эти аспекты создают эмоциональную связь с процессом приготовления пищи. При этом 42% участников опроса получают удовольствие от самого процесса готовки.

Ритуалы также играют роль в формировании вкуса: 55% участников отметили важность декорации блюда, 45% - стремятся попробовать всё, что приготовили, 27% любят расставлять приборы в определённом порядке, а 37% вдохновляются утренним воздухом, открывая окно.