Десять продуктов, которые помогут добиться красивого загара

С наступлением лета желание понежиться на солнце возникает у многих. Однако, чтобы получить не только удовольствие, но и красивый бронзовый оттенок кожи, к загару важно подготовиться. И речь идет не только о правильных часах пребывания на солнце или качественной защите от ультрафиолета. Многое зависит от того, что мы едим. Юлианна Винер, бьюти-эксперт, основатель сети салонов красоты, поделилась секретами, как при помощи определенного рациона усилить эффект солнечных ванн.

© unsplash

Как «включается» загар

Загар — это естественная защитная реакция кожи. Под действием ультрафиолетовых лучей в ней вырабатывается меланин — пигмент, который и придает ей более темный оттенок. Чтобы этот процесс был эффективным и безопасным, организму необходимы определенные вещества:

Бета-каротин, который помогает коже быстрее адаптироваться к солнцу и активизирует выработку меланина;

Аминокислоты, особенно триптофан и тирозин, стимулирующие образование пигмента;

Антиоксиданты, защищающие клетки от свободных радикалов, образующихся при воздействии УФ-лучей.

Продукты для красивого загара

1. Морковь

Морковь — настоящий чемпион по содержанию бета-каротина. Всего один стакан морковного сока за полчаса до выхода на солнце заметно увеличит выработку меланина и улучшит стойкость загара. Но здесь важна мера: переизбыток каротина может придать коже желтоватый отлив.

«Чтобы усилить эффект, сочетайте морковь с источниками витаминов C и E, например, с оливковым маслом», — советует Юлиана.

2. Томаты

Красные плоды богаты ликопином — мощным антиоксидантом, который не только стимулирует выработку меланина, но и вдвое усиливает естественную защиту кожи от солнца.

«Интересно, что при термической обработке содержание ликопина возрастает. Поэтому летом особенно полезны блюда вроде гаспачо, томатного сока или тушеных помидоров», — рекомендует эксперт.

3. Абрикосы

Эти яркие фрукты — еще один вкусный источник бета-каротина. Около 200–250 г абрикосов в день помогут не только получить равномерный оттенок кожи, но и удержать его дольше. Кроме того, они насыщают организм витаминами группы В, железом и биофлавоноидами — веществами, защищающими клетки от фотостарения.

4. Рыба и морепродукты

Омега−3 и омега−6 жирные кислоты, которыми богаты морские деликатесы, улучшают структуру кожи, делая ее более эластичной и увлажненной. А селен, содержащийся в рыбе, помогает избежать солнечных ожогов и снижает воспалительные реакции после загара.

5. Брокколи

В брокколи содержатся витамины A, C, E и антиоксиданты, которые защищают кожу от повреждений и ускоряют восстановление после солнечных ванн.

«Особенно полезен этот продукт для тех, кто склонен к покраснениям кожи — его компоненты снижают воспаление и укрепляют капилляры», — акцентирует внимание Юлиана.

6. Оливковое масло

Хороший загар невозможен без увлажненной и здоровой кожи. Оливковое масло богато витамином Е — сильнейшим антиоксидантом, который помогает удерживать влагу в клетках и способствует регенерации.

«Используйте его в салатах или даже добавляйте в овощные смузи», — рекомендует эксперт.

7. Арбуз

На 90% состоящий из воды, арбуз помогает сохранять водный баланс. Плюс в нем есть и бета-каротин, и ликопин. Этот плод не только питает, но и очищает организм, выводя токсины, что тоже положительно сказывается на состоянии кожи.

8. Бананы

Триптофан и тирозин — аминокислоты, без которых выработка меланина невозможна. В бананах их достаточно, чтобы стимулировать естественное потемнение кожи.

«Один-два банана в день — простой способ поддержать кожу в процессе загара. А еще из них можно сделать полезное "мороженое", просто заморозив и взбив мякоть в блендере», — советует бьюти-эксперт.

9. Красное мясо и печень

Мясные продукты, особенно говяжья печень и постная говядина, богаты тирозином, который активно участвует в синтезе меланина. Если летом не хочется есть тяжелую пищу, добавьте мясо в салаты или заверните в лаваш с овощами.

10. Дыня

Это просто кладезь натрия, магния и калия, которые теряются при обильном потоотделении. Кроме того, дыня содержит бета-каротин, пусть и в меньшем объеме, чем морковь или абрикосы. Ешьте дыню отдельно от других продуктов, чтобы избежать пищевых реакций.

Если в этом сезоне у вас не получается поехать на курорт, а погода пока не особо радует жаркими днями, не огорчайтесь. Как показывает практика, получить красивый и ровный загар можно не только с помощью солнца и грамотного питания, но и в солярии. Включая в ежедневное меню продукты с бета-каротином, аминокислотами и антиоксидантами, вы не только укрепите защитные функции кожи, но и продлите жизнь своему загару.