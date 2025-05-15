В России появятся свои гигантские креветки

Российские специалисты в области рыбного хозяйства хотят запустить процесс культивирования гигантских креветок, которые в последующем будут продаваться на прилавках магазинов. Ученые уже приступили к первому этапу исследований.

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В России начнут культивировать гигантские креветки. Авторами исследования стали ученые Центра аквакультуры Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ "Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии".

В качестве образца для испытаний выступает креветка Розенберга, самцы которой достигают внушительных размеров.

Правда, этот вид креветки не водится в России. Их естественный ареал обитания - тропические пресноводные водоемы Южной и Юго-Восточной Азии.

Ученые надеются, что с помощью их исследования удастся культивировать креветку в российских южных регионах, в том числе в Азовском море.

Дело в том, что в природе этот вид креветок начинает развиваться в соленой воде, а затем мигрирует в пресные водоемы.

Этот процесс хотят повторить российские ученые. Они уже провели на базе аквариального комплекса первый нерест самки-производителя.

Теперь им предстоит выяснить, насколько соленой должна быть вода, чтобы крветки развивались, а также какие условия для этого необходимы.