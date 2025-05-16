Какой популярный напиток защищает от депрессии

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам популярный напиток, способный защитить от депрессии. Выпуск с рассказом медиков доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что таким полезным свойством обладает порошковый чай матча. Продеус объяснил, что напиток воздействует на префронтальную кору головного мозга, отвечающую за эмоции. Матча, в частности, стимулирует выработку дофамина — гормона удовольствия — и снижает уровень стресса, подчеркнул иммунолог.

Кроме того, добавил Гандельман, в матче содержится много кофеина — природного мозгового стимулятора. По словам кардиолога, кофеин улучшает концентрацию внимания. Коновалов же указал, что зеленый цвет чая оказывает успокаивающее действие и снижает уровень тревоги.

Ранее Малышева призвала россиян включить в рацион бычье сердце. Она рассказала, что в этом субпродукте содержится много железа и хрома.