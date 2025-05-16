Эксперт рассказал, что войдет в стандарт русской кухни

Составители стандарта русской кухни будут основываться не на конкретных рецептах, а на рекомендациях, продуктах и технологиях приготовления. Об этом сообщил один из инициаторов стандарта, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в интервью ТАСС в рамках форума "Россия - Исламский мир" в Казани.

Ранее статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов сообщил в интервью ТАСС, что Минпромторг России видит огромный потенциал в развитии русской кухни, а создаваемая в настоящее время рабочая группа по ее популяризации планирует разработать соответствующий стандарт.

"С одной стороны, всем кажется, что мы сейчас нечто такое сделаем, там какие-то рецептуры. Нет. Мы основываемся на опыте, который есть в мире. Это направлено на потребителя - потребитель должен для себя понимать, что такое такой-то ресторан. <…> Это не значит, что будет, как в советский период, когда все ровно, [в разных концах страны] вы попробуете одно и то же. Тут нет таких вещей. Тут самое важное, чтобы люди понимали, что под всеми любимыми сегодня маркетинговыми приемами, лозунгами, слоганами и зарегистрированными брендами, чтобы люди понимали четко, что это такое", - сказал Бухаров.

Он пояснил, что в Италии также нет понятия "итальянская кухня", есть региональные - тосканская, сицилийская и так далее. Так же обстоит дело и во многих других странах. Под кухней той или иной страны понимаются продукты этой страны, технологии приготовления и культура. Тех же принципов будут придерживаться и составители стандарта русской кухни, основывая документ на рекомендациях, а не на рецептах.

О форуме

XVI Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. Главная тема форума в 2025 году - "Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества". Участие в форуме подтвердили представители более 100 стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.