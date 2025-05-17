Шеф-повар рассказал, что можно приготовить из щавеля

Помимо салатов и супов, из щавеля можно приготовить легкие соусы, квасы и заправки. При использовании в гарнирах он сочетается абсолютно со всеми продуктами, сообщает газета "Известия" со ссылкой на шеф-повара, специалиста по гастроботанике Андрея Колодяжного.

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Шеф-повар рассказал, что с гастрономической точки зрения щавель стал популярным лет пять назад. Самое необычное его использование можно встретить в десертах. Особенно хорошо щавель раскрывается в сочетании с шоколадом. Его также можно готовить и со спаржей.

Каждый новый урожай продукта содержит большое количество витаминов группы A, B, С, железо и фтор, а также микроэлементов, полезных организму после зимнего сезона, отметил Колодяжный.

Существует три разновидности щавеля:

садовый;

французский (щитковидный);

с красными прожилками.

По его словам, в гастрономии чаще всего используется именно французский. Выбирать его стоит внимательно. Необходимо оценить внешний вид листиков, проверить их на предмет поражения насекомыми, также должна быть однородная окраска. Лучше всего выбирать с большими листьями, которые должны быть упругими и плотными. На них не должно быть влаги, уточнил Колодяжный.

Ранее сообщалось, что свекла обладает низкой калорийностью, однако имеет в своем составе 90–99% сахарозы, поэтому ее не стоит употреблять людям с лишним весом и диабетом. Кроме того, свеклу не следует есть в больших количествах, поскольку в ней присутствует фермент, который оказывает негативное влияние на слизистую желудка. Она может привести к обострению гастрита.