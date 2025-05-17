Что приготовить с ревенем: пошаговые рецепты

Ризотто, пирог, сырники и не только.

Превратить обычное блюдо в кулинарный шедевр можно с помощью простого ингредиента — ревеня. Это многолетнее растение с крупными листьями и толстыми черешками. Продукт богат щавелевой и яблочной кислотами — особенно много их в листьях, поэтому в пищу используют только стебли. Они не только освежают вкус, но и придают блюдам особую изюминку, создавая тонкий баланс между сладким и кислым.

Польза ревеня

Ревень — низкокалорийный и очень полезный продукт. Он богат витамином К, который важен для здоровья костей, и клетчаткой, улучшающей пищеварение. Также в нём содержатся антиоксиданты. Однако из-за высокого содержания щавелевой кислоты его стоит употреблять с осторожностью при проблемах с почками.

Что приготовить из ревеня?

Ревень можно использовать в самых разных блюдах — от сладких пирогов, компотов и джемов до основных блюд вроде запечённой курицы и ризотто. Ингредиент добавляют для контраста вкусов, чтобы придать блюду свежесть и лёгкую кислинку, а также для красивого розоватого оттенка.

Перед приготовлением ревень нужно очистить: обрезать листья у основания, при необходимости снять кожицу, особенно если стебли старые, и удалить грубые волокна с нижней части. Молодые тонкие стебли можно не чистить.

«Поделюсь несколькими рецептами блюд и десертом с ревенем. Сохраняйте для будущих кулинарных экспериментов».

Рецепты

Курица, запечённая с ревенем и мёдом

Сочная курочка с аппетитной корочкой. Подавайте блюдо с картофельным пюре, чтобы уравновесить кислотность.

КБЖУ на 100 г

Калории: 166, 2 ккал

Белки: 14,91 г

Жиры: 10,11 г

Углеводы: 3,86 г

Ингредиенты:

Способ приготовления

1. Измельчите чеснок ножом или натрите на мелкой тёрке.

2. Обсушите курицу бумажным полотенцем, посолите и поперчите со всех сторон. Натрите маслом и чесноком.

3. Нарежьте очищенный ревень небольшими кусочками по 1,5-2 см. Если стебли жёсткие, предварительно очистите кожицу овощечисткой.

4. Разогрейте сковороду до умеренно высокой температуры. Обжарьте бёдра кожей вниз до румяной корочки в течение примерно пяти-шести минут. Переверните и обжарьте ещё пару минут.

5. Добавьте в сковороду кусочек сливочного масла и обваляйте в нём кусочки курицы. Это нужно, чтобы сделать ароматную корочку. Снимите с огня.

6. Для соуса в небольшой миске смешайте мёд, горчицу, немного соли. Добавьте нарезанный ревень. Перемешайте, чтобы он покрылся маринадом.

7. Выложите ревеневую смесь в форму для запекания и распределите по всей поверхности. Переложите курицу на ревень кожей вверх. Добавьте веточки тимьяна.

8. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 20–25 минут в режиме верхнего и нижнего жара. Соус должен загустеть, а курица — пропечься до сочной текстуры.

9. Выложите курицу на сервировочное блюдо, а начинку из ревеня хорошо перемешайте и подайте отдельно в соуснике.

Ризотто с ревенем и козьим сыром

Оригинальная интерпретация классического рецепта ризотто. Благодаря нежному вкусу козьего сыра и кислинке ревеня получается идеальный баланс.

КБЖУ на 100 г

Калории: 99,66 ккал

Белки: 3,66 г

Жиры: 4,05 г

Углеводы: 11,19 г

Ингредиенты:

Способ приготовления

1. Мелко порубите лук-шалот. Очистите ревень и нарежьте тонкими ломтиками.

2. Разомните сыр вилкой: одну часть оставьте для подачи, другую — для ризотто.

3. Растопите в широкой сковороде половину масла, обжарьте шалот на слабом огне до мягкости. Добавьте рис, листья кафирского лайма и тимьян. Прогрейте одну-две минуты, пока зёрна не станут слегка прозрачными.

4. Влейте к рису белое вино, дайте ему выпариться почти полностью.

5. Постепенно добавляйте горячий бульон по одному-два половника, помешивая рис и давая жидкости впитываться. Варите около 18 минут.

6. За пять минут до готовности добавьте ревень, а в самом конце — оставшееся масло и половину сыра. Попробуйте и при необходимости отрегулируйте вкус.

7. Подавайте горячим, украсьте листиками эстрагона и посыпьте оставшимся сыром.

Пирог с ревенем и розмарином

Не десерт, а дерзкий эксперимент. Неожиданный дуэт, где яркая кислинка весенних стеблей встречается с хвойным ароматом специй.

КБЖУ на 100 г

Калории: 216 ккал

Белки: 2,63 г

Жиры: 7,03 г

Углеводы: 37,19 г

Ингредиенты:

Способ приготовления

1. Нарежьте ревень на кусочки по 1 см. Смешайте с сахаром, крахмалом и измельчённым розмарином. Оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок.

2. Раскатайте песочное тесто и выложите его в форму с бортиками. На дно можно насыпать немного молотого миндаля или панировочных сухарей, чтобы впитывали сок.

3. Выложите начинку, распределите равномерно.

4. Смажьте края теста сливками или желтком. Выпекайте при 180°C около 40–45 минут до румяного цвета.

5. Подавайте пирог в тёплом виде с шариком сливочного мороженого или ложкой сметаны.

Сырники с ревеневым компотом

Ещё один необычный классический рецепт с ревенем. В отличие от обычного компота, фрукты варят в сиропе.

КБЖУ на 100 г

Калории: 152,44 ккал

Белки: 8,62 г

Жиры: 7,2 г

Углеводы: 13,09 г

Ингредиенты:

Для компота:

Способ приготовления

1. Нарежьте ревень и клубнику для компота. В сотейнике соедините фрукты, сахар, немного воды и специи. Готовьте на слабом огне 10–15 минут до мягкости. Остудите.

2. Протрите творог через сито или тщательно разомните.

3. Смешайте муку и крахмал.

4. Вбейте в творог яйцо, желток, сахар, 2/3 мучной смеси и перемешайте до однородной массы.

5. На разделочную доску высыпьте оставшуюся мучную смесь.

6. Сформируйте колбаску из творожной массы, выложите на доску и обваляйте в муке.

7. Нарежьте колбаску на сырники толщиной не менее 2 см и обжарьте их в разогретой сковороде с добавлением сливочного масла до золотистого цвета с обеих сторон.

8. Подавайте сырники, полив тёплым компотом. Также можно добавить ложку сметаны.