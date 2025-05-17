Эксперты предупредили о рисках при покупке «домашних» и «разливных» вин

Курортные магазины разливных вин часто продают алкогольные напитки со звучными названиями.

При этом производители добавляют сахар и ароматизаторы, рассказали РИА Новости в организации.

Эксперты предупредили о рисках покупки «домашних» и «разливных» вин на юге страны.

«Фантазия производителей и продавцов таких напитков почти безгранична. «Бархатные мускатные», «Лекари» разных цветов, «Шампанский каприз», «Асти на розовых лепестках» и так далее... За винными названиями может скрываться напиток не виноградного происхождения, в составе которого будут и сахар, и ароматизаторы. Основа может быть любой — достаточно часто с такими коммерческими наименованиями выпускаются пивные напитки», — рассказали в «Роскачестве».

Эксперты организации отметили, что вина в розлив могут быть приличного качества, если продаются в фирменной рознице производителя. Такая практика распространена, например в Крыму.