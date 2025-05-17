Чем отличается иностранная клубника от нашей

По данным китайской таможни, импорт клубники из Поднебесной в нашу страну достиг небывалого уровня — 3,4 миллиона долларов. Чем отличается иностранная ягода от нашей и сколько она стоит, выясняла «Вечерняя Москва».

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Китайская клубника выглядит сочной и яркой, что отличает ее от ягод других производителей в этот период. Однако есть один нюанс — китайскую клубнику продают в больших контейнерах, часто пренебрегая санитарными нормами. Люди ее берут, съедают по килограмму и зарабатывают проблемы с ЖКТ.

По словам врача-диетолога из частной столичной клиники Виктории Безнебеевой, в норме взрослый человек должен съедать в день не больше пяти ягод. Это примерно 180−200 граммов. Для ребенка рекомендуется не более 100 граммов, то есть не больше трех крупных ягод. Если переборщить, то могут быть проблемы со здоровьем — вздутие, диарея и так далее.

«Ягоду нужно хорошо промыть, лучше даже специальным раствором для мытья фруктов и ягод», — отметила эксперт.

Стоит китайская клубника 1500 рублей за килограмм. Дороже клубники из Краснодара. Эксперты рекомендуют обратить внимание на отечественные сорта, так как для их перевозки в редких случаях используют вредные химические вещества, которые позволяют продуктам храниться гораздо дольше.

«Несмотря на то что Россия — большая страна, из наших областей фрукты и ягоды доставить гораздо проще и дешевле, чем из Китая и Казахстана», — добавил владелец торговой точки на одном из московских рынков Юрий Аксютин.

Кроме того, эксперты отмечают, что китайская клубника на вкус будто «пластиковая». Нашу же ягоду везут из нескольких регионов. Например, есть кисловодская. Стоимость — 1000 рублей за килограмм. Отличается насыщенным вкусом с легкой кислинкой. Интересный отечественный сорт — «виктория». Крупные плоды без кислинки. В народе «викторией» называют всю клубнику, которая растет на территории нашей страны. Цена за килограмм — 1100 рублей. Но ее часто продают со скидкой. Эксперты отмечают, что важно не только определиться с любимым сортом, но и научиться правильно выбирать конкретные ягоды. Например, в лотках часто продают не самые свежие ягоды, которые покупатель не может разглядеть в общей массе.

«На ягоде не должно быть каких-то помятостей или неровностей. Обратите внимание на форму, клубника должна быть умеренно плотная. Излишняя твердость или мягкость может быть признаком незрелости или гниения. Также на ягоде не должно быть никаких зеленоватых пятен. Это самые главные признаки качественной клубники, на которые стоит ориентироваться покупателю», — рассказала садовод Валентина Красильщикова.

Еще один признак вкусной и созревшей клубники — это зерна. Чем они глубже, тем насыщеннее будет вкус. Кстати, клубнику из ОАЭ и Египта на полках сейчас практически не встретишь — ее поставляют к нам только в зимнее время, когда наши аграрии еще не вырастили свою. Стоимость такого иностранного продукта порой составляет около 2000 рублей за килограмм. А вкус оставляет желать лучшего.

Никита Чаплин, депутат Госдумы:

«Клубничный сезон начинается с середины мая и идет до конца августа. Это самое благоприятное время: клубника сладкая и содержит витамины А, В, Е, С. Вообще, дачникам я рекомендую выращивать свою клубнику — это гораздо дешевле и безопаснее, так как вы точно будет уверены в ее качестве и натуральности».

Между тем в Москве начали открываться точки по продаже свежих сезонных ягод из разных регионов России. Всего в разных районах Москвы будет работать 250 площадок.