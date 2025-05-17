Чем отличается советская овсянка от современной

Совет кушать овсяную кашу на завтрак все мы помним из детства. Как и вид той комковатой безвкусной массы, которая приклеивалась бледной лепешкой к тарелке. Не то, что современная овсянка, которая вкусна, золотиста и не требует долгого приготовления. Но, как выяснили ученые, внешность обманчива — советская овсяная каша гораздо полезнее современных аналогов.

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Советская овсянка

Каша из цельных зёрен овса, сваренная на воде без добавления сахара и каких-либо вкусовых добавок, помогала советским гражданам стабилизировать вес, поддерживать иммунную систему и активировать деятельность головного мозга. Советская овсянка благодаря содержащимся в ней витаминам и минералам оказывала благотворное воздействие на мочеполовую и нервную системы. Употребление каши обеспечивало нормальную свёртываемость крови, укрепляло здоровье и замедляло процессы старения.

Кроме того, овсянка без каких-либо добавок очищала кишечник и избавляла организм от всевозможных токсинов, которые во время диеты могут активироваться в виде ядов.

Правда, даже цельнозерновую овсянку современные российские диетологи не советуют есть ежедневно. Дело в том, что овёс содержит фитиновую кислоту, которая не позволяет усваиваться кальцию, содержащемуся в овсе, и вымывает тот кальций, что уже был в организме. При регулярном употреблении овсянки можно приобрести остеопороз.

Из-за небольшого процента белка овсянка обладает очень низкой энергетической ценностью, поэтому после порции каши человек вскоре захочет есть. Врачи рекомендуют есть овсянку с добавлением творога, яиц, молока.

Современная каша

В наше время, когда больше всего ценится время, мало кто готов тратить утром 40 минут на приготовление цельнозерновой овсянки. Чтобы быстро позавтракать, многие люди покупают в магазинах овсяные полуфабрикаты.

Обработанный на промышленных предприятиях овёс содержит значительное количество крахмала, сахара, усилителей вкуса, ароматизаторов. В ходе выпаривания из овса пропадают все витамины и минералы, а их место занимают искусственные добавки. От употребления современной овсянки человек может потолстеть. Вреда от такой каши больше, чем пользы.