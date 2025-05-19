Вся правда о бульонных кубиках: покупать или нет

Они стали почти неотъемлемой частью современной кухни — особенно когда нет времени, желания или возможности варить настоящий мясной бульон. Но что на самом деле скрывается внутри этих плотных ароматных квадратиков? Стоит ли им доверять или пора оставить их в прошлом вместе с алюминиевыми кастрюлями? Читайте в материале «‎Рамблера».

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Что в составе?

На упаковке все выглядит невинно: соль, жир, сушеные овощи, специи. Но если посмотреть ближе, всплывают нюансы. Почти все бульонные кубики содержат глутамат натрия (E621), усилители вкуса (иначе бы они были просто солеными кубиками жира), гидролизованный растительный белок, ароматизаторы, крахмал, дрожжевой экстракт и стабилизаторы. Иногда — мальтодекстрин, сахар, красители и даже пальмовое масло.

Производители не скрывают: никакого настоящего бульона там нет. Мяса — в лучшем случае следовые количества в виде сухого экстракта или порошка. В некоторых видах мясо заявлено только в названии и картинке, но в составе его просто нет.

Почему вкус такой насыщенный?

Весь секрет кроется в химии. Главный герой — глутамат натрия, который усиливает вкус и запах еды. Он активирует рецепторы умами — те, что отвечают за ощущение «мясного», «наваристого», «глубокого» вкуса. Вкупе с ароматизаторами и солью это создает иллюзию полноценного мясного бульона. Организм реагирует на это как на настоящее — слюноотделение усиливается, аппетит поднимается. Поэтому на кубики «садятся»: хочется добавлять еще и еще. Особенно их любят дети, пожилые и те, кто плохо чувствует вкус.

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Вред глутамата до сих пор активно обсуждается. В умеренных дозах он не считается опасным. Кислота естественно содержится в сыре, помидорах, грибах, но в бульонных кубиках ее больше, чем в природных продуктах. Плюс — она работает в связке с другими веществами, усиливающими ее эффект. Отсюда — головные боли, жажда, отеки, раздражительность. Все это встречается не у всех, но риск есть.

В чем опасность?

Если раз в месяц добавлять бульонный кубик в кастрюлю — ничего страшного не произойдет. Но если в семье они используются как основной источник «вкусности» — рано или поздно это отразится на здоровье. Особенно у детей и людей с лишним весом, гипертонией или хроническими заболеваниями ЖКТ.

При постоянном употреблении их в пищу растет нагрузка на почки, увеличивается потребление натрия, появляются скрытые источники сахара и трансжиров. Это может влиять на давление, водно-солевой баланс, а в некоторых случаях и на пищевое поведение: человек просто-напросто перестает чувствовать настоящий вкус еды.

А есть ли альтернатива?

Есть. И их несколько:

Домашние замороженные бульоны — сварил, разлил по формочкам, заморозил. Никаких консервантов, чистый состав, насыщенный вкус;

— сварил, разлил по формочкам, заморозил. Никаких консервантов, чистый состав, насыщенный вкус; Пастообразные бульоны в баночках — продаются в магазинах здорового питания, часто с чистым составом (например, только мясо, соль и специи);

— продаются в магазинах здорового питания, часто с чистым составом (например, только мясо, соль и специи); Гранулированные органические бульоны — реже встречаются в России, но бывают в линейках без глутамата и с минимальной обработкой;

— реже встречаются в России, но бывают в линейках без глутамата и с минимальной обработкой; Смеси сушеных овощей и специй — можно сделать дома: обжарить лук, морковь, сельдерей, высушить и перемолоть в пудру. Отличный базовый вкус;

— можно сделать дома: обжарить лук, морковь, сельдерей, высушить и перемолоть в пудру. Отличный базовый вкус; И наконец — соль. Именно она делает вкус ярким. Иногда, чтобы еда «заиграла», достаточно грамотно посолить.

Стоит ли покупать?

Иногда стоит. В дороге, на даче, в долгом походе бульонный кубик может спасти. Но дома, на регулярной основе, особенно если вы заботитесь о питании — это лишняя нагрузка на организм. К тому же, вы платите за соль, крахмал и ароматизаторы по цене гораздо выше их реальной стоимости.

Если хочется быстро, вкусно и безопасно — варите бульон из костей и овощей один раз в неделю и замораживайте. Он вас не подведет. А кубик пусть останется в запасном арсенале на крайний случай.

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