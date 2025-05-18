Что приготовить из форели: три пошаговых рецепта

Форель — одна из самых востребованных в кулинарии рыб. У неё потрясающий вкус и множество полезных для организма свойств.

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Диетологи часто рекомендуют форель как часть здорового и спортивного питания. Содержащийся в рыбе белок подпитывает энергией, а жирные кислоты омега-3 поддерживают здоровье сердца. Также мясо форели способствует росту, поэтому его особенно хорошо добавлять в рацион детям.

Форель можно готовить всеми существующими способами. У этой рыбы более мягкий вкус, чем у других благородных видов рыб, поэтому мастера кулинарии рекомендуют использовать чуть больше специй, если вы хотите приготовить действительно запоминающуюся уху или стейк.

Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:

«Уверен, что лучшая форель получается при запекании с цитрусовыми и смесью ароматных трав».

3 рецепта блюд из форели

Стейки из форели со средиземноморской смесью трав

Количество порций: 3

КБЖУ на 100 г

Калории: 121 ккал

Белки: 16,7 г

Жиры: 4,3 г

Углеводы: 3,4 г

Ингредиенты:

филе форели — 680 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

молотый чёрный перец — 1/4 ч. л.;

чеснок — 2 зубчика;

вяленые томаты — 50 г;

смесь итальянских трав (или прованские травы, или смесь тимьяна, петрушки, орегано и базилика в равных частях) — 1 ч. л.;

лимон — 1/2 шт.

Способ приготовления

Разрежьте филе на четыре кусочка примерно по 170 г, при необходимости удалите кожу. Измельчите чеснок и вяленые томаты. Снимите цедру с лимона на мелкой тёрке и выжмите из мякоти сок. Смешайте в небольшой миске оливковое масло, цедру, чеснок, томаты, лимонный сок и выбранную смесь трав. Разогрейте духовку до 220°C. Застелите противень бумагой для выпечки или смажьте его маслом. Выложите филе на противень, равномерно приправьте солью и перцем. Смажьте каждый кусок ароматным маслом с чесноком и травами. Распределите специи по поверхности и бокам филе. Запекайте шесть-восемь минут до готовности: рыба должна разделяться на волокна. При желании за одну-две минуты до окончания включите режим гриля, чтобы получить золотистую корочку. Подавайте со свежим тимьяном или рубленой петрушкой.

Совет. Замените лимон на лайм и добавьте немного свежей кинзы, кориандр, чеснок, семена аниса и копчёные перцы, чтобы придать блюду мексиканский оттенок. Сочетание лайма и кинзы также популярно в азиатской кухне, но стоит дополнить его кокосовым молоком или маслом, красным чили, галангой и имбирём для более яркого колорита.

Форель на лимонах

Количество порций: 6

КБЖУ на 100 г

Калории: 89 ккал

Белки: 14,4 г

Жиры: 1,8 г

Углеводы: 3,4 г

Ингредиенты:

лимон — 2 шт.;

филе форели на коже — 1,4 кг;

соль крупного помола — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

несолёное сливочное масло — 150 г;

мёд — 2 ст. л.;

свежий тимьян — 1 ч. л.;

сушёный орегано — 1 ч. л.;

копчёная паприка — 1 ст. л.;

зелёный базилик — по вкусу для подачи.

Способ приготовления

Нарежьте лимоны тонкими кружочками. Очистите и измельчите чеснок. Растопите сливочное масло и добавьте к нему чеснок. Подготовьте филе: при необходимости удалите лишние кости, не снимая кожу. Смешайте в небольшой миске растопленное масло, мёд, тимьян, копчёную паприку и орегано. Разогрейте духовку до 170°C в режиме конвекции. Застелите большой противень фольгой, а поверх уложите пергамент, чтобы лимонный сок не реагировал с фольгой. В центре пергамента разложите кружочки лимона в один слой. Приправьте филе солью и перцем, выложите кожей вниз поверх лимонов. Равномерно полейте филе маслом с пряностями. Сложите пополам квадрат из пергамента. Положите внутрь филе и лимоны, расположив рыбу ближе к линии сгиба. Зафиксируйте края пергамента, чтобы получился конверт. Для герметичности можно обернуть конверт фольгой. Выпекайте 25 минут до полной готовности: филе должно стать непрозрачным и легко расслаиваться вилкой. Включите режим гриля. Аккуратно разверните фольгу, оставив рыбу открытой, и запекайте ещё четыре-шесть минут до лёгкого подрумянивания. Следите за приготовлением, чтобы не пересушить. Переложите рыбу вместе с лимонами на сервировочное блюдо, посыпьте рубленой петрушкой и подавайте горячей.

Форель в паназиатском стиле

Количество порций: 3

КБЖУ на 100 г

Калории: 156 ккал

Белки: 14,6 г

Жиры: 4 г

Углеводы: 16,5 г

Ингредиенты:

филе форели на коже — 680 г;

коричневый сахар — 6 ст. л.;

дижонская горчица — 1 ст. л.;

рыбный соус — 1 ст. л.;

свежевыжатый сок лайма — 1 ст. л.;

сухая пряная смесь (бербере, бахарат или гарам масала) — 1/2 ч. л.;

рапсовое или подсолнечное масло — 1 ст. л.;

соль крупного помола — по вкусу.

Способ приготовления