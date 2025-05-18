Что приготовить из форели: 3 пошаговых рецепта

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Форель — одна из самых востребованных в кулинарии рыб. У неё потрясающий вкус и множество полезных для организма свойств.

Что приготовить из форели: три пошаговых рецепта
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Диетологи часто рекомендуют форель как часть здорового и спортивного питания. Содержащийся в рыбе белок подпитывает энергией, а жирные кислоты омега-3 поддерживают здоровье сердца. Также мясо форели способствует росту, поэтому его особенно хорошо добавлять в рацион детям.

Форель можно готовить всеми существующими способами. У этой рыбы более мягкий вкус, чем у других благородных видов рыб, поэтому мастера кулинарии рекомендуют использовать чуть больше специй, если вы хотите приготовить действительно запоминающуюся уху или стейк.

Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:

«Уверен, что лучшая форель получается при запекании с цитрусовыми и смесью ароматных трав».

3 рецепта блюд из форели

Стейки из форели со средиземноморской смесью трав

Количество порций: 3

КБЖУ на 100 г

Калории: 121 ккал

Белки: 16,7 г

Жиры: 4,3 г

Углеводы: 3,4 г

Ингредиенты:

  • филе форели — 680 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • молотый чёрный перец — 1/4 ч. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • вяленые томаты — 50 г;
  • смесь итальянских трав (или прованские травы, или смесь тимьяна, петрушки, орегано и базилика в равных частях) — 1 ч. л.;
  • лимон — 1/2 шт.

Способ приготовления

  1. Разрежьте филе на четыре кусочка примерно по 170 г, при необходимости удалите кожу.
  2. Измельчите чеснок и вяленые томаты.
  3. Снимите цедру с лимона на мелкой тёрке и выжмите из мякоти сок.
  4. Смешайте в небольшой миске оливковое масло, цедру, чеснок, томаты, лимонный сок и выбранную смесь трав.
  5. Разогрейте духовку до 220°C. Застелите противень бумагой для выпечки или смажьте его маслом.
  6. Выложите филе на противень, равномерно приправьте солью и перцем.
  7. Смажьте каждый кусок ароматным маслом с чесноком и травами. Распределите специи по поверхности и бокам филе.
  8. Запекайте шесть-восемь минут до готовности: рыба должна разделяться на волокна.
  9. При желании за одну-две минуты до окончания включите режим гриля, чтобы получить золотистую корочку.
  10. Подавайте со свежим тимьяном или рубленой петрушкой.

Совет. Замените лимон на лайм и добавьте немного свежей кинзы, кориандр, чеснок, семена аниса и копчёные перцы, чтобы придать блюду мексиканский оттенок. Сочетание лайма и кинзы также популярно в азиатской кухне, но стоит дополнить его кокосовым молоком или маслом, красным чили, галангой и имбирём для более яркого колорита.

Форель на лимонах

Количество порций: 6

КБЖУ на 100 г

Калории: 89 ккал

Белки: 14,4 г

Жиры: 1,8 г

Углеводы: 3,4 г

Ингредиенты:

  • лимон — 2 шт.;
  • филе форели на коже — 1,4 кг;
  • соль крупного помола — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • несолёное сливочное масло — 150 г;
  • мёд — 2 ст. л.;
  • свежий тимьян — 1 ч. л.;
  • сушёный орегано — 1 ч. л.;
  • копчёная паприка — 1 ст. л.;
  • зелёный базилик — по вкусу для подачи.

Способ приготовления

  1. Нарежьте лимоны тонкими кружочками.
  2. Очистите и измельчите чеснок.
  3. Растопите сливочное масло и добавьте к нему чеснок.
  4. Подготовьте филе: при необходимости удалите лишние кости, не снимая кожу.
  5. Смешайте в небольшой миске растопленное масло, мёд, тимьян, копчёную паприку и орегано.
  6. Разогрейте духовку до 170°C в режиме конвекции.
  7. Застелите большой противень фольгой, а поверх уложите пергамент, чтобы лимонный сок не реагировал с фольгой.
  8. В центре пергамента разложите кружочки лимона в один слой.
  9. Приправьте филе солью и перцем, выложите кожей вниз поверх лимонов.
  10. Равномерно полейте филе маслом с пряностями.
  11. Сложите пополам квадрат из пергамента. Положите внутрь филе и лимоны, расположив рыбу ближе к линии сгиба. Зафиксируйте края пергамента, чтобы получился конверт. Для герметичности можно обернуть конверт фольгой.
  12. Выпекайте 25 минут до полной готовности: филе должно стать непрозрачным и легко расслаиваться вилкой.
  13. Включите режим гриля. Аккуратно разверните фольгу, оставив рыбу открытой, и запекайте ещё четыре-шесть минут до лёгкого подрумянивания. Следите за приготовлением, чтобы не пересушить.
  14. Переложите рыбу вместе с лимонами на сервировочное блюдо, посыпьте рубленой петрушкой и подавайте горячей.

Форель в паназиатском стиле

Количество порций: 3

КБЖУ на 100 г

Калории: 156 ккал

Белки: 14,6 г

Жиры: 4 г

Углеводы: 16,5 г

Ингредиенты:

  • филе форели на коже — 680 г;
  • коричневый сахар — 6 ст. л.;
  • дижонская горчица — 1 ст. л.;
  • рыбный соус — 1 ст. л.;
  • свежевыжатый сок лайма — 1 ст. л.;
  • сухая пряная смесь (бербере, бахарат или гарам масала) — 1/2 ч. л.;
  • рапсовое или подсолнечное масло — 1 ст. л.;
  • соль крупного помола — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Смешайте в небольшой миске коричневый сахар, дижонскую горчицу, рыбный соус, сок лайма, выбранную вами смесь пряностей. Перемешайте глазурь до однородности. Перелейте 2 ст. л. глазури в отдельную посуду — она понадобится для подачи.
  2. Разделите филе на четыре порции примерно по 170 г. Промокните рыбу бумажным полотенцем, приправьте солью со всех сторон.
  3. Застелите противень фольгой. Смажьте её маслом, используя кисточку или бумажное полотенце.
  4. Разогрейте духовку до 180°С, установите решётку в верхнюю треть шкафа и включите гриль на максимум.
  5. Выложите подготовленные куски филе на противень кожей вниз.
  6. Полейте рыбу половиной глазури и равномерно распределите её по поверхности.
  7. Поставьте противень под гриль и готовьте пять минут.
  8. Достаньте противень, полейте оставшейся в миске глазурью и верните в духовку.
  9. Запекайте ещё пять-шесть минут, пока глазурь не станет липкой и слегка карамелизированной.
  10. Переложите рыбу на сервировочное блюдо и полейте глазурью, предназначенной для подачи. Подавайте блюдо горячим.
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