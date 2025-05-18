Что приготовить из форели: три пошаговых рецепта

Что приготовить из форели: 3 пошаговых рецепта
Форель — одна из самых востребованных в кулинарии рыб. У неё потрясающий вкус и множество полезных для организма свойств.
Диетологи часто рекомендуют форель как часть здорового и спортивного питания. Содержащийся в рыбе белок подпитывает энергией, а жирные кислоты омега-3 поддерживают здоровье сердца. Также мясо форели способствует росту, поэтому его особенно хорошо добавлять в рацион детям.
Форель можно готовить всеми существующими способами. У этой рыбы более мягкий вкус, чем у других благородных видов рыб, поэтому мастера кулинарии рекомендуют использовать чуть больше специй, если вы хотите приготовить действительно запоминающуюся уху или стейк.
Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:
«Уверен, что лучшая форель получается при запекании с цитрусовыми и смесью ароматных трав».
3 рецепта блюд из форели
Стейки из форели со средиземноморской смесью трав
Количество порций: 3
КБЖУ на 100 г
Калории: 121 ккал
Белки: 16,7 г
Жиры: 4,3 г
Углеводы: 3,4 г
Ингредиенты:
- филе форели — 680 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- молотый чёрный перец — 1/4 ч. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- вяленые томаты — 50 г;
- смесь итальянских трав (или прованские травы, или смесь тимьяна, петрушки, орегано и базилика в равных частях) — 1 ч. л.;
- лимон — 1/2 шт.
Способ приготовления
- Разрежьте филе на четыре кусочка примерно по 170 г, при необходимости удалите кожу.
- Измельчите чеснок и вяленые томаты.
- Снимите цедру с лимона на мелкой тёрке и выжмите из мякоти сок.
- Смешайте в небольшой миске оливковое масло, цедру, чеснок, томаты, лимонный сок и выбранную смесь трав.
- Разогрейте духовку до 220°C. Застелите противень бумагой для выпечки или смажьте его маслом.
- Выложите филе на противень, равномерно приправьте солью и перцем.
- Смажьте каждый кусок ароматным маслом с чесноком и травами. Распределите специи по поверхности и бокам филе.
- Запекайте шесть-восемь минут до готовности: рыба должна разделяться на волокна.
- При желании за одну-две минуты до окончания включите режим гриля, чтобы получить золотистую корочку.
- Подавайте со свежим тимьяном или рубленой петрушкой.
Совет. Замените лимон на лайм и добавьте немного свежей кинзы, кориандр, чеснок, семена аниса и копчёные перцы, чтобы придать блюду мексиканский оттенок. Сочетание лайма и кинзы также популярно в азиатской кухне, но стоит дополнить его кокосовым молоком или маслом, красным чили, галангой и имбирём для более яркого колорита.
Форель на лимонах
Количество порций: 6
КБЖУ на 100 г
Калории: 89 ккал
Белки: 14,4 г
Жиры: 1,8 г
Углеводы: 3,4 г
Ингредиенты:
- лимон — 2 шт.;
- филе форели на коже — 1,4 кг;
- соль крупного помола — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- несолёное сливочное масло — 150 г;
- мёд — 2 ст. л.;
- свежий тимьян — 1 ч. л.;
- сушёный орегано — 1 ч. л.;
- копчёная паприка — 1 ст. л.;
- зелёный базилик — по вкусу для подачи.
Способ приготовления
- Нарежьте лимоны тонкими кружочками.
- Очистите и измельчите чеснок.
- Растопите сливочное масло и добавьте к нему чеснок.
- Подготовьте филе: при необходимости удалите лишние кости, не снимая кожу.
- Смешайте в небольшой миске растопленное масло, мёд, тимьян, копчёную паприку и орегано.
- Разогрейте духовку до 170°C в режиме конвекции.
- Застелите большой противень фольгой, а поверх уложите пергамент, чтобы лимонный сок не реагировал с фольгой.
- В центре пергамента разложите кружочки лимона в один слой.
- Приправьте филе солью и перцем, выложите кожей вниз поверх лимонов.
- Равномерно полейте филе маслом с пряностями.
- Сложите пополам квадрат из пергамента. Положите внутрь филе и лимоны, расположив рыбу ближе к линии сгиба. Зафиксируйте края пергамента, чтобы получился конверт. Для герметичности можно обернуть конверт фольгой.
- Выпекайте 25 минут до полной готовности: филе должно стать непрозрачным и легко расслаиваться вилкой.
- Включите режим гриля. Аккуратно разверните фольгу, оставив рыбу открытой, и запекайте ещё четыре-шесть минут до лёгкого подрумянивания. Следите за приготовлением, чтобы не пересушить.
- Переложите рыбу вместе с лимонами на сервировочное блюдо, посыпьте рубленой петрушкой и подавайте горячей.
Форель в паназиатском стиле
Количество порций: 3
КБЖУ на 100 г
Калории: 156 ккал
Белки: 14,6 г
Жиры: 4 г
Углеводы: 16,5 г
Ингредиенты:
- филе форели на коже — 680 г;
- коричневый сахар — 6 ст. л.;
- дижонская горчица — 1 ст. л.;
- рыбный соус — 1 ст. л.;
- свежевыжатый сок лайма — 1 ст. л.;
- сухая пряная смесь (бербере, бахарат или гарам масала) — 1/2 ч. л.;
- рапсовое или подсолнечное масло — 1 ст. л.;
- соль крупного помола — по вкусу.
Способ приготовления
- Смешайте в небольшой миске коричневый сахар, дижонскую горчицу, рыбный соус, сок лайма, выбранную вами смесь пряностей. Перемешайте глазурь до однородности. Перелейте 2 ст. л. глазури в отдельную посуду — она понадобится для подачи.
- Разделите филе на четыре порции примерно по 170 г. Промокните рыбу бумажным полотенцем, приправьте солью со всех сторон.
- Застелите противень фольгой. Смажьте её маслом, используя кисточку или бумажное полотенце.
- Разогрейте духовку до 180°С, установите решётку в верхнюю треть шкафа и включите гриль на максимум.
- Выложите подготовленные куски филе на противень кожей вниз.
- Полейте рыбу половиной глазури и равномерно распределите её по поверхности.
- Поставьте противень под гриль и готовьте пять минут.
- Достаньте противень, полейте оставшейся в миске глазурью и верните в духовку.
- Запекайте ещё пять-шесть минут, пока глазурь не станет липкой и слегка карамелизированной.
- Переложите рыбу на сервировочное блюдо и полейте глазурью, предназначенной для подачи. Подавайте блюдо горячим.