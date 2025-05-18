Пять полезных и необычных блюд из первых ягод

Салат, мороженое и соус к мясу: 5 полезных и необычных рецептов с первыми ягодами
Первые летние ягоды — черешня и клубника — это настоящий праздник вкуса и цвета и именины сердца разом. А еще это суперфуд, который насыщает организм витаминами, антиоксидантами и минералами. Благодаря высокому содержанию витамина С, полифенолов и клетчатки они укрепляют иммунитет, защищают клетки от окислительного стресса и поддерживают здоровье сердца. Если есть ягоды почаще, это помогает улучшить пищеварение, снижает воспалительные процессы и способствует молодости кожи благодаря антиоксидантному эффекту.
Конечно, сладкие, сочные и ароматные, они сами по себе уже отличное лакомство. Но если немного пофантазировать, можно превратить их в настоящие кулинарные шедевры. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты блюд, которые не только радуют вкусовые рецепторы, но и полезны для здоровья.
Смузи с черешней и бананом
Ингредиенты:
- Черешня: 200 г.
- Банан: 1 шт.
- Молоко: 1 ст.
- Мед: 1 ст. л.
- Лед: 4—5 кубиков.
Приготовление:
Черешню очистить от косточек. Банан нарезать на кусочки. Сложить черешню, банан, мед и молоко в блендер. Добавить лед и взбить до однородной массы. Разлить по стаканам и украсить вишней или веточкой мяты.
Салат с клубникой, шпинатом и козьим сыром
Ингредиенты:
- Клубника: 200 г.
- Шпинат: 100 г.
- Козий сыр: 50 г.
- Грецкие орехи: 2 ст. л.
- Оливковое масло: 2 ст. л.
- Бальзамический уксус: 1 ст. л.
- Мед: 1 ч. л.
- Соль и перец: по вкусу.
Приготовление:
Клубнику нарезать дольками, шпинат промыть и обсушить. Козий сыр нарезать небольшими кубиками. Орехи слегка обжарить на сухой сковороде. В миске смешать оливковое масло, уксус и мед, приправить солью и перцем. Смешать все ингредиенты, заправить соусом и аккуратно перемешать.
Клубничное мороженое без сахара
Ингредиенты:
- Клубника: 300 г.
- Банан: 1 шт.
- Греческий йогурт: 150 г.
- Мед: 1 ст. л.
Приготовление:
Клубнику и банан нарезать на кусочки и заморозить на 2 часа. Замороженные ягоды и банан взбить в блендере вместе с йогуртом и медом. Переложить массу в контейнер и заморозить на 3—4 часа, периодически перемешивая. Подавать с мятой и ломтиками свежей клубники.
Черешневый соус к мясу
Ингредиенты:
- Черешня: 200 г.
- Красное вино: 100 мл.
- Лук-шалот: 1 шт.
- Мед: 1 ст. л.
- Соль и перец: по вкусу.
Приготовление:
Черешню очистить от косточек, лук мелко нарезать и обжарить до мягкости. Добавить черешню и вино, тушить 10 минут на среднем огне. Влить мед, посолить и поперчить, тушить еще 5 минут до загустения. Подавать теплым к мясу или птице.
Тосты с рикоттой и клубничным джемом
Ингредиенты:
- Рикотта: 100 г.
- Клубника: 150 г.
- Багет: 4 ломтика.
- Мед: 1 ст. л.
- Лимонный сок: 1 ч. л.
- Мята: 2—3 листика.
Приготовление:
Клубнику нарезать и прогреть на сковороде с медом и лимонным соком до образования густого джема. Обжарить багет до хрустящей корочки. Намазать рикоттой и сверху положить теплый клубничный джем. Украсить мятой и подавать теплыми.