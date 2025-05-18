Пять полезных и необычных блюд из первых ягод

Первые летние ягоды — черешня и клубника — это настоящий праздник вкуса и цвета и именины сердца разом. А еще это суперфуд, который насыщает организм витаминами, антиоксидантами и минералами. Благодаря высокому содержанию витамина С, полифенолов и клетчатки они укрепляют иммунитет, защищают клетки от окислительного стресса и поддерживают здоровье сердца. Если есть ягоды почаще, это помогает улучшить пищеварение, снижает воспалительные процессы и способствует молодости кожи благодаря антиоксидантному эффекту.

Конечно, сладкие, сочные и ароматные, они сами по себе уже отличное лакомство. Но если немного пофантазировать, можно превратить их в настоящие кулинарные шедевры. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты блюд, которые не только радуют вкусовые рецепторы, но и полезны для здоровья.

Смузи с черешней и бананом

Ингредиенты:

Черешня: 200 г.

Банан: 1 шт.

Молоко: 1 ст.

Мед: 1 ст. л.

Лед: 4—5 кубиков.

Приготовление:

Черешню очистить от косточек. Банан нарезать на кусочки. Сложить черешню, банан, мед и молоко в блендер. Добавить лед и взбить до однородной массы. Разлить по стаканам и украсить вишней или веточкой мяты.

Салат с клубникой, шпинатом и козьим сыром

Ингредиенты:

Клубника: 200 г.

Шпинат: 100 г.

Козий сыр: 50 г.

Грецкие орехи: 2 ст. л.

Оливковое масло: 2 ст. л.

Бальзамический уксус: 1 ст. л.

Мед: 1 ч. л.

Соль и перец: по вкусу.

Приготовление:

Клубнику нарезать дольками, шпинат промыть и обсушить. Козий сыр нарезать небольшими кубиками. Орехи слегка обжарить на сухой сковороде. В миске смешать оливковое масло, уксус и мед, приправить солью и перцем. Смешать все ингредиенты, заправить соусом и аккуратно перемешать.

Клубничное мороженое без сахара

Ингредиенты:

Клубника: 300 г.

Банан: 1 шт.

Греческий йогурт: 150 г.

Мед: 1 ст. л.

Приготовление:

Клубнику и банан нарезать на кусочки и заморозить на 2 часа. Замороженные ягоды и банан взбить в блендере вместе с йогуртом и медом. Переложить массу в контейнер и заморозить на 3—4 часа, периодически перемешивая. Подавать с мятой и ломтиками свежей клубники.

Черешневый соус к мясу

Ингредиенты:

Черешня: 200 г.

Красное вино: 100 мл.

Лук-шалот: 1 шт.

Мед: 1 ст. л.

Соль и перец: по вкусу.

Приготовление:

Черешню очистить от косточек, лук мелко нарезать и обжарить до мягкости. Добавить черешню и вино, тушить 10 минут на среднем огне. Влить мед, посолить и поперчить, тушить еще 5 минут до загустения. Подавать теплым к мясу или птице.

Тосты с рикоттой и клубничным джемом

Ингредиенты:

Рикотта: 100 г.

Клубника: 150 г.

Багет: 4 ломтика.

Мед: 1 ст. л.

Лимонный сок: 1 ч. л.

Мята: 2—3 листика.

Приготовление:

Клубнику нарезать и прогреть на сковороде с медом и лимонным соком до образования густого джема. Обжарить багет до хрустящей корочки. Намазать рикоттой и сверху положить теплый клубничный джем. Украсить мятой и подавать теплыми.