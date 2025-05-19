Муж не поверит, что блюдо не из ресторана: наивкуснейший гратен из картошки за полчаса

Vse42.ru

Как просто запечь картошку и получить ресторанное блюдо. Рецепт гратена, который понравится всей семье.

Рецепт гратена из картошки за полчаса
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Французский картофельный гратен – блюдо без заморочек для тех, кто ценит свое время. Несмотря на простоту, вкус удивит близких – они не поверят, что такую вкуснятину можно приготовить дома, а не в ресторане.

Для приготовления понадобятся:

  • Картофель – 5−6 штук,
  • Сливки (можно заменить на молоко с ложкой сметаны) – 250 миллилитров,
  • Твердый сыр – 100 граммов,
  • Чеснок – 2 зубчика,
  • Сливочное масло,
  • Соль, перец – по вкусу,
  • Щепотка мускатного ореха – по желанию.

Как готовить:

  1. Картофель нужно помыть и нарезать тонкими кружочками – чем тоньше, тем лучше, чтобы он хорошо пропекся.
  2. Форму для выпечки нужно смазать маслом, дно натереть чесноком.
  3. Выложить картофель слоями, не забывая добавлять соль, перец и мелко натертый сыр.
  4. Сверху все залить сливками и посыпать еще одним слоем сыра.
  5. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 35–40 минут. Следует периодически проверять готовность картофеля – тыкать его вилкой. Если он легко протыкается – гратен готов!

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