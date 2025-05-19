Рецепт гратена из картошки за полчаса

Муж не поверит, что блюдо не из ресторана: наивкуснейший гратен из картошки за полчаса
Как просто запечь картошку и получить ресторанное блюдо. Рецепт гратена, который понравится всей семье.
Французский картофельный гратен – блюдо без заморочек для тех, кто ценит свое время. Несмотря на простоту, вкус удивит близких – они не поверят, что такую вкуснятину можно приготовить дома, а не в ресторане.
Для приготовления понадобятся:
- Картофель – 5−6 штук,
- Сливки (можно заменить на молоко с ложкой сметаны) – 250 миллилитров,
- Твердый сыр – 100 граммов,
- Чеснок – 2 зубчика,
- Сливочное масло,
- Соль, перец – по вкусу,
- Щепотка мускатного ореха – по желанию.
Как готовить:
- Картофель нужно помыть и нарезать тонкими кружочками – чем тоньше, тем лучше, чтобы он хорошо пропекся.
- Форму для выпечки нужно смазать маслом, дно натереть чесноком.
- Выложить картофель слоями, не забывая добавлять соль, перец и мелко натертый сыр.
- Сверху все залить сливками и посыпать еще одним слоем сыра.
- Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 35–40 минут. Следует периодически проверять готовность картофеля – тыкать его вилкой. Если он легко протыкается – гратен готов!