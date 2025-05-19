Рецепт гратена из картошки за полчаса

Как просто запечь картошку и получить ресторанное блюдо. Рецепт гратена, который понравится всей семье.

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Французский картофельный гратен – блюдо без заморочек для тех, кто ценит свое время. Несмотря на простоту, вкус удивит близких – они не поверят, что такую вкуснятину можно приготовить дома, а не в ресторане.

Для приготовления понадобятся:

Картофель – 5−6 штук,

Сливки (можно заменить на молоко с ложкой сметаны) – 250 миллилитров,

Твердый сыр – 100 граммов,

Чеснок – 2 зубчика,

Сливочное масло,

Соль, перец – по вкусу,

Щепотка мускатного ореха – по желанию.

Как готовить: