Пицца на сковороде за 10 минут: простые пошаговые рецепты

Пицца на сковороде — блюдо, которое можно приготовить без лишних хлопот. Не нужен сложный замес теста, длительная расстойка или специальное оборудование — всего несколько минут, и закуска готова. «Лента.ру» рассказывает, как быстро и просто приготовить почти ресторанную пиццу на обычной сковороде.

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Основа для пиццы на сковороде

Тесто на кефире без дрожжей

«Я рекомендую использовать тесто на кефире или йогурте без дрожжей, так как оно готовится очень быстро — всего за 10-15 минут», — посоветовал «Ленте.ру» бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden Руслан Италмазов.

Ингредиенты для теста:

кефир любого процента жирности — 200 миллилитров;

мука — 200-250 граммов;

яйцо куриное — 1 штука;

сода — 0,5 чайной ложки;

соль — 0,5 чайной ложки;

сахар — 1 чайная ложка

растительное масло — 2 столовые ложки.

Приготовление:

Просейте муку в миску. Добавьте соду, соль и сахар. Перемешайте сухие ингредиенты. В отдельной миске взбейте яйцо. Затем добавьте кефир и растительное масло. Хорошо перемешайте. Постепенно введите сухую смесь в яичную массу, постоянно помешивая. Замесите тесто руками, пока оно не станет мягким и эластичным. Если основа получается слишком липкой, добавьте немного муки. Но не переборщите: если тесто будет слишком тугим, пицца получится ломкой, сухой и невкусной. Накройте тесто пищевой пленкой или полотенцем и оставьте на 15-20 минут «отдохнуть».

Как приготовить пиццу на сковороде

Разогрейте сковороду на среднем огне. Раскатайте тесто в круглую лепешку толщиной примерно в полсантиметра. Положите тесто на разогретую сковороду и обжарьте с одной стороны до золотистого цвета (примерно 3-5 минут). Переверните основу для пиццы и выложите на прижаренную сторону начинку по вкусу. Накройте крышкой и оставьте до полной готовности.

«Важно не перегреть сковородку, чтобы начинка приготовилась, а тесто не пригорело. Для этого в самом начале включаем средний огонь, а через 5 минут убавляем его до минимального», — отметил Италмазов.

Классическая основа для пиццы

Классическая итальянская пицца готовится на основе, состоящей из муки, воды и растительного масла — преимущественно оливкового. Этим рецептом теста для пиццы на сковороде с «Лентой.ру» поделилась бренд-менеджер ТМ «Пиканта» Анна Киричек.

Ингредиенты:

мука — 2,5 стакана;

теплая вода — 1 стакан;

разрыхлитель — 1,5 чайной ложки;

оливковое масло — 4 столовые ложки.

Приготовление:

В большую миску просейте муку и соль, добавьте разрыхлитель. В отдельной емкости смешайте теплую воду с одной столовой ложкой оливкового масла, затем, постепенно добавляя ее в муку, замесите мягкое тесто. Присыпьте рабочую поверхность мукой, переложите тесто на нее и вымешивайте, пока оно не станет гладким. Сформируйте руками шар, тесто должно оставаться совсем немного липким. Влейте 3 столовые ложки оливкового масла на сковороду. Распределите его по дну и бокам кисточкой, чтобы основа точно не прилипла. Руками, смазанными маслом, сформируйте из теста толстый блинчик и выложите на дно сковороды, сверху еще немного смажьте маслом. Оставьте прогреваться на 10 минут на небольшом огне, следите, чтобы основа не подгорела.

Варианты основы для быстрой пиццы на сковороде

Необязательно делать тесто самостоятельно, можно воспользоваться готовыми вариантами из магазина. Например, в качестве основы для закуски подойдут:

лепешка из кукурузной муки;

армянский лаваш;

блины.

Рецепты пиццы

Для каждого из этих рецептов подходит любая из основ, указанных выше, выбирайте по своему вкусу.

Пепперони на сковороде

Такая пицца получится не хуже ресторанной. Главное, посоветовала Анна Киричек, брать моцареллу с низким содержанием влаги, иначе слишком «мокрый» сыр размочит основу.

Ингредиенты для начинки:

пармезан — 15 граммов;

моцарелла с низким содержанием влаги — 170 граммов;

пассата — 200 граммов;

пепперони — 50 граммов;

соль — по вкусу;

базилик (по вкусу);

специи (по вкусу).

Приготовление:

Равномерно распределите протертую мякоть томатов по поджаренной с одной стороны основе для пиццы. Посыпьте пиццу тертым сыром пармезан, включая края, затем равномерно распределите треть чашки моцареллы. Сверху разложите кружочки пепперони, посыпьте специями и базиликом. Готовьте пиццу 20-25 минут на медленном огне, пока края основы не станут золотистыми, а сыр расплавится и слегка подрумянится. После выключите огонь и подержите под крышкой еще 3-5 минут. Затем переместите на доску, дайте немного остыть, после чего нарежьте и подавайте к столу.

Пицца «Маргарита»

Ингредиенты для начинки:

соус томатный или пассата — 3-4 столовые ложки;

сыр моцарелла — 150 граммов;

базилик свежий — несколько листиков;

оливковое масло — 1 столовая ложка;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Нанесите на прижаренную сторону основы томатный соус тонким слоем. Можно использовать готовый соус или приготовить его самостоятельно, смешав протертые помидоры с солью, перцем и базиликом. Равномерно распределите натертую моцареллу поверх соуса. Листья свежего базилика положите сверху. Накройте сковороду крышкой и готовьте еще 5-7 минут, пока сыр не расплавится и не приобретет аппетитную золотистую корочку. Готовую пиццу «Маргарита» аккуратно переложите на тарелку, украсьте свежими листьями базилика и подавайте горячей.

Варианты начинок для пиццы на сковороде

«Пицца — отличный способ поэкспериментировать с начинками, попробовать новые сочетания продуктов и создать что-то необычное даже для тех, кто не любит классическую пиццу. Хотите добавить сладкие ноты с инжиром и козьим сыром? Или приготовить вариант для детей с нежной курицей и сливочным соусом? Вариантов масса, а главное — все быстро и вкусно», — отметила Анна Киричек.

Собеседники «Ленты.ру» предложили такие варианты сочетаний, которые будут выгодно сочетаться с тестом и томатным соусом:

сосиски или вареная колбаса (можно натереть на крупной терке или нарезать кружочками) + помидоры + маринованные огурцы + сыр;

охотничьи колбаски + маринованный лук + соус барбекю + сыр;

груша + сыр дорблю + грецкие орехи;

колбаса чоризо + мед + тимьян;

тунец + сливочный соус (как замена томатному) + каперсы;

сыр горгонзола + груша;

болгарский перец + помидоры;

пармская ветчина + инжир;

сыр страчателла + трюфель;

творожный сыр + прошутто + кружочки томатов;

баклажан + моцарелла + пармезан;

сыр буррата + соус песто + кружочки томатов.