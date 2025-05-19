Свиные ребрышки в духовке: как приготовить вкусно? Пошаговые рецепты
Свиные ребрышки из духовки — сочное, ароматное и очень нежное блюдо, которое подойдет и к праздничному столу, и в качестве закуски к пиву. А свиные ребра с овощами — подходящий вариант для тех, кто следит за фигурой. «Лента.ру» узнала, как приготовить ребрышки в домашних условиях, и делится рецептами.
Какие ребрышки подойдут для запекания
Лучше всего подходят для запекания охлажденные небольшие ребрышки, разрезанные порционно — отдельными сегментами. Но готовить их можно и целой полосой — так подача будет эффектнее.
Свежие ребрышки должны быть равномерного светлого розового цвета, без темных пятен; они обладают легким запахом сырого мяса — без кислинки или приторной сладости
Пикантные ребрышки в пряном маринаде: рецепт
Классический рецепт ребрышек в маринаде — с копченой паприкой, томатной пастой и вустерским соусом. Любители блюд поострее могут добавить кайенский перец. Рецептом с «Лентой.ру» поделился член Международной ассоциации кулинаров, Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров, Национальной гильдии шеф-поваров, бренд-шеф RestaHotel Евгений Мельник.
Ингредиенты:
- свиные ребра — 1,5 килограмма;
- томатная паста — 3 столовые ложки;
- вустерский соус — 2 столовые ложки;
- коричневый сахар — 2 столовые ложки;
- копченая паприка — 1 чайная ложка;
- молотый кумин (зира) — 1 чайная ложка;
- сушеный чеснок — 1 чайная ложка (можно взять свежий и пропустить через пресс для чеснока пару средних зубчиков);
- кайенский красный перец (по желанию) — 0,5 чайной ложки;
- соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты для маринада.
- Натрите полученной смесью ребра, оставьте на 3-4 часа мариноваться в холодильнике.
- Запекайте под фольгой два часа при 150°C, затем откройте фольгу и доведите до корочки при 200°C 15-20 минут.
Свиные ребрышки в духовке в соусе по-канадски: рецепт
Для этого простого рецепта понадобятся только ребрышки, соус барбекю и любимые специи. Подготовка ингредиентов не займет много времени, и пока ребра запекаются в духовке, можно посвятить время семье. По этому рецепту ребрышки получаются очень сочными, нежными и пряными.
Ингредиенты:
- свиные ребрышки — 1 килограмм;
- соус барбекю (можно купить качественный магазинный или приготовить самостоятельно) — полстакана;
- масло растительное;
- паприка сладкая — 1 чайная ложка без горки;
- чеснок сушеный — 1 чайная ложка без горки;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление:
- Промойте ребрышки холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.
- Посыпьте солью, перцем, паприкой и сухим чесноком. Тщательно вотрите специи руками.
- Разогрейте духовку до температуры 180-200°C.
- Положите подготовленные ребрышки на застеленный фольгой противень или решетку, слегка сбрызните маслом.
- Поставьте ребра запекаться на средний уровень духовки примерно на 30 минут.
- Через 30 минут достаньте ребра из духовки, смажьте сверху тонким слоем соуса барбекю.
- Верните блюдо обратно в духовку еще на 15-20 минут, пока ребра не станут аппетитно золотистыми и не покроются хрустящей корочкой.
- Подавайте готовые запеченные ребрышки горячими, дополнительно полив оставшимся соусом барбекю.
«Шашлычные» свиные ребра в духовке: рецепт
Правильный маринад может сделать свиные ребрышки, запеченные в духовке, очень похожими на шашлык. Они получатся вкусные, нежные и невероятно ароматные — совсем как приготовленные на мангале. Такие ребрышки можно сделать на обычный ужин или подать к праздничному столу.
Ингредиенты:
- свиные ребрышки — 1,5 килограмма;
- лук репчатый — 2 средние луковицы или 1 крупная;
- чеснок — 3 зубчика;
- растительное масло — 2 столовые ложки;
- уксус винный красный или яблочный — 2 столовые ложки;
- паприка — 1 чайная ложка;
- кориандр молотый — половина чайной ложки;
- черный молотый перец — по вкусу;
- лавровый лист — 2 штуки;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте лук кольцами и замочите его в воде с уксусом на 15-20 минут, чтобы убрать горечь.
- Ребрышки промойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Натрите очищенный чеснок на мелкой терке или пропустите через пресс, добавьте его к растительному маслу, соли, кориандру, черному перцу и паприке.
- Добавьте лавровый лист и предварительно отжатый от воды лук.
- Равномерно распределите маринад по ребрышкам, втирая специи руками.
- Оставьте мясо мариноваться минимум на два часа, лучше на ночь, накрыв крышкой или пищевой пленкой.
- Разогрейте духовку до 180°C. Выложите замаринованные ребрышки на противень, покрытый пергаментом, или выложите на решетку над формой, чтобы сок стекал вниз.
- Выпекайте в течение 40-50 минут, периодически переворачивая, чтобы образовалась румяная корочка. По готовности достаньте ребра из духовки и дайте постоять 10-15 минут.
- Подавайте ребрышки, украсив свежей зеленью и дольками лимона. Они получаются сочными и ароматными.
Приблизить вкус свиных ребер к эталонному шашлычному можно, если запечь их в аэрогриле
Cвиные ребрышки с каперсами и медом: рецепт
Даже такое простое блюдо, как свиные ребрышки, можно превратить в шедевр кулинарного искусства. Непростым, но крайне интересным рецептом к праздничному ужину или к семейному обеду с «Лентой.ру» поделился шеф-повар ресторана Nouge Андрей Лысогор.
Ингредиенты:
- свиные ребрышки — 1,5 килограмма;
- мед — 100 граммов;
- бальзамический уксус (не крем) — 100 граммов;
- горсть маринованных каперсов;
- рассол от каперсов — 3 столовые ложки;
- куриный бульон — 125 миллилитров (можно использовать готовый);
- головка чеснока, разрезанная пополам, — 1 штука;
- соль — по вкусу;
- растительное масло (лучше оливковое).
Приготовление:
- Подготовьте противень, смазав его оливковым маслом. Выложите ребрышки.
- Приготовьте маринад, смешав мед, бальзамический уксус, каперсы с рассолом, бульон и соль.
- Тщательно смажьте ребрышки маринадом с помощью кисточки, накройте фольгой.
- Разогрейте духовку до 140°С в режиме верхнего и нижнего нагрева. Запекайте ребрышки три часа, периодически переворачивая и смазывая маринадом.
- Спустя три часа уберите фольгу, включите максимальный гриль и увеличьте температуру до максимума. Карамелизуйте ребрышки до румяной корочки (3-15 минут), постоянно смазывая маринадом.
Как подать ребрышки
«Подать блюдо на праздничный стол можно на деревянной доске, украсить зеленью (кинза, лук, рукола — они добавят свежести). Отличный гарнир к ребрам — овощи-гриль (болгарский перец, кабачки, кукуруза, баклажаны)», — отметил Евгений Мельник.
В классическом варианте подачи также предусмотрены соусы. К запеченным в духовке ребрышкам подойдут:
- классический BBQ (соус барбекю) — сладковато-копченый, идеально подходит к свинине;
- чесночно-сливочный — для любителей сливочных соусов;
- острый чили — с перцем хабанеро или табаско, для пикантности;
- яблочный чатни — кисло-сладкий, хорошо оттеняет жирность;
- горчичный — с зернами горчицы, для свежести.