Свиные ребрышки в духовке: как приготовить вкусно

Свиные ребрышки из духовки — сочное, ароматное и очень нежное блюдо, которое подойдет и к праздничному столу, и в качестве закуски к пиву. А свиные ребра с овощами — подходящий вариант для тех, кто следит за фигурой. «Лента.ру» узнала, как приготовить ребрышки в домашних условиях, и делится рецептами.

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Какие ребрышки подойдут для запекания

Лучше всего подходят для запекания охлажденные небольшие ребрышки, разрезанные порционно — отдельными сегментами. Но готовить их можно и целой полосой — так подача будет эффектнее.

Свежие ребрышки должны быть равномерного светлого розового цвета, без темных пятен; они обладают легким запахом сырого мяса — без кислинки или приторной сладости

Пикантные ребрышки в пряном маринаде: рецепт

Классический рецепт ребрышек в маринаде — с копченой паприкой, томатной пастой и вустерским соусом. Любители блюд поострее могут добавить кайенский перец. Рецептом с «Лентой.ру» поделился член Международной ассоциации кулинаров, Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров, Национальной гильдии шеф-поваров, бренд-шеф RestaHotel Евгений Мельник.

Ингредиенты:

свиные ребра — 1,5 килограмма;

томатная паста — 3 столовые ложки;

вустерский соус — 2 столовые ложки;

коричневый сахар — 2 столовые ложки;

копченая паприка — 1 чайная ложка;

молотый кумин (зира) — 1 чайная ложка;

сушеный чеснок — 1 чайная ложка (можно взять свежий и пропустить через пресс для чеснока пару средних зубчиков);

кайенский красный перец (по желанию) — 0,5 чайной ложки;

соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты для маринада. Натрите полученной смесью ребра, оставьте на 3-4 часа мариноваться в холодильнике. Запекайте под фольгой два часа при 150°C, затем откройте фольгу и доведите до корочки при 200°C 15-20 минут.

Свиные ребрышки в духовке в соусе по-канадски: рецепт

Для этого простого рецепта понадобятся только ребрышки, соус барбекю и любимые специи. Подготовка ингредиентов не займет много времени, и пока ребра запекаются в духовке, можно посвятить время семье. По этому рецепту ребрышки получаются очень сочными, нежными и пряными.

Ингредиенты:

свиные ребрышки — 1 килограмм;

соус барбекю (можно купить качественный магазинный или приготовить самостоятельно) — полстакана;

масло растительное;

паприка сладкая — 1 чайная ложка без горки;

чеснок сушеный — 1 чайная ложка без горки;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Промойте ребрышки холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Посыпьте солью, перцем, паприкой и сухим чесноком. Тщательно вотрите специи руками. Разогрейте духовку до температуры 180-200°C. Положите подготовленные ребрышки на застеленный фольгой противень или решетку, слегка сбрызните маслом. Поставьте ребра запекаться на средний уровень духовки примерно на 30 минут. Через 30 минут достаньте ребра из духовки, смажьте сверху тонким слоем соуса барбекю. Верните блюдо обратно в духовку еще на 15-20 минут, пока ребра не станут аппетитно золотистыми и не покроются хрустящей корочкой. Подавайте готовые запеченные ребрышки горячими, дополнительно полив оставшимся соусом барбекю.

«Шашлычные» свиные ребра в духовке: рецепт

Правильный маринад может сделать свиные ребрышки, запеченные в духовке, очень похожими на шашлык. Они получатся вкусные, нежные и невероятно ароматные — совсем как приготовленные на мангале. Такие ребрышки можно сделать на обычный ужин или подать к праздничному столу.

Ингредиенты:

свиные ребрышки — 1,5 килограмма;

лук репчатый — 2 средние луковицы или 1 крупная;

чеснок — 3 зубчика;

растительное масло — 2 столовые ложки;

уксус винный красный или яблочный — 2 столовые ложки;

паприка — 1 чайная ложка;

кориандр молотый — половина чайной ложки;

черный молотый перец — по вкусу;

лавровый лист — 2 штуки;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте лук кольцами и замочите его в воде с уксусом на 15-20 минут, чтобы убрать горечь. Ребрышки промойте и обсушите бумажным полотенцем. Натрите очищенный чеснок на мелкой терке или пропустите через пресс, добавьте его к растительному маслу, соли, кориандру, черному перцу и паприке. Добавьте лавровый лист и предварительно отжатый от воды лук. Равномерно распределите маринад по ребрышкам, втирая специи руками. Оставьте мясо мариноваться минимум на два часа, лучше на ночь, накрыв крышкой или пищевой пленкой. Разогрейте духовку до 180°C. Выложите замаринованные ребрышки на противень, покрытый пергаментом, или выложите на решетку над формой, чтобы сок стекал вниз. Выпекайте в течение 40-50 минут, периодически переворачивая, чтобы образовалась румяная корочка. По готовности достаньте ребра из духовки и дайте постоять 10-15 минут. Подавайте ребрышки, украсив свежей зеленью и дольками лимона. Они получаются сочными и ароматными.

Приблизить вкус свиных ребер к эталонному шашлычному можно, если запечь их в аэрогриле

Cвиные ребрышки с каперсами и медом: рецепт

Даже такое простое блюдо, как свиные ребрышки, можно превратить в шедевр кулинарного искусства. Непростым, но крайне интересным рецептом к праздничному ужину или к семейному обеду с «Лентой.ру» поделился шеф-повар ресторана Nouge Андрей Лысогор.

Ингредиенты:

свиные ребрышки — 1,5 килограмма;

мед — 100 граммов;

бальзамический уксус (не крем) — 100 граммов;

горсть маринованных каперсов;

рассол от каперсов — 3 столовые ложки;

куриный бульон — 125 миллилитров (можно использовать готовый);

головка чеснока, разрезанная пополам, — 1 штука;

соль — по вкусу;

растительное масло (лучше оливковое).

Приготовление:

Подготовьте противень, смазав его оливковым маслом. Выложите ребрышки. Приготовьте маринад, смешав мед, бальзамический уксус, каперсы с рассолом, бульон и соль. Тщательно смажьте ребрышки маринадом с помощью кисточки, накройте фольгой. Разогрейте духовку до 140°С в режиме верхнего и нижнего нагрева. Запекайте ребрышки три часа, периодически переворачивая и смазывая маринадом. Спустя три часа уберите фольгу, включите максимальный гриль и увеличьте температуру до максимума. Карамелизуйте ребрышки до румяной корочки (3-15 минут), постоянно смазывая маринадом.

Как подать ребрышки

«Подать блюдо на праздничный стол можно на деревянной доске, украсить зеленью (кинза, лук, рукола — они добавят свежести). Отличный гарнир к ребрам — овощи-гриль (болгарский перец, кабачки, кукуруза, баклажаны)», — отметил Евгений Мельник.

В классическом варианте подачи также предусмотрены соусы. К запеченным в духовке ребрышкам подойдут: