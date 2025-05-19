Фестиваль «Ешь! Смотри! Люби!» объединил рекордное количество ресторанов

С 21 апреля по 11 мая рекордное количество ресторанов Москвы приняли участие в четвертом фестивале «Ешь! Смотри! Люби!». В рамках гастрономического биеннале шеф-повара 60 ресторанов Москвы представляли уникальное меню из трех и более позиций, созданное по мотивам известных кинофильмов.

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Выбор лент, которыми вдохновлялись рестораны, был не менее интересным, чем программы знаменитых кинопремий: так, 10 из них выбрали ностальгию по старым добрым советским фильмам — «Место встречи изменить нельзя», «Приключения итальянцев в России» или «Москва слезам не верит», шесть посвятили свои меню популярным сериалам, не оставив вниманием «Великолепный век» или «Секс в большом городе», а 46 обратились к известным кинохитам — «Пираты Карибского моря», «Люди в черном», «Дюна» или оскаровской «Аноре». Кроме того гости смогли познакомиться с документальным фильмом «Мечты Дзиро о суши», мелодрамой «Щепотка перца» или байопиком «Пиросмани».

Программа фестиваля была также наполнена событиями пресс-ланч в стиле знаменитой кинофраншизы «Пираты Карибского моря», «Ла-Ла-Лэнд Ужин», а также многочисленные кинопоказы и встречи с представителями киноиндустрии – например, тематический киноужин и просмотр фильма «Щепотка перца», «Киноклуб», где собрались авторы популярных веб-сериалов, ученики киношкол и зрители, а специальными гостями стали Гуфи Медалин и Виталий Андреев или офлайн-выпуск шоу-подкаста «PROсмотрено», на котором ведущие и гости выпуска обсудили фильм «Дело «Мальдорор» и ответили на вопросы зрителей о жанрах триллер и true crime, а также о кино в целом.

По итогам гастрофестиваля «Ешь! Смотри! Люби!», организованного при поддержке Департамента контентных партнерств VK, Кино Mail и VK Creative, были определены победители в нескольких номинациях: авторами самых креативных киносетов стали шеф-повар ресторана BURO Bistro Егор Макаров c ярким меню по фильму-мюзиклу «Ла-Ла Ленд» и шеф-повар ресторана «Недальний Восток» Андрей Голенков, чьи блюда напомнили о музыкальной сказке «Алладин» — они разделили первое место. Победителем конкурса «Вкусный поворот сюжета» и обладателем главного приза — двух билетов на премьеру экшн-фильма «Балерина» — спин-оффа кинофраншизы «Джон Уик», стал Никита Ершов.