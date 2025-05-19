Окрошка на воде: простой рецепт летнего блюда с секретным ингредиентом

Как приготовить окрошку без кваса и кефира – быстро, просто и вкусно. В рецепте есть маленькая хитрость, которая сделает вкус насыщеннее.

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Большинство людей просто обожает окрошку – чудесное летнее блюдо, которое будет вкусным вне зависимости от того, чем вы его заправите: квасом, кефиром, минералкой или съедите просто как салат, заправив майонезом. Однако иногда бывает, что этих ингредиентов нет под рукой. Тогда можно приготовить окрошку на воде. Не стоит сомневаться – получится еще вкуснее, чем с другими заправками!

Для приготовления понадобятся:

Картофель – 500 граммов.

Яйца – 4 штуки.

Редис – 200 граммов.

Свежие огурцы – 300 граммов.

Вареная колбаса – 150 граммов.

Зеленый лук – 50 граммов.

Вода питьевая – 1,5 литра.

Лимонный сок – 1 чайная ложка.

Уксус – 1 столовая ложка.

Черный перец, соль по вкусу.

Как готовить: