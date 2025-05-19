Окрошка на воде: простой рецепт летнего блюда с секретным ингредиентом

Окрошка на воде, зато какая: простой рецепт летнего блюда с секретным ингредиентом
Как приготовить окрошку без кваса и кефира – быстро, просто и вкусно. В рецепте есть маленькая хитрость, которая сделает вкус насыщеннее.
Большинство людей просто обожает окрошку – чудесное летнее блюдо, которое будет вкусным вне зависимости от того, чем вы его заправите: квасом, кефиром, минералкой или съедите просто как салат, заправив майонезом. Однако иногда бывает, что этих ингредиентов нет под рукой. Тогда можно приготовить окрошку на воде. Не стоит сомневаться – получится еще вкуснее, чем с другими заправками!
Для приготовления понадобятся:
- Картофель – 500 граммов.
- Яйца – 4 штуки.
- Редис – 200 граммов.
- Свежие огурцы – 300 граммов.
- Вареная колбаса – 150 граммов.
- Зеленый лук – 50 граммов.
- Вода питьевая – 1,5 литра.
- Лимонный сок – 1 чайная ложка.
- Уксус – 1 столовая ложка.
- Черный перец, соль по вкусу.
Как готовить:
- Все ингредиенты нужно помыть. Яйца и картошку необходимо отварить.
- После этого все нарезать на мелкие кубики или соломкой и перемешать. По вкусу можно посолить и поперчить.
- В холодную питьевую воду добавить уксус и перемешать. Этой смесью залить получившийся ранее салат, перемешать снова и отправить в холодильник на 30 минут.
- После этого можно добавить ложку лимонного сока – это тот самый секретный ингредиент, который раскроет вкус окрошки по-новому.