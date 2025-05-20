Выяснено, как вегетарианцы воспринимают мясо

Специалисты из Оксфордского университета обнаружили: вегетарианцы относятся к употреблению мяса так же, как к употреблению человеческой плоти или фекалий. Участвовали в новом исследовании 252 вегетарианцев и 57 мясоедов.

Сначала участникам нового исследования показали продукты, которые обычно людям не нравятся. Это сырой лук, зелёные оливки, проростки, свёклы, баклажаны. И вегетарианцы, и мясоеды реагировали на овощи, которые они не любили, отвращением.

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Далее им показали приготовленную курицу, бекон и стейк. У вегетарианской группы в этом случае была совсем другая реакция. Они почувствовали тошноту, высказали идеологические возражения и сообщили, что им не понравится всё, что соприкоснулось с мясом. Это были те же реакции отвращения, которые возникали, когда их просили представить, что они едят человеческие фекалии или человеческую либо собачью плоть.