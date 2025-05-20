Рецепт маринованных кабачков без стерилизации

Проверенный годами рецепт: вкуснейшие маринованные кабачки без стерилизации
Как замариновать кабачки на зиму так, чтобы гости просили добавки? Рецепт из простых ингредиентов и без стерилизации.
Простой рецепт наивкуснейших маринованных кабачков. Они получатся хрустящими и с идеальным балансом сладости и кислинки. Попробуйте!
Для приготовления понадобятся:
- Кабачки – 1,8 килограмма
- Укроп
- Чеснок – 9−12 зубчиков
- Гвоздика – 6 штук
- Лавровый лист – 3 штуки
- Перец горошком – 60 штук
Для маринада:
- Вода – 1,5 литра
- Сахар – 190 грамм
- Соль – 70 грамм
- Уксус 9% – 190 миллилитров
Как готовить:
- Для начала возьмите молодые кабачки и порежьте кружочками. Кожицу снимать не нужно.
- Возьмите литровые банки и положите в них укроп, 2−3 зубчика чеснока, две гвоздики, лавровый лист и 20 горошин перца. Туда же добавьте чеснок – лучше порежьте его крупно, чтобы он дал насыщенный аромат.
- Плотно уложите в банку кабачки. Залейте все кипятком, накройте крышкой и оставьте на десять минут. После повторите тоже самое еще раз.
- Пока ждете, приготовьте маринад: в 1,5 литра кипящей воды добавьте сахар и соль. Когда они растворятся, добавьте уксус. Доведите до кипения и снимите с огня.
- Залейте горячий маринад в банки, закатайте стерилизованными крышками, переверните и хорошо укутайте полотенцем до остывания.