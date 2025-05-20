Рецепт маринованных кабачков без стерилизации

Как замариновать кабачки на зиму так, чтобы гости просили добавки? Рецепт из простых ингредиентов и без стерилизации.

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Простой рецепт наивкуснейших маринованных кабачков. Они получатся хрустящими и с идеальным балансом сладости и кислинки. Попробуйте!

Для приготовления понадобятся:

Кабачки – 1,8 килограмма

Укроп

Чеснок – 9−12 зубчиков

Гвоздика – 6 штук

Лавровый лист – 3 штуки

Перец горошком – 60 штук

Для маринада:

Вода – 1,5 литра

Сахар – 190 грамм

Соль – 70 грамм

Уксус 9% – 190 миллилитров

Как готовить: