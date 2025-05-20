Проверенный годами рецепт: вкуснейшие маринованные кабачки без стерилизации

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Как замариновать кабачки на зиму так, чтобы гости просили добавки? Рецепт из простых ингредиентов и без стерилизации.

Рецепт маринованных кабачков без стерилизации
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Простой рецепт наивкуснейших маринованных кабачков. Они получатся хрустящими и с идеальным балансом сладости и кислинки. Попробуйте!

Для приготовления понадобятся:

  • Кабачки – 1,8 килограмма
  • Укроп
  • Чеснок – 9−12 зубчиков
  • Гвоздика – 6 штук
  • Лавровый лист – 3 штуки
  • Перец горошком – 60 штук

Для маринада:

  • Вода – 1,5 литра
  • Сахар – 190 грамм
  • Соль – 70 грамм
  • Уксус 9% – 190 миллилитров

Как готовить:

  1. Для начала возьмите молодые кабачки и порежьте кружочками. Кожицу снимать не нужно.
  2. Возьмите литровые банки и положите в них укроп, 2−3 зубчика чеснока, две гвоздики, лавровый лист и 20 горошин перца. Туда же добавьте чеснок – лучше порежьте его крупно, чтобы он дал насыщенный аромат.
  3. Плотно уложите в банку кабачки. Залейте все кипятком, накройте крышкой и оставьте на десять минут. После повторите тоже самое еще раз.
  4. Пока ждете, приготовьте маринад: в 1,5 литра кипящей воды добавьте сахар и соль. Когда они растворятся, добавьте уксус. Доведите до кипения и снимите с огня.
  5. Залейте горячий маринад в банки, закатайте стерилизованными крышками, переверните и хорошо укутайте полотенцем до остывания.

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