Конкурент оливье: рецепт вкуснейшего сытного картофельного салата

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Простой и быстрый рецепт салата из картофеля, который станет главным блюдом праздничного стола.

Рецепт сытного салата из картошки
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Самый популярный салат на любом празднике – оливье. Но иногда хочется попробовать что-то новое. В таком случае отличным решением станет картофельный салат – вкусный, сытный и ничуть не уступающий любимому оливье.

Для приготовления понадобятся:

  • Картофель – 600 граммов.
  • Яйца – 4 штуки.
  • Сельдерей – 1 "ребро" (стебель).
  • Репчатый лук – половинка луковицы.
  • Молотая паприка – для посыпки (по желанию).

Для заправки:

  • Майонез – 150 граммов.
  • Горчица – половина столовой ложки.
  • Сахар – столовая ложка.
  • Уксус – столовая ложка.
  • Сушеный чеснок – половина чайной ложки.

Как готовить:

  1. Почистите и сварите картофель в слегка подсоленной воде.
  2. Отварите яйца и дайте им остыть. После этого нарежьте все ингредиенты на кусочки примерно по два сантиметра.
  3. Очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками. Сельдерей порежьте ломтиками.
  4. Соедините все подготовленные ингредиенты в миске.
  5. В отдельной посуде смешайте все компоненты для заправки, затем добавьте в салат и перемешайте.
  6. Перед подачей можно посыпать паприкой для украшения.

Готово! Рецептом делится "Хибины.РУ".

Еда