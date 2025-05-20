Рецепт сытного салата из картошки

Конкурент оливье: рецепт вкуснейшего сытного картофельного салата
Простой и быстрый рецепт салата из картофеля, который станет главным блюдом праздничного стола.
Самый популярный салат на любом празднике – оливье. Но иногда хочется попробовать что-то новое. В таком случае отличным решением станет картофельный салат – вкусный, сытный и ничуть не уступающий любимому оливье.
Для приготовления понадобятся:
- Картофель – 600 граммов.
- Яйца – 4 штуки.
- Сельдерей – 1 "ребро" (стебель).
- Репчатый лук – половинка луковицы.
- Молотая паприка – для посыпки (по желанию).
Для заправки:
- Майонез – 150 граммов.
- Горчица – половина столовой ложки.
- Сахар – столовая ложка.
- Уксус – столовая ложка.
- Сушеный чеснок – половина чайной ложки.
Как готовить:
- Почистите и сварите картофель в слегка подсоленной воде.
- Отварите яйца и дайте им остыть. После этого нарежьте все ингредиенты на кусочки примерно по два сантиметра.
- Очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками. Сельдерей порежьте ломтиками.
- Соедините все подготовленные ингредиенты в миске.
- В отдельной посуде смешайте все компоненты для заправки, затем добавьте в салат и перемешайте.
- Перед подачей можно посыпать паприкой для украшения.
Готово! Рецептом делится "Хибины.РУ".