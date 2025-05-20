Рецепт сытного салата из картошки

Простой и быстрый рецепт салата из картофеля, который станет главным блюдом праздничного стола.

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Самый популярный салат на любом празднике – оливье. Но иногда хочется попробовать что-то новое. В таком случае отличным решением станет картофельный салат – вкусный, сытный и ничуть не уступающий любимому оливье.

Для приготовления понадобятся:

Картофель – 600 граммов.

Яйца – 4 штуки.

Сельдерей – 1 "ребро" (стебель).

Репчатый лук – половинка луковицы.

Молотая паприка – для посыпки (по желанию).

Для заправки:

Майонез – 150 граммов.

Горчица – половина столовой ложки.

Сахар – столовая ложка.

Уксус – столовая ложка.

Сушеный чеснок – половина чайной ложки.

Как готовить:

Почистите и сварите картофель в слегка подсоленной воде. Отварите яйца и дайте им остыть. После этого нарежьте все ингредиенты на кусочки примерно по два сантиметра. Очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками. Сельдерей порежьте ломтиками. Соедините все подготовленные ингредиенты в миске. В отдельной посуде смешайте все компоненты для заправки, затем добавьте в салат и перемешайте. Перед подачей можно посыпать паприкой для украшения.

Готово! Рецептом делится "Хибины.РУ".