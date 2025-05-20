Исследование показало, почему россияне отдают предпочтение готовой еде

Спрос на готовую еду в России стремительно растет. Хотя сегодня темпы роста не такие впечатляющие, как в период пандемии несколько лет назад, но все же текущие тенденции говорят о том, что сервисы заказа готовых блюд будут развиваться и дальше. Почему россияне предпочитают пользоваться ими всё чаще? «ФедералПресс» выяснил это по результатам опроса, проведенного среди аудитории своего сайта.

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Динамика и прогнозы

Согласно оценке аналитиков, в 2024 году рынок готовой еды в России вырос на 40 %, превысив 1 трлн рублей без сегмента HoReCa (Hotel – Restaurant – Catering/Cafe). С учетом этого сегмента он оценивается экспертами в 3,8 трлн рублей, по сообщению РБК, и в 5,8 трлн, по подсчетам INFOLine-Аналитики. Эксперты «Нильсена» утверждают, что продажи готовой еды в прошлом году увеличились на 23,8 % в упаковках и почти на 30 % в деньгах; а в Ntech указали, что продажи готовой еды в офлайн-рознице показали рост на 33 % в деньгах и на 20 % в единицах.

Аналитики из Solution Pro посчитали, что в России около 50 % оборота рынка готовой еды в денежном выражении приходится на Центральный федеральный округ с учетом высокой плотности населения и развитой инфраструктуры доставки. Но при этом больше остальных регионов растут Южный, Уральский и Сибирский федеральные округа, где на фоне повышенного интереса потребителей к данному сегменту активнее развиваются сервисы доставки и расширяется ассортимент в магазинах. В структуре рынка по объему выручки ожидаемо лидирует Москва с более чем 40%-й долей на начало года, на Московскую область приходился 21 %, Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 5 %, а на такие регионы, как Новосибирская, Рязанская, Нижегородская, Кировская области, Республика Татарстан и некоторые другие – совокупно 31 %.

По данным аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей 25 крупнейших торговых предприятий и свыше 100 тыс. магазинов различных форматов в 74 регионах России, по итогам 2024 года продажи готовой еды в крупных торговых сетях – членах АКОРТ выросли в среднем на 24 % в денежном выражении. Основным драйвером роста стала упакованная готовая еда, спрос на которую в сетевой рознице вырос в среднем примерно на треть. Результаты мониторинга указали на рост доли готовой еды в выручке продовольственных ритейлеров за прошлый год в среднем на 0,5 % – до 2,5–6,5 % в зависимости от сети. Наибольший рост продаж готовой еды в годовом сопоставлении демонстрировал формат «магазинов у дома»: от 52 % до 83 % в сравнении с диапазоном от 14 % до 43 % в целом у компаний сегмента. К примеру, магазины малых форм «Ленты» и «Магнита» демонстрировали показатели, вдвое превысившие средние значения по всем этим торговым сетям. Чаще всего россияне, предпочитающие готовую еду домашней, покупали в прошлом году салаты. На втором месте были сэндвичи, бургеры и роллы, а третью строчку занимали горячие блюда. Так, в «Магните» больше всего покупали онигири, бургеры и сэндвичи. Аналитики АКОРТ также отметили значительное расширение ассортимента упакованных готовых блюд: в «Перекрестке» на 30 % до более 350 наименований на один супермаркет, на прилавках «Ленты» было представлено 210 позиций готовых блюд в гипермаркетах и 100 – в супермаркетах.

«Готовая еда – стратегически важное направление для ритейла – будет демонстрировать высокие темпы роста спроса как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. (...) Основными потребителями готовой еды остаются жители мегаполисов, однако в фокусе развития этого направления у крупных торговых сетей – расширение ассортимента готовых блюд и сервисов доставки на региональных рынках. К 2030 году федеральные торговые сети планируют занять до 40 % рынка готовой еды», – рассказал председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Учитывая нынешнюю положительную динамику, эксперты из «Магнита», «Спар Калининград», «Яндекс Лавки» и INFOLine в прошлом году спрогнозировали увеличение объема рынка готовой еды в целом по России до 1,5 трлн рублей к 2026 году и до 10 трлн рублей к 2030 году, а аналитики из «РБК Исследования рынков» оценили его потенциал в 14 трлн рублей в ближайшие годы. Причём основной объем, по их мнению, придётся на розничных операторов, которые увеличат долю с 25 % в 2023 году до 40% к 2030-му.

Сегодня готовую еду можно купить не только в торговых сетях, но и в кулинарии, ресторанах и кафе – онлайн и оффлайн.

Кто и почему покупает готовую еду – результаты опроса «ФедералПресс»

Россияне стали активно пользоваться услугами доставки готовой еды в период пандемии, и теперь, спустя несколько лет, её заказывают даже те, кто до того предпочитал готовить только самостоятельно – настолько доступным и удобным оказался этот сервис.

Сегодня сегмент готовой еды формируют постоянные потребители, для которых важны проверенный продавец, соотношение цены и качества заказа, скорость доставки.

Психографический портрет тех, кто покупает готовую еду, нарисованный Solution Pro, выделяет молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, ведущих активный образ жизни и не желающих тратить время на готовку дома. Есть в нём также семьи с детьми и студенты.

«ФедералПресс» провел опрос среди своих читателей с тем, чтобы выяснить, что движет россиянами, когда они заменяют домашнюю кухню готовыми заказами. В исследовании приняли участие 530 респондентов.

В целом результаты опроса показали, что основными причинами повышенного спроса на готовую еду являются увеличение рабочей нагрузки россиян вкупе с дефицитом времени для приготовления пищи в домашних условиях; изменение экономической конъюнктуры, когда дефицит кадров с одной стороны и рост зарплат с другой позволяют людям тратить больше денег на подобные услуги; доступность и скорость оформления и доставки заказов благодаря современным сервисам, расширенной сети и логистики. Но среди респондентов издания оказалось неожиданно много тех, для кого готовая еда никак не конкурирует с привычной домашней кухней.

Так, большинство россиян, принявших участие в исследовании «ФедералПресс», пользуются услугами доставки готовой еды довольно редко – так ответило 45 % человек. Достаточно часто к данной услуге прибегают 34 %, постоянно заказывают еду только 5,7 %, а вот никогда этого не делали 15,1 % опрошенных.

Отвечая на вопрос о причинах, по которым люди предпочитают покупать готовую еду, 66 % респондентов заявили, что у них нет времени готовить дома. То, что такая еда дешевая и вкусная, ничем не хуже домашних блюд, ответили 18,9 %. Как и в первом случае, 15,1 % опрошенных признались, что не покупают ничего готового. А вот таких, кто вовсе не умеет готовить, среди читателей «ФедералПресс» не оказалось.

Интересно, что абсолютное большинство респондентов – 64,2 % – предпочитают заказывать готовые блюда только у проверенных производителей. 7,5 % человек считают готовую еду безопасной, тогда как 28,3 % не рискую её употреблять.

Несмотря на удобство и быстроту оформления таких заказов, немногие опрошенные готовы сменить вкусную домашнюю кухню на блюда от доставщиков. На формат «готовая еда» не готовы перейти на сегодняшний день 77,4 % опрошенных, тогда как 22,6 % считают, что это следовало бы попробовать.

При этом 49,1 % человек готовы ждать курьера 40-45 минут, 24,5 % могут потерпеть 20-30 минут, еще терпеливее оказались 20,8 % участников опроса – они могут подождать доставку 1–2 часа. А вот совершенно нетерпеливых среди респондентов было 5,7 % – они хотели бы получить заказ уже через 15 минут после его оформления.

Среди опрошенных 54,7 % не изменили своим привычкам заказывать готовую еду в последнее время. Чаще стали заказывать ее 17 % респондентов, реже – 15,1 %, а еще 13,2 % ответили, что вообще её не заказывают, предпочитая домашние блюда.

Таким образом, результаты опроса «ФедералПресс» продемонстрировали противоположную тенденцию звучащим прогнозам о стремительном росте объемов рынка готовой еды. Показатель в 77,4 %, свидетельствующий о неготовности россиян перейти на формат «готовая еда», – явное тому подтверждение. Эксперты издания склоняются к прогнозам о росте сегмента готовой еды в большей мере за счёт повышения стоимости заказов и увеличения среднего ценника. По данным директора по аналитике NTech Леонида Ардалионова, сегодня готовая еда представляется очень недешевым удовольствием: в 2024 году её «килограмм» стоил 473 рублей, тогда как «килограмм» обычной еды – 204 рублей.

«Потребители выбирают готовую еду, потому что профессионалы готовят вкуснее, чем дома: у нас работают профессионалы на профессиональном оборудовании из тщательно подобранного сырья. Клиенты "Яндекс Лавки" любят готовую еду, поэтому мы планируем синхронизировать предложение нашей продукции с выходом Лавки в регионы», – рассказывал руководитель производства готовой еды «Яндекс Лавки» Егор Серюков.

Какие тренды формируют рынок готовой еды сегодня и что предпринимают игроки для того, чтобы успешно конкурировать?

Тенденции и трансформация рынка

В настоящее время рынок готовой еды в России активно трансформируется.

Во-первых, в стране появляется всё больше предприятий питания и кулинарий в магазинах без залов обслуживания, ориентированных только на доставку; цехов, изготавливающих полуфабрикаты высокой степени готовности; а также кофеен в «магазинах у дома», готовых предложить готовую еду.

Во-вторых, высокая конкуренция на рынке заставляет занятый в этом сегменте бизнес расширять ассортимент, предлагая не только привычный фаст-фуд, но и учитывая разные вкусы и предпочтения россиян – от классической до вегетарианской кухни – это позволяет привлекать как можно больше клиентов.

В-третьих, производители делают ставку на качестве готовой еды – в меню всё больше вводится полезных и натуральных продуктов. Бизнесу важно не только сохранять имеющихся, но и привлекать новых клиентов (в этом плане сегмент сильно зависит от отзывов).

В-четвертых, конкурентными преимуществами становится экологичная биоразлагаемая упаковка, в которой доставляется заказ.

В-пятых, внедрение современных технологий, ориентированных на удобство клиентов, позволяет бизнесу быстрее и эффективнее адаптироваться к запросам аудитории. Благодаря интеграции рынка с цифровыми платформами потребители получают возможность оформить заказ не только через сайт, но и приложения, что упрощает выбор и покупку.

Вкусы и предпочтения россиян меняются настолько стремительно, что бизнес пытается не просто их удовлетворять, но и опережать запросы и ожидания клиентов, опираясь на прогнозы.

Вызовы и выводы

На фоне роста показателей рынок готовой еды в России всё чаще сталкивается с трудностями.

Среди ключевых вызовов – внутренняя конкуренция, заставляющая предпринимателей все больше инвестировать в масштабирование и автоматизацию процессов, улучшение качества продукции и поддержание доверия клиентов; оптимизация логистики скоропортящейся продукции; инфляция и увеличение закупочных цен, влияющие на конечное ценообразование; дефицит и текучка сотрудников – от поваров и упаковщиков до курьеров – и связанный с этим рост затрат на заработную плату и обучение персонала; а также ужесточение налогового регулирования.

Данные тенденции оказывают влияние на бизнес-стратегии предпринимателей в частности и развитие сегмента в целом.

Согласно анализу «ФедералПресс», в ближайшем будущем структуру заказов всё больше будут формировать блюда из разряда здоровой пищи, к тому же упакованные в экологичные контейнеры, персонализированные предпочтения, как вегетарианская или веганская еда, а также кошерные меню.

Так или иначе, по мнению «ФедералПресс», с учётом высокой конкуренции и повышения требований потребителей к сегменту, в будущем на рынке закрепятся в основном крупные игроки, тогда как малым придется либо существенно расшириться самостоятельно, что сопряжено с инвестициями в развитие точек, либо укрупниться за счёт объединения бизнесов. Лидировать будут лишь те компании, которые смогут завоевать доверие клиентов за счет доступности, разнообразия, качества и скорости заказов.