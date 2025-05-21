Врач посоветовал продукты, защищающие от преждевременной седины

Продукты с содержанием цинка, железа и витамина D помогают избежать преждевременной седины. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

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По ее словам, на цвет волос влияет пигмент меланин, выработка которого в том числе зависит от железа. Поэтому дефицит элемента может спровоцировать раннюю седину.

«Железо содержится в бобовых, которые следует употреблять четыре раза в неделю по 100–150 граммов, если на них нет аллергической реакции», – указала эксперт.

Также для синтеза мелатонина организму необходима медь. Она находится в составе разных семян, например тыквы или подсолнечника. Их рекомендуется употреблять по 25–30 граммов ежедневно, сказала Писарева.

«Еще на выработку меланина влияет цинк, который тоже есть в бобовых. Помимо этого, важно следить за уровнем витамина В12, замедляющего процесс поседения. Этот элемент содержится в говядине и печени, употреблять их рекомендуется два раза в неделю до 200 граммов».

Кроме этого, врач посоветовала есть скумбрию и лосось два-три раза в неделю по 200 граммов. Эти продукты содержат витамин D, дефицит которого приводит к разрушению пигмента волос и тем самым становится причиной седины.

Этот процесс может быть преждевременным и из-за стресса, добавила врач.

«В ходе нескольких исследований выяснилось, что при повышении уровня кортизола, возникающего при стрессе, нарушается питание волосяных фолликул. Это и приводит к потере цвета. Кроме того, ранняя седина может появиться при генетической предрасположенности», – заключила Писарева.

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