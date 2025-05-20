Пирог с «Фантой»: немецкий десерт, который легко приготовить дома
Впервые напиток Fanta появился в Германии во время Второй мировой войны, когда страна осталась без поставок Coca-Cola. С тех пор он стал культовым, и на его основе даже создали десерт – Fantakuchen. Этот пирог до сих пор подают на детских праздниках.
Популярный блогер @tykowkaaa поделилась простым и очень удачным рецептом. Вам понадобится:
Для теста:
- 400 г муки
- 1 пакет разрыхлителя
- 200 г сахара
- 5 яиц
- 150 мл подсолнечного масла без запаха
- 180 мл «Фанты»
Гречка по-купечески: ужин на все случаи жизни
Для глазури:
- 150 г сахарной пудры
- 1-2 ст. л. «Фанты»
Смешайте все ингредиенты и выпекайте пирог при 175 °C около 25 минут. После остывания покройте глазурью из сахарной пудры и фанты.
Получается воздушный пирог с легким цитрусовым привкусом, который особенно нравится детям – и взрослым тоже.