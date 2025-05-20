Пирог с «Фантой»: немецкий десерт, который легко приготовить дома

Впервые напиток Fanta появился в Германии во время Второй мировой войны, когда страна осталась без поставок Coca-Cola. С тех пор он стал культовым, и на его основе даже создали десерт – Fantakuchen. Этот пирог до сих пор подают на детских праздниках.

Популярный блогер @tykowkaaa поделилась простым и очень удачным рецептом. Вам понадобится:

Для теста:

400 г муки

1 пакет разрыхлителя

200 г сахара

5 яиц

150 мл подсолнечного масла без запаха

180 мл «Фанты»

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Для глазури:

150 г сахарной пудры

1-2 ст. л. «Фанты»

Смешайте все ингредиенты и выпекайте пирог при 175 °C около 25 минут. После остывания покройте глазурью из сахарной пудры и фанты.

Получается воздушный пирог с легким цитрусовым привкусом, который особенно нравится детям – и взрослым тоже.