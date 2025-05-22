Что нужно знать о мелиссе и как правильно ее заваривать

Мелиссу часто добавляют в чай для вкуса. Кроме того, растение широко используется в медицине для борьбы с тревожностью и проблемами с пищеварением. Подробнее о том, что такое мелисса, чем она полезна, почему ее используют при лечении заболеваний, а также какие у нее есть противопоказания к применению, — в материале «Ленты.ру».

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Что такое мелисса

Мелисса (Melissa officinalis), лимонная трава или мелисса лекарственная — многолетнее травянистое растение из семейства Яснотковых. Произрастает в Средней Азии, США, Европе и Африке.

В Греции растение известно как melissophyllon, что означает «пчелиный лист». Свое название оно получило благодаря тому, что оно привлекает пчел и обладает отличными медоносными качествами.

В народе мелиссу также называют медовкой, маточником, пчельником или роевником. Из-за сильного аромата, напоминающего лимон, и внешнего сходства с мятой растение также именуют лимонной мятой.

Состав мелиссы

Мелисса — полезное растение, которое богато множеством полезных веществ. В том числе:

витамины группы В;

витамины C и D;

макроэлементы: кальций, калий, магний, железо;

микроэлементы: медь, марганец, цинк, селен, хром;

каротин;

эфирные масла;

флавоноиды и дубильные вещества;

фенольные кислоты и урсоловая кислота.

Чем полезна мелисса

Снимает нервное напряжение

«Препараты на основе мелиссы успокаивают нервную систему. Благодаря содержанию эфирных масел, таких как цитраль и гераниол, а также флавоноидов, мелисса помогает снизить уровень тревожности и нормализовать сон. Особенно полезно это свойство в условиях постоянного стресса, который стал неотъемлемой частью современной жизни», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» психиатр-нарколог, главный врач Клиники доктора Калюжной Марина Калюжная.

Перед применением мелиссы в лечебных целях рекомендуется проконсультироваться с врачом

Помогает при воспалениях и вирусах

Мелисса обладает противовирусным противовоспалительным эффектом, что делает ее эффективным средством в борьбе с различными инфекциями, включая вирус герпеса. Кроме того, мелисса оказывает спазмолитическое действие, облегчая:

головную боль;

менструальные спазмы;

колики у младенцев.

Помогает при проблемах с пищеварением

Мелисса полезна при проблемах с пищеварением и нарушенном обмене веществ. Растение оказывает успокаивающее воздействие на желудочно-кишечный тракт благодаря содержащимся в нем эфирным маслам. Кроме того, мелисса избавляет от таких неприятных симптомов, как вздутие, тяжесть и повышенное газообразование.

Поддерживает иммунитет

Лекарственные средства на основе мелиссы укрепляют иммунитет:

растение содержит в себе кобальт и органические кислоты, которые обладают противовирусными свойствами;

ароматические масла, в свою очередь, оказывают антибактериальное действие, защищая организм от вирусов и бактерий.

Оказывает мочегонное действие

Мелисса выводит из организма лишнюю жидкость и убирает отечность. Помимо этого, чаи и лекарственные препараты на основе этого растения оказывают спазмолитическое действие, поэтому при необходимости могут облегчить мочеиспускание.

Мелисса также помогает:

снизить артериальное давление;

облегчить метеоризм;

уменьшить спазмы и судороги;

выводить мокроту при кашле;

снимать головные боли и мигрени;

устранять одышку;

предотвращать анемию.

Польза мелиссы для женщин

Мелисса известна своим мягким успокаивающим действием. Благодаря содержанию калия, магния и натрия, при регулярном применении она помогает справляться с перепадами настроения, тревожностью, плаксивостью и апатией. Особенно актуально это для беременных и кормящих женщин, при менопаузе и в период предменструального синдрома (ПМС).

«Кроме того, мелисса улучшает состояние женщины в период токсикоза, уменьшая тошноту. Врачи рекомендуют пить такой травяной чай и после родов — полезные вещества, входящие в состав растения, стимулируют выработку молока у матери», — Марина Калюжная, врач.

Мелисса не противопоказана при беременности, но перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Польза мелиссы для мужчин

По словам Марины Калюжной, мелисса богата фитоандрогенами — веществами растительного происхождения, которые помогают поддерживать оптимальный уровень мужских половых гормонов. Они действуют мягко и способствуют поддержанию здорового гормонального фона, не оказывая негативного влияния на половую функцию.

Польза мелиссы для детей

Детям мелиссу можно давать с 3 лет (в отдельных случаях — с 6 месяцев, но только по согласованию с педиатром). Лекарственное растение помогает уменьшить гиперактивность, успокоить нервную систему и улучшить качество сна. Также оно способствует нормализации пищеварения, что особенно актуально для маленьких детей.

Важно! Дозировка должна быть значительно ниже, чем для взрослых. Детский чай с мелиссой должен быть слабее обычного примерно на четверть. Слишком крепкий настой может вызвать у ребенка вялость и сонливость

Вред и противопоказания к применению

Мелисса обладает множеством полезных свойств, однако важно помнить, что она подходит не всем. Лекарственные препараты или чай на основе этого растения снижают артериальное давление. Страдающим от гипотонии людям не стоит употреблять мелиссу, так как это может привести к резкому ухудшению самочувствия.

«Мелисса нежелательна и для людей с гипотиреозом — состоянием, при котором уменьшается выработка гормонов щитовидной железы. Растение может усугублять эту проблему, подавляя активность щитовидной железы», — рассказала Марина Калюжная.

Врач советует учитывать взаимодействие мелиссы с лекарственными препаратами. Если вы принимаете седативные средства, будьте внимательны: растение усиливает их успокаивающее действие, что может вызвать чрезмерную сонливость и заторможенность.

Даже здоровым людям не рекомендуется злоупотреблять чаем с мелиссой.

Обратите внимание: не стоит пить больше трех чашек некрепкого настоя в день. В противном случае напиток может вызвать тошноту, головокружение и мышечную слабость

Как правильно заваривать мелиссу

Ингредиенты

вода — 0,5 литра;

измельченная трава мелиссы — две столовые ложки.

Как приготовить

Вскипятите воду и дайте ей немного остыть: идеальная температура для заваривания равна 70-80 градусам. Насыпьте в кружку измельченную траву мелиссы и залейте ее горячей водой. Накройте крышкой и настаивайте отвар 5-7 минут.

Пить такой настой лучше перед сном. Можно усилить расслабляющий эффект, если добавить мед или ромашку

Как мелисса сочетается с разными сортами чая

С зеленым чаем

«В купажах с зеленым чаем мелисса проявляет себя наиболее изысканно. Особенно хорошо лимонные ноты этого растения сочетаются с нежной травянистостью китайских сортов чая наподобие Лун Цзина», — рассказал «Ленте.ру» старший титестер (дегустатор чая) бренда Ahmad Tea Виджета Б. Хеттиарачи.

С белым чаем

«С белым чаем, например, с Бай Му Данем мелисса образует более деликатный дуэт. Здесь она выступает скорее как дополнение, подчеркивая природную сладость чайных почек», — Виджета Б. Хеттиарачи, дегустатор чая.

С черным чаем

Что касается черных чаев, то здесь мелисса раскрывается совершенно по-новому. В комбинации с крепкими ассамскими сортами она смягчает терпкость, добавляя напитку приятную фруктовую ноту.

Особенно удачным получается сочетание с черным чаем средней крепости — например, с Дарджилингом второго сбора, где мелисса подчеркивает характерный мускатный оттенок этого сорта, отметил эксперт.

C травяным или фруктовым