Перечислены продукты, которые усиливают тягу к сексу

Еда способна усилить сексуальное возбуждение, считает уролог Малаги Шашидхар Шашанк. Пять продуктов для повышения либидо он раскрыл изданию India Express.

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Первым важным продуктом для сексуального здоровья врач темный шоколад. По его словам, флавоноиды, которые в нем содержатся, усиливают приток крови к половым органам, стимулируют выработку гормонов эндорфинов и создают чувство удовольствия и близости.

Также Шашанк отметил пользу авокадо, которое богато полезными жирами и витамином Е.

«Этот продукт способствует выработке гормонов и придает энергии, что делает его незаменимым дополнением к рациону для сексуального здоровья», — заявил он.

Уролог добавил, что также положительно воздействуют на либидо семена и орехи. По его словам, оба продукта стимулируют выработку полового гормона тестостерона, влияющего на сексуальное желание как у мужчин, так и у женщин. Еще одним незаменимым ингредиентом для высокого либидо врач назвал ягоды. Он привел в пример арбузы, малину и клубнику, которые за счет содержащегося в них цитруллина снимают спазм кровеносных сосудов и улучшают кровообращение и тем самым обеспечивают дополнительную поддержку сексуальной функции.

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