Девять вкусных блюд из картофеля, которые стоит попробовать

Для кого-то хлеб всему голова, для других — картофель. И каким бы банальным продуктом ни казался клубень, шеф-повара постоянно удивляют своим видением картофельной темы. Рассказываем, на какие блюда можно обратить внимание.

© Super.ru

AVA

© Super.ru

Картофель Angler назван в честь лос-анджелесского ресторана, где было придумано это блюдо. В Москве же стараются придерживаться оригинальной рецептуры: нарезают клубень на 30 слоёв, вымачивают их и отправляют томиться в вакууме в течение нескольких часов. После чего промазывают каждый слайс утиным жиром и снова запекают. При подаче организуют шапочку из сметаны и икры — чёрной или красной.

Ptashka Bar

© Super.ru

Ньокки появились во времена Римской империи: тогда их готовили из яиц, муки и воды. А картофельная версия в Италии была придумана сравнительно недавно — ориентировочно в 1860 году. И пусть «изобретателями» стали крестьяне, сейчас у незамысловатого блюда в виде кусочков сваренного в воде теста аристократический вайб. По-другому и быть не может, особенно когда рядом на тарелке располагается благородный тунец татаки.

Soma

© Super.ru

Хрустящие снаружи и мягкие внутри — пышки легко расстаются со статусом десерта, если готовятся на основе картофеля. Сметана и щучья икра окончательно лишают выпечку сладкого будущего. Впрочем, никто не в обиде: элегантный топпинг придаёт румяным шарикам сливочные и солёные ноты, делая блюдо ещё более нежным и воздушным.

Lumicino

© Super.ru

Казалось бы, пицца и картофель — понятия практически не совместимые. Тем более если речь идёт о картофельной кожуре. Как бы то ни было, обжаренная в розмарине и посыпанная пармезаном кожура доказала, что может стать любопытной начинкой для главного итальянского блюда. А пикантности ему придаст варёно-копчёный окорок. В то время как сыр моцарелла ответит за сочность.

Sage

© Super.ru

В Великобритании вафли не десерт: тесто для них замешивают на картофельных хлопьях или пюре, и готовое блюдо подаётся скорее в качестве гарнира и, как правило, на завтрак вместе с беконом и яйцами. И действительно, почему бы не начать день по-английски? Но чтобы он не получился сдержанным и холодным, как туманный Альбион, добавляем весёлые итальянские ноты в виде мортаделлы и соуса из пармезана.

Grace Bistro

© Super.ru

Язык не поворачивается назвать гратен запеканкой, ибо шеф-повара постоянно соревнуются в нарезании картофеля для приготовления блюда максимально тонкими слайсами. Ещё более изящным гратен может сделать воздушная пена из пармезана или трюфельный соус. Земляного гриба, кстати, много не бывает, поэтому смело декорируем трюфельными «лепестками».

«Галки»

© Super.ru

Запекаем картофель, обжигаем кожуру, делаем в клубне надрез, мякоть разминаем вилкой, сверху кладём топпинг. Мысли о популярном фастфуде исчезают сразу, как только речь заходит о начинке, состоящей из копчёного угря, кимчи, мусса и соуса унаги. Сочетание с азиатским характером придаёт благородный вайб одному из самых русских продуктов.

Coba

© Super.ru

Картофельным хлебом уже никого не удивишь, а потому совсем неудивительно, что на этой же основе выпекаются и круассаны, которые постоянно вдохновляют кулинаров на творчество (плоские и кубические круассаны мы уже пережили). И поскольку лучший дуэт у картошки получается с мясом, то почему бы к элегантным круассанам не подать не менее элегантный татаки из говядины с соусом бонито.

Underdog

Дуэт, который уже давно стал классикой жанра, но до сих пор вызывает недоумение у многих гурманов. Мы про картофель фри с мороженым. Добавьте сюда ещё мёд с самым острым в мире перцем (специя называется Каролина Рипер) и всплеск эмоций вам гарантирован. Сначала будет пожар, а потом разум охладится благодаря ванильному мороженому.