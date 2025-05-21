Перечислены способы выбрать сладкую клубнику

Нутрициолог Маргарита Арзуманян заявила, что один из способов выбрать сладкую клубнику на глаз — это оценка ее запаха. В беседе с изданием Life.ru она подсказала россиянам, на что еще необходимо обращать внимание при покупке.

© Lenta.ru

Как отметила Арзуманян, у клубники должен быть яркий характерный аромат. Что же касается хвостика, если он вялый, то такую ягоду покупать не стоит, поскольку она уже потеряла сладость. Кроме того, клубника должна быть сухой, гладкой и упругой, пояснила специалистка.

По словам эксперта, если ягоды продаются в упаковке, а не на развес, то все они должны быть одинакового размера и формы. Лучше покупать клубнику в маленьких контейнерах до одного килограмма, поскольку в больших ящиках она может помяться. В заключение Арзуманян призвала исследовать дно упаковки, чтобы проверить, нет ли там гнилых ягод.

Ранее биолог Виталий Наполов призвал отказаться от покупки майских арбузов. По его словам, в них содержится много вредных для организма нитратов.