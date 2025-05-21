В популярных газированных напитках массово снизилось количество сахара

С января 2025 года акциз на сладкие безалкогольные напитки вырос до 10 рублей за литр. Это, а также растущий тренд на ЗОЖ, подтолкнуло производителей к стремительному сокращению содержания сахара в традиционной газировке. «СОЮЗНАПИТКИ» поделились с редакцией «Сфера Медиа» своим мнением.

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Исследования рынка безалкогольных напитков в России

Рынок безалкогольных напитков в России переживает трансформацию: производители активно пересматривают состав классических газированных напитков, стремясь снизить содержание сахара и калорийность продукции. Как показало исследование, опубликованное «Известиями», в продуктах «Очаково», «Добрый», Cool Cola и ГК «Черноголовка» уже произошли заметные изменения — калорийность напитков уменьшилась вдвое и более.

Анализ основывался на сравнении этикеток и энергетической ценности напитков, приобретенных в разное время и в различных торговых точках — от маркетплейсов до офлайн-сетей. Так, в Cool Cola, произведенной в феврале, содержалось 45 ккал на 100 мл, тогда как в апрельской партии — уже 20. Похожую динамику продемонстрировали напитки «Добрый», «Байкал», «Дюшес» и «Мандарин» от ГК «Черноголовка»: новые версии содержат менее 20 ккал, тогда как на маркетплейсах еще доступны варианты с 32–40 ккал. Результаты исследования подтвердили не просто точечные изменения, а массовый пересмотр рецептур сразу у нескольких ведущих производителей.

Об акцизе на «сахаросодержащие напитки»

Ранее мы уже писали об акцизе на «сахаросодержащие напитки» — в этом году сбор повысили с 7 рублей за литр до 10.

Людмила Хомич, вице-президент по качеству, техническому регулированию и стандартизации Союза производителей соков, воды и напитков («СОЮЗНАПИТКИ»), спикер конференции «Нева Ингредиентс. Еда и Технологии», рассказала редакции «Сфера Медиа»: «В целях акцизного регулирования в Налоговом кодексе РФ с 1 июля 2023 г. введено понятие „сахаросодержащий напиток“. Такие напитки должны удовлетворять ряду критериев, в том числе, содержать углеводы в количестве более 5 г в 100 мл и иметь в составе добавленный сахар или сахара».

Под действие налога не подпадают соки, морсы, кисели, продукция на растительной основе и иные напитки — за исключением газированных и тонизирующих вариантов.

В 2023 году закон вызвал неоднозначную реакцию на рынке: в отраслевом сообществе были уверены, что налог ударит по производству и приведет к росту цен, в то время как Минфин назвал его инструментом борьбы с избыточным потреблением сахара.