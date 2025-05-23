Как приготовить пасту карбонара с беконом и сливками

Это сытное блюдо обеспечит энергией на весь день.

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Паста карбонара — одно из самых распространённых и в то же время спорных блюд итальянской кухни. По одной из версий, название происходит от слова «carbonaro» — угольщик. Считается, что блюдо было популярно среди итальянских шахтёров и угольщиков в XIX веке благодаря своей простоте и питательности.

Однако современный рецепт сформировался значительно позже, в середине XX века, уже после Второй мировой войны. Некоторые историки утверждают, что карбонара появилась под влиянием американской армии, поставлявшей бекон и яйца в послевоенную Италию.

Анна Мюллер, шеф-кондитер ресторана «Мясной Синдикат»:

«Сегодня паста карбонара популярна во всём мире. Во Франции и Германии блюдо часто адаптируют под местные вкусы, добавляя лук и сливки. В странах СНГ чаще всего используется бекон, а сливки — как основа соуса. Расскажу о том, как правильно готовить это блюдо».

Ингредиенты

Для приготовления настоящей карбонары важно подобрать качественные продукты. Несмотря на простоту состава, каждый компонент играет важную роль в формировании вкуса.

Паста. Традиционно для карбонары используют спагетти, но допустимы и другие виды пасты: фетучини, тальятелле, ригатони. Главное условие — паста должна быть изготовлена из твёрдых сортов пшеницы. Это обеспечивает плотную текстуру и способность удерживать соус.

Бекон или панчетта. Классическая карбонара готовится с панчеттой — итальянским сырокопчёным беконом, нарезанным мелкими кубиками. В российской интерпретации панчетту часто заменяют обычным беконом. Это допустимо, но следует выбирать продукт с минимальным содержанием воды и без лишних добавок.

Сливки. Использование сливок — отклонение от классического рецепта, однако этот ингредиент придаёт блюду более нежную текстуру и смягчает вкус. Рекомендуется использовать сливки жирностью от 20% до 30%, чтобы они не свернулись при нагревании.

Яйцо и пармезан. Свежие куриные яйца (или только желтки) нужны для создания шелковистой консистенции соуса. Пармезан, натёртый на мелкой тёрке, придаёт блюду насыщенность и характерную солоноватость. Альтернативой может служить сыр пекорино романо, если хочется добиться более острого вкуса.

В качестве дополнительных ингредиентов используют чеснок и чёрный перец. Один-два зубчика чеснока, обжаренные вместе с беконом, добавляют аромата. Главное — не пережарить, чтобы избежать горечи. Перец придаёт блюду необходимую пряность и балансирует жирность сливок и сыра.

Рецепт

Время приготовления: 35 минут

Количество порций: 4

КБЖУ на порцию (около 250 г)

Калории: 550–600 ккал

Белки: 20–25 г

Жиры: 30–35 г

Углеводы: 40–45 г

Ингредиенты:

паста (спагетти или другая) — 320 г;

бекон или панчетта — 150–200 г;

сливки (20–30% жирности) — 150 мл;

яйца куриные — 2 шт.;

сыр пармезан или пекорино романо — 50–60 г;

чеснок — 1–2 зубчика;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

вода для варки — 2–3 л.

Приготовление

Перед началом приготовления необходимо нарезать бекон мелкими кубиками, натереть сыр, взбить яйца и приготовить все компоненты. Это важно, так как процесс готовки требует быстроты и точности.

Подготовка пасты. Её следует варить в большом объёме подсоленной воды до состояния al dente — чуть недоваренной. Это важно, так как паста продолжит готовиться в соусе. После варки нужно сохранить 50–100 мл воды, в которой варилась паста — она может понадобиться для регулирования густоты соуса. Приготовление бекона. Обжарьте бекон на сухой сковороде до хрустящей корочки. Если жира слишком много, часть можно слить. При использовании чеснока — добавьте его за одну-две минуты до готовности бекона. Приготовление соуса. Смешайте сливки, яйца и тёртый сыр в отдельной миске. Массу нужно хорошо перемешать до однородности. Добавьте свежемолотый чёрный перец. Соус не должен вариться отдельно — он загустеет при смешивании с горячей пастой. Слейте воду с пасты, но не промывайте её. Сразу после этого соедините пасту с беконом на сковороде, снимите с огня и влейте яично-сливочную смесь. Быстро перемешайте, чтобы яйцо не свернулось, а приобрело кремовую текстуру. При необходимости добавьте немного воды от пасты.

Подача

Блюдо следует подавать на стол немедленно, пока оно сохраняет кремовую консистенцию. Посыпьте сверху дополнительной порцией пармезана и свежемолотым перцем. По желанию можно добавить немного свежей петрушки или базилика. Для сервировки используйте белую тарелку с широким бортиком, чтобы подчеркнуть цвет соуса. Также по желанию украсьте карбонару слайсами бекона или тонкими стружками сыра.

Вариации рецепта

Использование других видов мяса – если нет бекона, можно использовать ветчину, копчёную грудинку или даже мясо птицы. Однако важно сохранить технологию обжаривания для достижения характерного вкуса.

Вегетарианская альтернатива – полностью исключаются мясные продукты. Для замены вкусовой насыщенности можно использовать грибы, копчёный сыр или соевые альтернативы бекону.

Разные виды пасты для карбонары – вместо стандартной длинной пасты допускается применение пенне, фузилли или тальятелле. Выбор зависит от личных предпочтений и доступности продуктов.

Паста карбонара — это вкусное и сытное блюдо, которое вполне можно приготовить дома. Использование альтернативных ингредиентов – сливок и бекона – делает рецепт доступным для каждого, кто хочет разнообразить повседневное меню.

Если вы готовите блюдо впрок, оставшуюся карбонару можно хранить в холодильнике не более 24 часов. Для разогрева рекомендуется использовать сковороду с небольшим количеством сливок или воды — это поможет сохранить текстуру и вкус блюда.

Внимание! Карбонару нельзя разогревать в микроволновке, так как соус на основе яиц и сливок сворачивается и теряет свою кремовую структуру.