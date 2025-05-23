Как приготовить мойву в томатном соусе: блюдо хорошо в любом виде
Простой и быстрый рецепт мойвы в томатном соусе, которая станет главным блюдом любого застолья – справится любой!
Свежемороженая мойва может быть не просто закуской, а полноценным и очень вкусным блюдом. Можно приготовить мойву в томатном соусе и удивить семью или гостей. Главный секрет – в соусе.
Для приготовления понадобятся:
- Мойва – 300 грамм
- Лук репчатый – 1 штука
- Морковь – 1 штука
- Вода – 300 миллилитров
- Томатный соус (или томатный сок) – 2 столовые ложки
- Соль – половина чайной ложки
- Сахар – щепотка
- Перец черный молотый – щепотка
- Перец черный горошком – 5 штук
- Перец душистый горошком – 2 штуки
- Приправа для рыбы – щепотка
- Мука – половина столовой ложки
- Растительное масло – 2–3 столовые ложки
Как готовить:
- Почистите мойву. Для этого отрежьте голову и потяните за нее, чтобы удалить внутренности. Затем удалите черную пленку и хорошо промойте тушки. По желанию можно удалить кости.
- В толстую кастрюлю или сковороду налейте растительное масло и разогрейте его.
- Мелко нарежьте лук и обжаривайте до золотистого цвета.
- Помойте, очистите и натрите морковь, добавьте ее к луку, затем положите душистый перец и горошины черного перца.
- Разведите томатный соус в воде (можно просто взять стакан томатного сока). Добавьте соль, сахар, молотый перец и приправу для рыбы. Хорошо перемешайте.
- Влейте полученную смесь в сковороду с луком и морковью.
- Положите мойву в соус. По желанию можно развести муку в небольшом количестве воды и добавить для густоты.
- Тушите на медленном огне под крышкой до готовности рыбы.
- После приготовления дайте блюду немного настояться в соусе.
Автор канала Melissa Live рекомендует подавать это блюдо с картофелем в качестве гарнира. Также отмечается, что мойва будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде.