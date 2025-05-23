Как приготовить мойву в томатном соусе: блюдо хорошо в любом виде

Vse42.ru

Простой и быстрый рецепт мойвы в томатном соусе, которая станет главным блюдом любого застолья – справится любой!

Как приготовить мойву в томатном соусе
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Свежемороженая мойва может быть не просто закуской, а полноценным и очень вкусным блюдом. Можно приготовить мойву в томатном соусе и удивить семью или гостей. Главный секрет – в соусе.

Для приготовления понадобятся:

  • Мойва – 300 грамм
  • Лук репчатый – 1 штука
  • Морковь – 1 штука
  • Вода – 300 миллилитров
  • Томатный соус (или томатный сок) – 2 столовые ложки
  • Соль – половина чайной ложки
  • Сахар – щепотка
  • Перец черный молотый – щепотка
  • Перец черный горошком – 5 штук
  • Перец душистый горошком – 2 штуки
  • Приправа для рыбы – щепотка
  • Мука – половина столовой ложки
  • Растительное масло – 2–3 столовые ложки

Как готовить:

  1. Почистите мойву. Для этого отрежьте голову и потяните за нее, чтобы удалить внутренности. Затем удалите черную пленку и хорошо промойте тушки. По желанию можно удалить кости.
  2. В толстую кастрюлю или сковороду налейте растительное масло и разогрейте его.
  3. Мелко нарежьте лук и обжаривайте до золотистого цвета.
  4. Помойте, очистите и натрите морковь, добавьте ее к луку, затем положите душистый перец и горошины черного перца.
  5. Разведите томатный соус в воде (можно просто взять стакан томатного сока). Добавьте соль, сахар, молотый перец и приправу для рыбы. Хорошо перемешайте.
  6. Влейте полученную смесь в сковороду с луком и морковью.
  7. Положите мойву в соус. По желанию можно развести муку в небольшом количестве воды и добавить для густоты.
  8. Тушите на медленном огне под крышкой до готовности рыбы.
  9. После приготовления дайте блюду немного настояться в соусе.

Автор канала Melissa Live рекомендует подавать это блюдо с картофелем в качестве гарнира. Также отмечается, что мойва будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде.

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