Как приготовить мойву в томатном соусе

Простой и быстрый рецепт мойвы в томатном соусе, которая станет главным блюдом любого застолья – справится любой!

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Свежемороженая мойва может быть не просто закуской, а полноценным и очень вкусным блюдом. Можно приготовить мойву в томатном соусе и удивить семью или гостей. Главный секрет – в соусе.

Для приготовления понадобятся:

Мойва – 300 грамм

Лук репчатый – 1 штука

Морковь – 1 штука

Вода – 300 миллилитров

Томатный соус (или томатный сок) – 2 столовые ложки

Соль – половина чайной ложки

Сахар – щепотка

Перец черный молотый – щепотка

Перец черный горошком – 5 штук

Перец душистый горошком – 2 штуки

Приправа для рыбы – щепотка

Мука – половина столовой ложки

Растительное масло – 2–3 столовые ложки

Как готовить:

Почистите мойву. Для этого отрежьте голову и потяните за нее, чтобы удалить внутренности. Затем удалите черную пленку и хорошо промойте тушки. По желанию можно удалить кости. В толстую кастрюлю или сковороду налейте растительное масло и разогрейте его. Мелко нарежьте лук и обжаривайте до золотистого цвета. Помойте, очистите и натрите морковь, добавьте ее к луку, затем положите душистый перец и горошины черного перца. Разведите томатный соус в воде (можно просто взять стакан томатного сока). Добавьте соль, сахар, молотый перец и приправу для рыбы. Хорошо перемешайте. Влейте полученную смесь в сковороду с луком и морковью. Положите мойву в соус. По желанию можно развести муку в небольшом количестве воды и добавить для густоты. Тушите на медленном огне под крышкой до готовности рыбы. После приготовления дайте блюду немного настояться в соусе.

Автор канала Melissa Live рекомендует подавать это блюдо с картофелем в качестве гарнира. Также отмечается, что мойва будет вкусной как в горячем, так и в холодном виде.