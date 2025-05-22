Эксперт рассказала, как правильно хранить помидоры

Большинство россиян хранит помидоры неправильно. Эксперты агрохолдинга «ЭКО-культура» рассказали, как сделать, чтобы овощи дольше сохраняли вкус и свежесть.

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По их словам, в холодильнике томаты быстро теряют свой аромат и вкусовые качества. Идеальными условиями для них является комнатная температура до плюс 22 градусов и отсутствие прямых солнечных лучей.

Кроме того, важно не мыть овощи заранее. Вода ускоряет процесс гниения, поэтому плоды лучше мыть перед употреблением. Также лучше хранить помидоры плодоножкой вниз — это помогает сохранить их сочность.

Эксперты посоветовали отказаться от хранения овощей в полиэтиленовых пакетах, отдавая предпочтение корзинам или деревянным ящикам с бумажными прослойками для впитывания излишней влаги.

Особое внимание стоит уделять регулярному осмотру томатов — это позволит своевременно обнаружить и удалить начавшие портиться плоды, сохранив свежесть остальных. Специалисты посоветовали не делать больших запасов, а покупать то количество, которое можно съесть за пару дней, сообщает Life.ru.

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала дачникам после зимы проверить, как долго хранятся соления, которые находились в погребе.