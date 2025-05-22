Жители России выбрали любимый чай

Подавляющее большинство (71%) опрошенных россиян предпочитают черный чай. Таков один из основных итогов опроса, проведенного сайтом KP.RU в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber.

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День чая, который в мире отмечают 21 мая, россияне отпраздновали тем, что признались в любви к этому напитку. 71% опрошенных заявили, что любят черный чай. Еще 25% отметили, что больше любят зеленый чай, в том числе с добавками, например, с жасмином.

При этом совсем не много россиян (4%) вместо чая пьют травяные сборы, например, иван-чай, мяту, зверобой, душицу.

Небольшая часть участников опроса (менее 2%) сообщила о том, что вообще не пьет чай, предпочитая кофе.

В опросе приняли участие 4,8 тысячи человек.