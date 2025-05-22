Производитель «Агуши» опроверг информацию о бактериях в своей продукции

Компания "Вимм-Билль-Данн", которая производит детское пюре "Агуша", опровергла информацию о выявлении бактерий в своей продукции. Результаты исследования в лабораторном центре Роспотребнадзора также подтвердили их отсутствие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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Ранее в Telegram-каналах, в частности, в "Shot проверка" появились сообщения о том, что в детском пюре "Агуша" были выявлены микроорганизмы группы B.cereus и B.polymyxa. Уточнялось, что бактерии могут вызвать тяжелое пищевое отравление с тошнотой, рвотой и диареей.

«‎22 мая ряд СМИ и Telegram-каналов распространил недостоверную информацию о якобы обнаруженных в пюре из мяса птицы "Агуша" бактериях. Качество и безопасность продукции, особенно предназначенной для детей, являются приоритетом для "Вимм-Билль-Данн". На всех наших предприятиях действуют строжайшие санитарные нормы и правила обеспечения пищевой безопасности. Попадание бактерий в продукт на производстве исключено, поскольку продукт подвергается стерилизации и упаковывается в асептических условиях. Мы полностью уверены в наших продуктах», — говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что продукция из этой же партии прошла исследование в испытательном лабораторном центре Роспотребнадзора (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве").