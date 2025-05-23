Биолог перечислил блюда, которые не должны быть на школьном выпускном

Пицца и наггетсы являются худшими блюдами для школьного выпускного. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исполняющую обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирину Лялину.

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По словам эксперта, на выпускном следует исключить лимонад, фастфуд и жирные блюда. Помимо фастфуда и полуфабрикатов, эксперт также не рекомендует салаты с большим количеством майонеза и газировку.

«Жирные и жареные блюда: котлеты, отбивные, картофель фри, приготовленные с большим количеством масла. Сладости и десерты: торты, пирожные, кексы, мороженое и другие кондитерские изделия с высоким содержанием сахара и жиров», — добавила Лялина.

По ее словам, лучше предпочесть свежие овощи, фрукты, а также отварную рыбу. Можно приготовить блюда из нежирного мяса, в том числе куриного, легкие салаты, нарезанные фрукты, бутерброды с нежирным мясом и рыбой. Из напитков лучше всего подойдет вода с фруктами, подчеркнула эксперт.

Она также призвала помнить о сочетаемости продуктов.

Ранее россиянам рассказали, чем опасны роллы и суши. Как пояснила врач-диетолог Елена Соломатина, их необходимо съедать в течение 8–12 часов. Качество такой еды во многом зависит от рыбы, в которой нередко встречаются паразиты.

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