Яйца бенедикт: пошаговый рецепт от бренд-шефа

Как бутерброд, только в несколько раз вкуснее и оригинальнее — речь идёт о яйцах бенедикт. Это традиционный английский завтрак, который точно стоит попробовать. Одни из главных ингредиентов — терпение и время, поэтому рекомендуем оставить приготовление на выходные.

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Как появилось это блюдо?

Происхождение блюда окутано кулинарными легендами. По одной версии, его изобретателем стал Лемюэль Бенедикт, брокер с Уолл-стрит. В 1894 году он заказал в отеле «Уолдорф-Астория» тост с яйцом пашот, беконом и голландским соусом, чтобы справиться с похмельем. Именно это сочетание ингредиентов позже стало блюдом яйцо бенедикт и было добавлено в постоянное меню ресторана.

Другая версия гласит, что Оскар Чирки, шеф-повар в том самом отеле «Уолдорф-Астория», приготовил блюдо для постоянных посетителей. Целых яиц, без трещин в скорлупе, не было, поэтому пришлось готовить пашот.

Теорий происхождения много, но одно остаётся неизменным — блюдо невероятно вкусное, и стоит хотя бы раз его приготовить и угостить близких.

Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:

«Поделюсь классическим рецептом яиц бенедикт. Записывайте себе в качестве идеи для вкусных завтраков».

Состав блюда

Блюдо состоит из нескольких ключевых компонентов. Основой служат классические английские маффины, однако их можно заменить на поджаренную бриошь, чиабатту или картофельные оладьи. Главный элемент — нежное яйцо пашот с жидким желтком.

Традиционно добавляют мясную составляющую, чаще всего бекон или хамон, но возможны и другие вариации. Вкус блюда завершает голландский соус, который готовят на водяной бане из яичных желтков, сливочного масла и лимонного сока.

Добавки

Яйца бенедикт раскрываются по-новому с необычными добавками. Печёная свёкла с фетой вносит кисло-сладкие земляные ноты, подчёркивая кремовую текстуру блюда. Жареный батат с соусом чили-лайм создаёт контраст остроты и цитрусовой свежести с нежностью яйца.

Копчёная скумбрия с пюре из зелёного горошка даёт насыщенный аромат и яркий цветовой акцент, а сочетание груши с голубым сыром делает блюдо утончённым вариантом для позднего бранча.

Рецепт

Яйца бенедикт

Количество порций: 2

КБЖУ на 1 порцию:

Калории: 918 ккал

Белки: 16,5 г

Жиры: 79,6 г

Углеводы: 31,9 г

Ингредиенты

Для соуса голландез:

яичные желтки — 3 шт.;

сливочное масло — 150 г;

белый винный уксус — 1 ст. л.;

вода — 1 ст. л.;

соль, белый перец — по вкусу;

лимонный сок — по вкусу.

Для яиц пашот:

куриное яйцо — 2 шт.;

уксус (винный или столовый девятипроцентный) — 2 ст. л.;

вода — 1 л (для варки).

Для основы:

английские маффины — 2 ломтика;

сливочное масло для поджарки — 10 г.

Добавки:

обжаренный бекон — по вкусу;

лосось гравлакс (замаринованный в смеси соли, сахара и специй), ростбиф, жареные грибы, шпинат — по вкусу;

микрозелень, паприка или цедра лимона для украшения — на выбор.

Способ приготовления