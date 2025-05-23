Пять рецептов с индейкой

Диетический источник белка: 5 рецептов с индейкой, почему ее нужно есть почаще
Когда курица и мясо поднадоели, а рыбы не хочется, внимание можно обратить на индейку. Это источник высококачественного белка, необходимого для восстановления тканей, поддержания мышечной массы и здоровой иммунной системы. При этом она содержит минимальное количество жира (особенно грудка), что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за весом или снижает холестерин. В составе индейки — витамины группы B (особенно B3 и B6), которые улучшают работу нервной системы и участвуют в обмене веществ.
Кроме того, индейка богата селеном, важным микроэлементом с антиоксидантными свойствами: он помогает клеткам защищаться от повреждений и поддерживает здоровье щитовидной железы. Еще один плюс — индейка легко усваивается и редко вызывает аллергию, поэтому ее часто рекомендуют детям, пожилым людям и тем, кто восстанавливается после болезней.
Шеф-повар Руслан Миронов поделился простыми и интересными рецептами с индейкой, которые подойдут для всей семьи.
Теплый салат с индейкой, бататом и гранатовой заправкой
Ингредиенты
- Филе индейки — 300 г.
- Батат — 1 крупный (около 250 г).
- Листья шпината — 2 горсти.
- Зерна граната — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Бальзамический уксус — 1 ч. л.
- Горчица зернистая — 1 ч. л.
- Соль, перец по вкусу.
Приготовление
Батат нарежьте кубиками, сбрызните оливковым маслом и запеките в духовке при 200°C 20 минут. Индейку нарежьте полосками, обжарьте до золотистой корочки. Для заправки смешайте 1 ст. л. масла, бальзамик, горчицу, соль и перец. Смешайте шпинат, батат, индейку и гранат, полейте заправкой.
Индейка в кокосово-карри соусе
Ингредиенты
- Филе индейки — 400 г.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Карри-паста — 1 ст. л.
- Кокосовое молоко — 400 мл.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль по вкусу.
Приготовление
Обжарьте лук и чеснок на масле до мягкости. Добавьте карри-пасту, перемешайте. Выложите нарезанную индейку, обжарьте 5 минут. Влейте кокосовое молоко, тушите на медленном огне 15 минут. Подавайте с рисом.
Котлеты из индейки с цукини и овсянкой
Ингредиенты
- Фарш из индейки — 400 г.
- Цукини — 1 небольшой.
- Яйцо — 1 шт.
- Овсяные хлопья — 3 ст. л.
- Лук — 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Цукини натрите на терке, отожмите жидкость. Лук мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты, сформируйте котлеты. Обжаривайте на антипригарной сковороде без масла или запеките в духовке 25 минут при 180°C.
Рулетики из индейки с творогом и шпинатом
Ингредиенты
- Тонкие кусочки филе индейки — 4 шт.
- Творог (5%) — 100 г.
- Шпинат — 1 горсть.
- Соль, перец — по вкусу.
- Оливковое масло — для обжарки.
Приготовление
Шпинат припустите на сковороде, смешайте с творогом. Начините филе начинкой, сверните рулетиками, закрепите шпажками. Обжарьте с двух сторон до готовности или запеките в духовке 20 минут при 190°C.
Суп с фрикадельками из индейки и булгуром
Ингредиенты
- Фарш из индейки — 300 г.
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Булгур — 3 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Соль, зелень — по вкусу.
Приготовление
Сформируйте фрикадельки из фарша, слегка подсолив. В кастрюле обжарьте овощи, добавьте булгур и воду (1,5 л). После закипания добавьте фрикадельки, варите 15–20 минут. Добавьте зелень и лавровый лист в конце.