Пять рецептов с индейкой

Когда курица и мясо поднадоели, а рыбы не хочется, внимание можно обратить на индейку. Это источник высококачественного белка, необходимого для восстановления тканей, поддержания мышечной массы и здоровой иммунной системы. При этом она содержит минимальное количество жира (особенно грудка), что делает ее отличным выбором для тех, кто следит за весом или снижает холестерин. В составе индейки — витамины группы B (особенно B3 и B6), которые улучшают работу нервной системы и участвуют в обмене веществ.

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Кроме того, индейка богата селеном, важным микроэлементом с антиоксидантными свойствами: он помогает клеткам защищаться от повреждений и поддерживает здоровье щитовидной железы. Еще один плюс — индейка легко усваивается и редко вызывает аллергию, поэтому ее часто рекомендуют детям, пожилым людям и тем, кто восстанавливается после болезней.

Шеф-повар Руслан Миронов поделился простыми и интересными рецептами с индейкой, которые подойдут для всей семьи.

Теплый салат с индейкой, бататом и гранатовой заправкой

Ингредиенты

Филе индейки — 300 г.

Батат — 1 крупный (около 250 г).

Листья шпината — 2 горсти.

Зерна граната — 2 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ч. л.

Горчица зернистая — 1 ч. л.

Соль, перец по вкусу.

Приготовление

Батат нарежьте кубиками, сбрызните оливковым маслом и запеките в духовке при 200°C 20 минут. Индейку нарежьте полосками, обжарьте до золотистой корочки. Для заправки смешайте 1 ст. л. масла, бальзамик, горчицу, соль и перец. Смешайте шпинат, батат, индейку и гранат, полейте заправкой.

Индейка в кокосово-карри соусе

Ингредиенты

Филе индейки — 400 г.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Карри-паста — 1 ст. л.

Кокосовое молоко — 400 мл.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль по вкусу.

Приготовление

Обжарьте лук и чеснок на масле до мягкости. Добавьте карри-пасту, перемешайте. Выложите нарезанную индейку, обжарьте 5 минут. Влейте кокосовое молоко, тушите на медленном огне 15 минут. Подавайте с рисом.

Котлеты из индейки с цукини и овсянкой

Ингредиенты

Фарш из индейки — 400 г.

Цукини — 1 небольшой.

Яйцо — 1 шт.

Овсяные хлопья — 3 ст. л.

Лук — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Цукини натрите на терке, отожмите жидкость. Лук мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты, сформируйте котлеты. Обжаривайте на антипригарной сковороде без масла или запеките в духовке 25 минут при 180°C.

Рулетики из индейки с творогом и шпинатом

Ингредиенты

Тонкие кусочки филе индейки — 4 шт.

Творог (5%) — 100 г.

Шпинат — 1 горсть.

Соль, перец — по вкусу.

Оливковое масло — для обжарки.

Приготовление

Шпинат припустите на сковороде, смешайте с творогом. Начините филе начинкой, сверните рулетиками, закрепите шпажками. Обжарьте с двух сторон до готовности или запеките в духовке 20 минут при 190°C.

Суп с фрикадельками из индейки и булгуром

Ингредиенты

Фарш из индейки — 300 г.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Булгур — 3 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик.

Лавровый лист — 1 шт.

Соль, зелень — по вкусу.

Приготовление

Сформируйте фрикадельки из фарша, слегка подсолив. В кастрюле обжарьте овощи, добавьте булгур и воду (1,5 л). После закипания добавьте фрикадельки, варите 15–20 минут. Добавьте зелень и лавровый лист в конце.