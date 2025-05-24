Диетолог раскрыл рецепт полезного винегрета

Чтобы сделать винегрет более полезным, надо заменить подсолнечное масло на льняное или оливковое, а также немного недоварить овощи. Об этом рассказала главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.

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«Без уксуса, но с правильным растительным маслом», — пояснила эксперт «Радио 1».

Солить винегрет можно утром, если его сразу употребить в пищу. Вечером солить блюдо не стоит, а надо добавить в винегрет соленые огурцы. Овощи для блюда надо немного не доварить.

«То, что сегодня критикуется: свекла — нет, морковь — нет, потому что высокий гликемический индекс в отварном состоянии, мягком. Но если мы готовим салат в состоянии альденте, то есть чуть-чуть не довариваем, он получается достаточно жестковатый, он является более полезным по сравнению с переваренными овощами», — объяснила Мойсенко.

Горошек станет в винегрете нужным пробиотиком, обеспечивающим идеальную работу кишечника, заключила она.

«ГлагоL» сообщал, что винегрет на Руси часто подавали в сочельник. Благодаря прекрасному вкусу и недорогим ингредиентам, он был и остается весьма популярным во многих семьях.