Семь рецептов тостов для полезного и сытного завтрака

Утро — это время, когда ты закладываешь основу для всего дня. И если хочешь чувствовать себя бодрым, сытым и полным энергии, начинать стоит с правильного завтрака.

Тосты — идеальный вариант: они быстрые, вкусные и могут быть очень полезными, если выбрать правильные ингредиенты. Вот несколько рецептов тостов, с которых стоит начать свой день.

Тост с авокадо и яйцом пашот

Начни свой день с этого питательного и полезного завтрака, который сочетает в себе кремовую текстуру авокадо, нежность яйца пашот и хрустящий цельнозерновой хлеб.

Ингредиенты:

1 ломтик цельнозернового хлеба;

½ авокадо;

1 яйцо;

1 ч. л. лимонного сока;

соль, перец по вкусу;

щепотка хлопьев чили;

1 ч. л. оливкового масла;

1 ст. л. уксуса.

Как приготовить:

На сухой сковороде или в тостере обжарь хлеб до хрустящей корочки.

Разрежь авокадо пополам, удали косточку. Мякоть разомни вилкой, добавь лимонный сок, соль и перец.

В кастрюле доведи воду до кипения, добавь одну столовую ложку уксуса. Размешай воду ложкой, создавая воронку, и аккуратно влей в нее сырое яйцо. Вари 2,5–3 минуты, затем вынь яйцо шумовкой.

Намажь авокадо на хлеб, сверху выложи яйцо пашот, посыпь чили и сбрызни оливковым маслом.

Тост с творожным сыром, лососем и огурцом

Преврати обычный завтрак в гастрономическое удовольствие с этим нежным и питательным тостом. Сочетание творожного сыра, слабосоленого лосося и свежего огурца создает идеальный баланс вкусов и текстур, а также приносит организму целый спектр полезных веществ.

Ингредиенты:

1 ломтик ржаного хлеба;

60 граммов творожного сыра;

50 граммов слабосоленого лосося;

1/3 большого огурца;

две веточки укропа;

½ ч. л. лимонного сока.

Как приготовить:

Обжарь хлеб в тостере или на сухой сковороде до золотистости.

Смешай творожный сыр с лимонным соком и мелко рубленным укропом.

Намажь сыр на хлеб, сверху выложи нарезанный тонкими ломтиками огурец, а на него — лосось.

Греческий тост с хумусом и овощами

Этот тост сочетает в себе лучшие традиции средиземноморской кухни, известной своей пользой для здоровья и долголетия. Хумус из нута обеспечит растительным белком и надолго зарядит энергией, а помидоры и оливки насытят организм витаминами и антиоксидантами.

Ингредиенты:

1 ломтик цельнозернового хлеба;

50 граммов хумуса;

½ помидора;

5 оливок;

немного руколы;

½ ч. л. оливкового масла.

Как приготовить:

Обжарь хлеб до румяной корочки на сухой сковороде с двух сторон.

Намажь на тост хумус толстым слоем. Выложи сверху помидор, нарезанный тонкими ломтиками, а также разрезанные пополам оливки и руколу.

Слегка сбрызни сверху оливковым маслом, при желании добавь немного черного перца.

Тост с тунцом и яйцом

Сочетание нежного тунца и питательного яйца на хрустящем ржаном хлебе — это не только вкусный завтрак, но и идеально сбалансированный по питательным веществам. Тунец — кладезь омеги-3 и легкоусвояемого белка для здоровья мозга, яйца содержат полный набор аминокислот и витамин D, а греческий йогурт делает начинку нежной и содержит пробиотики.

Ингредиенты:

1 ломтик ржаного хлеба;

50 граммов тунца в собственном соку;

1 вареное яйцо;

1 ст. л. греческого йогурта;

две веточки укропа.

Как приготовить:

Слей воду из банки тунца, выложи его в миску и разомни вилкой. Затем добавь йогурт и мелко нарезанное отварное яйцо. Хорошо перемешай.

Намажь смесь на хлеб, поджаренный на сухой сковороде, укрась укропом.

Тосты с куриной грудкой и песто

Эти тосты сочетают нежную куриную грудку, ароматный соус песто и сочные черри в идеальном ансамбле. Идеально подавать их с капучино — получится итальянский завтрак.

Ингредиенты:

2 ломтика цельнозернового хлеба;

70 граммов отварной или копченой куриной грудки;

20 граммов соуса песто;

4 помидора черри;

несколько веточек руколы.

Как приготовить:

Хлеб поджарь на сухой сковороде или в тостере, смажь его соусом песто.

Выложи на тост отварную курицу, разрезанные пополам помидоры черри и руколу.

При желании сбрызни оливковым маслом или посыпь острым перцем.

Тост с творогом и грушей

Представь себе идеальный завтрак: нежный творог, сладкие дольки груши и хрустящие орешки на ароматном ржаном хлебе. Это не просто вкусно — это идеальный баланс белков, полезных жиров и натуральных сахаров для энергичного старта дня.

Ингредиенты:

2 ломтика ржаного хлеба;

60 граммов жирного творога;

половина спелой груши;

1 ч. л. меда; — немного кедровых или грецких орехов.

Как приготовить:

Смешай творог с чайной ложкой меда. Намажь получившуюся смесь на поджаренный хлеб. Выложи сверху нарезанную тонкими ломтиками грушу и орехи.

Тосты с яйцом и грибами

Эти ароматные тосты с золотистыми грибами и нежным яйцом — идеальное начало дня. Шампиньоны являются низкокалорийным источником белка и витаминов группы B, яйцо обеспечит качественным протеином и надолго утолит голод, а чеснок и петрушка нужны не просто для аромата — они укрепляют иммунитет и содержат важные для здоровья антиоксиданты.

Ингредиенты:

2 ломтика цельнозернового хлеба;

50 граммов шампиньонов;

1 яйцо;

1 зубчик чеснока;

2 веточки петрушки;

1 ч. л. оливкового масла.

Как приготовить:

Обжарь грибы с чесноком на оливковом масле в течение пяти минут. Отдельно пожарь яйцо.

Выложи грибы на тост, сверху — яйцо и посыпь измельченной петрушкой.