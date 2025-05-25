В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику

Нужно обращать внимание на её внешний вид, запах и текстуру, уточнили в пресс-службе ведомства.

«Ягоды должны быть сухими, без признаков гниения, однородного насыщенного цвета с зелёными и крепкими листьями. Поверхность должна быть эластичной, гладкой и блестящей, без видимых повреждений», — подчеркнули в ведомстве.

Там заявили, что для определения сладости клубники необходимо проверить черенок: если между листиками и ягодой есть расстояние, она будет сладкой, а при плотном прилегании листиков, скорее всего, будет кислить.