Что приготовить на мангале, если шашлыки уже надоели

Время майских пикников продолжается. Впереди роскошные теплые выходные, и приготовить что-то на мангале самое время. Но что делать, если шашлыки уже надоели? Конечно, экспериментировать. MIR24.TV публикует необычные рецепты для пикников.

Хачапури на шампурах

Этот необычный рецепт хачапури на шампурах редко используется. Мало кто решается так готовить, и зря. Это довольно просто и быстро, а тесто можно купить замороженное дрожжевое или слоеное. Оно как раз оттает к тому моменту, когда пора будет готовить.

Ингредиенты:

Тесто слоеное 500 г

Сыр сулугуни 400 г

Специи по вкусу

Как приготовить:

Нарезать сыр крупными кубиками и насадить на шампуры, оставляя небольшие промежутки между кусочками. Чуть сбрызнуть сыр водой и посыпать его специями: подойдет черный молотый перец, травы, копченая паприка.

Слоеное или дрожжевое тесто нарезать на доске полосками шириной примерно 5 см. Раскатать эти полоски вдоль, по длинной стороне, чтобы получились ленты из теста. Намотать ленты на сыр, насаженный на шампуры. При этом нужно делать витки внахлест друг на друга, чтобы сыр нигде не выглядывал. На концах тесто защипать. Обжарить хачапури на углях до румяного цвета. Снять с шампуров и сразу подавать, пока сыр внутри не застыл.

Шашлык из шампиньонов

Главный секрет приготовления сочных и ароматных шампиньонов на мангале сильный жар, иначе они просто завялятся и высохнут.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 600 г

Сметана – 2 ст. л.

Майонез – 2 ст. л.

Соевый соус – 3 ст. л.

Горчица – 2 ч. л.

Чеснок – 3 зубчика

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Как приготовить:

Приготовить маринад: соединить майонез, сметану, горчицу, давленый чеснок и соевый соус. Посолить, добавить специи (перец, паприка, прованские травы) и все перемешать.

Шампиньоны хорошо промыть. Окунуть их в маринад и переложить в целлофановый пакет. Полить грибы остатками маринада и завязать пакет. Оставить мариноваться на 30-40 минут. Периодически пакет нужно встряхивать. Затем нанизать шампиньоны на шампуры или выложить на решетку. Жарить грибы, периодически переворачивая, до полной готовности. Шляпки должны подрумяниться.

Рыба на решетке

Рыба прекрасная альтернатива мясу. Тем более что она готовится куда быстрее и ее не нужно мариновать. А вкуснота получается невероятная. Для приготовления на решетке не подходит только мелкая рыбка, вроде корюшки и барабульки, так как она высыхает быстрее, чем жарится.

Идеально подходит для мангала красная рыба жирных сортов. Например, атлантический лосось, горбуша, кижуч, нерка и кета. Также подойдут некоторые сорта белой рыбы: дорадо, морской окунь и осетр. Посмотрите на плотность мяса: если оно водянистое и рыхлое, то такая рыба для мангала не подойдет. Готовить рыбу средних размеров можно целиком, а если тушка крупная, то нужно порезать ее на стейки. Лучше использовать охлажденную, а не замороженную рыбу. Вот рецепт стейков из лосося на мангале.

Ингредиенты:

Стейки лосося – 800 г

Оливковое масло – 50 мл

Лимон – 1 шт.

Смесь перцев – 1 ч. л.

Розмарин (свежий) – 2 веточки

Соль – по вкусу

Как приготовить:

Смешать масло, сок половины лимона, добавьте перец и розмарин. Обмазать стейки, оставить на 15 минут.

Хорошо согретую на мангале решетку смазать маслом, чтобы рыба к ней не прилипала. Выложить стейки. Жарить 4-5 минут. Аккуратно перевернуть и готовить еще 3-4 минуты.

В финале мякоть должна легко отделяться вилкой, но оставаться сочной внутри. Снять рыбу с решетки, переложить на тарелку, посолить и поперчить по вкусу, украсить дольками лимона и зеленью.

Кальмары, фаршированные помидором и сыром

Морепродукты прекрасная изысканная альтернатива шашлыку. Но готовить их нужно недолго, поскольку высок риск их пересушить. Кроме того, передержанные на огне морепродукты становятся «резиновыми. Поэтому главное правило: жарить их на высокой температуре, но очень быстро, и снимать сразу после легкого подрумянивания.

Кальмары можно просто очистить и замариновать на полчаса в смеси лимонного сока и соевого соуса. А потом сразу запечь на решетке. Но можно приготовить их и более изысканно. Например, наполнить начинкой и запечь.

Ингредиенты:

Кальмары – 1 кг

Сметана 15% – 2 ст. л.

Соевый соус – 3 ст. л.

Помидор – 2 шт.

Сыр – 100 г

Чеснок – 2 зубчика

Как приготовить:

Кальмары на три минуты залить кипятком, выпотрошить и почистить. Перемешать сметану с соевым соусом и измельченным чесноком. Залить кальмары этим маринадом. Мариновать минимум 30 минут.

Начинить кальмары ломтиками помидора и сыра. Заколоть зубочистками широкий край, чтобы сыр, расплавляясь, не вытекал наружу. Выложить кальмары на решетку, жарить по 1,5-2 минуты с каждой стороны до красивого цвета. Сразу подавать!

Креветки королевские с медом и чесноком

Креветки, приготовленные на мангале невероятно нежная закуска. И готовятся они почти мгновенно.

Ингредиенты:

Королевские сырые креветки очищенные – 300 г

Соевый соус – 50 мл

Чеснок – 2 зубчика

Мед – 1 ст. л.

Растительное масло – 2 ст. л.

Имбирь свежий – 1 шт.

Черный перец – по вкусу

Как приготовить:

В миску налить соевый соус, добавить растительное масло, мед, тертый имбирь и чеснок. Залить очищенные креветки маринадом, перемешать и оставить на 30 минут. Затем креветки разложить на решетке для мангала. Готовить их с каждой стороны по 3-4 минуты. При этом креветки должны стать красными. Снять решетку с огня, переложить креветки на тарелку и можно пробовать.

Конвертики из лаваша с разными начинками

Совсем просты в приготовлении конвертики из лаваша с разными начинками, запеченные на углях. Закуска получается аппетитной и ароматной. Можно экспериментировать с различными вариантами наполнителей, получая новые вкусовые сочетания. Подойдут практически любые начинки, которые обычно готовят для пирожков. Например, картошка и грибы, творог и зелень, капуста и яйцо. Конвертики быстро готовятся. Их можно приготовить и подать за пять минут. Вот всего пара из возможных рецептов.

С сыром и зеленью

Это самый простой и доступный вариант.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий большой – 1 лист

Сыр твердый (лучше сулугуни) – 300 г

Зелень петрушки (или укропа) – 1 пучок

Чеснок молодой – 5-6 зубчиков

Как приготовить:

Сыр натереть на крупной терке (можно сделать это заранее и принести на пикник уже тертый сыр). Молодой чеснок и зелень петрушки или укропа мелко нарезать. Смешать сыр с зеленью.

Лист лаваша разрезать на четыре части, выложить начинку, свернуть лаваш конвертиком, чтобы вся начинка оказалась хорошо спрятана внутри и не вытекала, когда сыр начнет плавиться.

Выложить конвертики из лаваша на решетку и запекать на мангале с двух сторон до румяности. Подавать закуску нужно горячей, чтобы сыр внутри был расплавленным.

С курицей, колбасой и сладким перцем

Приготовление лаваша с этой начинкой займет чуть больше времени, также потребуется сковорода. Но можно приготовить начинку и заранее, дома. А на пикнике только завернуть ее в лаваш и обжарить конвертики с этой аппетитной начинкой.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий большой – 2 листа

Филе куриное – 300 г

Колбаса сырокопченая – 100 г

Перец болгарский сладкий – 1 шт.

Лук репчатый (небольшой) – 1 шт.

Помидор свежий – 1 шт.

Соль – по вкусу

Специи для курицы и смесь перцев – по вкусу

Чеснок — 1 зубчик

Майонез – по вкусу

Масло растительное – для жарки

Как приготовить:

Куриное филе порезать небольшими кусочками и обжарить на сковороде с растительным маслом в течение 5-7 минут на среднем огне. Добавить мелко нарезанный лук, обжарить вместе с мясом 3-4 минуты. После этого добавить в сковороду порезанные соломкой колбасу и болгарский перец. Через пару минут туда же добавить и помидор, порезанный небольшими кубиками. Тушить все на небольшом огне около 10 минут. В процессе тушения посолить и посыпать смесью перцев. В конце добавить измельченный чеснок. Начинка готова. Дать ей остыть и добавить майонез.

Разрезать лаваш на четвертушки и завернуть начинку так, чтобы она была надежно спрятана внутри. Обжарить конвертики из лаваша на мангале с двух сторон до румяности. Подавать закуску горячей.

Пельмени на углях

Очень неожиданное блюдо для мангала пельмени. Поверьте, это очень вкусно. Главная проблема в том, как сохранить их замороженными на природе. Поэтому они годятся только для пикника на даче. Вынул из морозилки, и через 20 минут у вас полная тарелка шкворчащих румяных пельменей. Они должны быть крупными, чтобы не проваливаться в отверстия решетки.

Ингредиенты:

Пельмени – 500 г

Майонез – 1,5 ст. л.

Кетчуп – 1,5 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Растительное масло – 1,5 ст. л.

Соль и перец – по вкусу

Как приготовить:

Замороженные пельмени выложить в глубокую миску. Добавить майонез, кетчуп, горчицу и растительное масло. Приправить солью и перцем, тщательно перемешать. Оставить примерно на 20 минут, чтобы пельмени слегка подтаяли и промариновались.

Выложить на решетку и отправить на мангал. Жарить на углях до аппетитной корочки, периодически переворачивая.