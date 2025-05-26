Блюда из грибов: 3 пошаговых рецепта

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Блюда из грибов: три пошаговых рецепта
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Представьте, как тонкий грибной аромат наполняет ваш дом, пробуждая аппетит и гастрономическое вдохновение. В кулинарии грибы — это не просто ингредиент, а палитра вкусов и текстур, способная преобразить любое блюдо.

«От привычных шампиньонов до экзотических шиитаке, обладающих неповторимым тонким вкусом, — приглашаем в гастрономическое путешествие с тремя новыми блюдами на основе грибов», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

3 рецепта с грибами

Паста с шиитаке и мисо-сливочным соусом

Это тёплая паста в стиле фьюжен, где сливочная итальянская база дополняется азиатским умами — тонкой вкусовой нотой японской кухни.

КБЖУ (на 100 г)

  • Калории: 237 ккал
  • Белки: 8 г
  • Жиры: 7 г
  • Углеводы: 40 г

Ингредиенты (на 2 порции):

  • паста соба или спагетти — 160 г;
  • шиитаке (свежие или замороженные) — 150 г;
  • королевские вёшенки или эноки (по желанию) — 50 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • белая мисо — 1 ч. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • сливки (10–20-процентной жирности) обычные или кокосовые — 100 мл;
  • кунжутное масло — 1 ч. л.;
  • имбирь тёртый — 1 ч. л.;
  • растительное или кунжутное масло для жарки — 1–2 ст. л.;
  • кунжут (обжаренный) — 1 ч. л.;
  • зелёный лук — 2 пера;
  • свежемолотый чёрный перец — щепотка.

Способ приготовления

  1. Нарежьте все грибы крупными слайсами. Если используете замороженные шиитаке, предварительно разморозьте их. Натрите чеснок и имбирь. Нарежьте зелёный лук наискосок и обжарьте до хруста, отложите в отдельную посуду.
  2. Разогрейте немного растительного масла, обжарьте грибы на сильном огне в течение четырёх-пяти минут — до румяности и лёгкой карамелизации. Убавьте огонь.
  3. Добавьте чеснок и имбирь, обжаривайте ещё 30 секунд. Добавьте мисо и соевый соус, размешайте до растворения мисо.
  4. Влейте сливки, прогрейте две-три минуты до загустения. В конце добавьте кунжутное масло.
  5. Отварите пасту до состояния аль денте, воду слейте не полностью, оставив немного для соуса.
  6. Перемешайте пасту с соусом, при необходимости добавьте пару ложек воды из-под пасты.
  7. Подавайте с хрустящим зелёным луком, кунжутом и свежемолотым перцем.

Крем-суп из шампиньонов и белых грибов с тимьяном

Суп с бархатистой структурой и насыщенным грибным вкусом с лёгкой травяной ноткой непременно понравится любителям шампиньонов. Если в конце добавить каплю трюфельного масла, можно оттенить привычный вкус шампиньонов интересным и необычным акцентом.

КБЖУ (на 100 г)

  • Калории: 139 ккал
  • Белки: 3 г
  • Жиры: 11 г
  • Углеводы: 4 г

Ингредиенты (на 3-4 порции):

  • шампиньоны — 250 г;
  • сушёные белые грибы — 15–20 г;
  • картофель (средних размеров) — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • тимьян — 2 веточки;
  • сливки (20–33%) — 100 мл;
  • сливочное масло — 20 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • трюфельное масло (по желанию) — 1 ч. л.;
  • соль, перец — щепотка;
  • гренки, масло грецкого ореха — для подачи.

Способ приготовления

  1. Залейте сушёные белые грибы кипятком на 15 минут, затем слейте лишнюю жидкость. Шампиньоны нарежьте.
  2. Картофель очистите и нарежьте кубиками.
  3. Лук очистите и мелко нарежьте, чеснок очистите и раздавите ножом.
  4. На смеси сливочного и оливкового масла обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте шампиньоны и белые грибы, жарьте пять-семь минут до золотистого цвета.
  5. Добавьте кубики картофеля, тимьян, залейте водой так, чтобы она покрывала овощи и грибы на 2 см. Варите 15–20 минут, пока картофель не станет мягким.
  6. Удалите тимьян и измельчите суп блендером до однородности. Добавьте сливки, соль и перец, прогрейте.
  7. Подавайте с трюфельным маслом, гренками и каплей орехового масла. Посыпьте свежемолотым перцем.

Рагу из грибов с луком и бальзамиком

Эта густая грибная гарнирная смесь с ярким вкусом и карамельной глубиной станет отличным дополнением для мяса или птицы, картофельного пюре, поленты, гречи, риса или пасты. Но может подаваться и как самостоятельное блюдо — всё зависит от ваших предпочтений.

КБЖУ (на 100 г)

  • Калории: 98 ккал
  • Белки: 3 г
  • Жиры: 8 г
  • Углеводы: 3 г

Ингредиенты (на 2-3 порции):

  • вёшенки — 100 г;
  • шиитаке или шампиньоны — 150 г;
  • красный лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соевый соус — 1,5 ст. л.;
  • бальзамический уксус — 1 ст. л.;
  • белое сухое вино — 30 мл;
  • сливочное масло — 20 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • петрушка — 1/2 пучка;
  • чёрный перец — щепотка.

Способ приготовления

  • Нарежьте крупно грибы. Очистите лук и нарежьте тонкими полукольцами. Чеснок очистите и нарежьте мелко. Петрушку порубите.
  • На смеси масел обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы. Готовьте на сильном огне, пока влага не испарится и не появится золотистая корочка.
  • Влейте вино и дайте ему выпариться. Для деглазирования добавьте соевый соус, чеснок и бальзамик. Тушите три-четыре минуты на слабом огне.
  • Добавьте кусочек сливочного масла и рубленую петрушку. Перемешайте, доведите до баланса по вкусу.
  • Подавайте как гарнир, при желании можно подавать с печёным сыром тофу.

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