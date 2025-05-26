Блюда из грибов: три пошаговых рецепта

Блюда из грибов: 3 пошаговых рецепта
Добавьте в свой рацион сезонный продукт, чтобы обогатить его полезными веществами.
Представьте, как тонкий грибной аромат наполняет ваш дом, пробуждая аппетит и гастрономическое вдохновение. В кулинарии грибы — это не просто ингредиент, а палитра вкусов и текстур, способная преобразить любое блюдо.
«От привычных шампиньонов до экзотических шиитаке, обладающих неповторимым тонким вкусом, — приглашаем в гастрономическое путешествие с тремя новыми блюдами на основе грибов», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
3 рецепта с грибами
Паста с шиитаке и мисо-сливочным соусом
Это тёплая паста в стиле фьюжен, где сливочная итальянская база дополняется азиатским умами — тонкой вкусовой нотой японской кухни.
КБЖУ (на 100 г)
- Калории: 237 ккал
- Белки: 8 г
- Жиры: 7 г
- Углеводы: 40 г
Ингредиенты (на 2 порции):
- паста соба или спагетти — 160 г;
- шиитаке (свежие или замороженные) — 150 г;
- королевские вёшенки или эноки (по желанию) — 50 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- белая мисо — 1 ч. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- сливки (10–20-процентной жирности) обычные или кокосовые — 100 мл;
- кунжутное масло — 1 ч. л.;
- имбирь тёртый — 1 ч. л.;
- растительное или кунжутное масло для жарки — 1–2 ст. л.;
- кунжут (обжаренный) — 1 ч. л.;
- зелёный лук — 2 пера;
- свежемолотый чёрный перец — щепотка.
Способ приготовления
- Нарежьте все грибы крупными слайсами. Если используете замороженные шиитаке, предварительно разморозьте их. Натрите чеснок и имбирь. Нарежьте зелёный лук наискосок и обжарьте до хруста, отложите в отдельную посуду.
- Разогрейте немного растительного масла, обжарьте грибы на сильном огне в течение четырёх-пяти минут — до румяности и лёгкой карамелизации. Убавьте огонь.
- Добавьте чеснок и имбирь, обжаривайте ещё 30 секунд. Добавьте мисо и соевый соус, размешайте до растворения мисо.
- Влейте сливки, прогрейте две-три минуты до загустения. В конце добавьте кунжутное масло.
- Отварите пасту до состояния аль денте, воду слейте не полностью, оставив немного для соуса.
- Перемешайте пасту с соусом, при необходимости добавьте пару ложек воды из-под пасты.
- Подавайте с хрустящим зелёным луком, кунжутом и свежемолотым перцем.
Крем-суп из шампиньонов и белых грибов с тимьяном
Суп с бархатистой структурой и насыщенным грибным вкусом с лёгкой травяной ноткой непременно понравится любителям шампиньонов. Если в конце добавить каплю трюфельного масла, можно оттенить привычный вкус шампиньонов интересным и необычным акцентом.
КБЖУ (на 100 г)
- Калории: 139 ккал
- Белки: 3 г
- Жиры: 11 г
- Углеводы: 4 г
Ингредиенты (на 3-4 порции):
- шампиньоны — 250 г;
- сушёные белые грибы — 15–20 г;
- картофель (средних размеров) — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- тимьян — 2 веточки;
- сливки (20–33%) — 100 мл;
- сливочное масло — 20 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- трюфельное масло (по желанию) — 1 ч. л.;
- соль, перец — щепотка;
- гренки, масло грецкого ореха — для подачи.
Способ приготовления
- Залейте сушёные белые грибы кипятком на 15 минут, затем слейте лишнюю жидкость. Шампиньоны нарежьте.
- Картофель очистите и нарежьте кубиками.
- Лук очистите и мелко нарежьте, чеснок очистите и раздавите ножом.
- На смеси сливочного и оливкового масла обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте шампиньоны и белые грибы, жарьте пять-семь минут до золотистого цвета.
- Добавьте кубики картофеля, тимьян, залейте водой так, чтобы она покрывала овощи и грибы на 2 см. Варите 15–20 минут, пока картофель не станет мягким.
- Удалите тимьян и измельчите суп блендером до однородности. Добавьте сливки, соль и перец, прогрейте.
- Подавайте с трюфельным маслом, гренками и каплей орехового масла. Посыпьте свежемолотым перцем.
Рагу из грибов с луком и бальзамиком
Эта густая грибная гарнирная смесь с ярким вкусом и карамельной глубиной станет отличным дополнением для мяса или птицы, картофельного пюре, поленты, гречи, риса или пасты. Но может подаваться и как самостоятельное блюдо — всё зависит от ваших предпочтений.
КБЖУ (на 100 г)
- Калории: 98 ккал
- Белки: 3 г
- Жиры: 8 г
- Углеводы: 3 г
Ингредиенты (на 2-3 порции):
- вёшенки — 100 г;
- шиитаке или шампиньоны — 150 г;
- красный лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соевый соус — 1,5 ст. л.;
- бальзамический уксус — 1 ст. л.;
- белое сухое вино — 30 мл;
- сливочное масло — 20 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- петрушка — 1/2 пучка;
- чёрный перец — щепотка.
Способ приготовления
- Нарежьте крупно грибы. Очистите лук и нарежьте тонкими полукольцами. Чеснок очистите и нарежьте мелко. Петрушку порубите.
- На смеси масел обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы. Готовьте на сильном огне, пока влага не испарится и не появится золотистая корочка.
- Влейте вино и дайте ему выпариться. Для деглазирования добавьте соевый соус, чеснок и бальзамик. Тушите три-четыре минуты на слабом огне.
- Добавьте кусочек сливочного масла и рубленую петрушку. Перемешайте, доведите до баланса по вкусу.
- Подавайте как гарнир, при желании можно подавать с печёным сыром тофу.