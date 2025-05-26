Блюда из грибов: три пошаговых рецепта

Добавьте в свой рацион сезонный продукт, чтобы обогатить его полезными веществами.

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Представьте, как тонкий грибной аромат наполняет ваш дом, пробуждая аппетит и гастрономическое вдохновение. В кулинарии грибы — это не просто ингредиент, а палитра вкусов и текстур, способная преобразить любое блюдо.

«От привычных шампиньонов до экзотических шиитаке, обладающих неповторимым тонким вкусом, — приглашаем в гастрономическое путешествие с тремя новыми блюдами на основе грибов», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

3 рецепта с грибами

Паста с шиитаке и мисо-сливочным соусом

Это тёплая паста в стиле фьюжен, где сливочная итальянская база дополняется азиатским умами — тонкой вкусовой нотой японской кухни.

КБЖУ (на 100 г)

Калории: 237 ккал

Белки: 8 г

Жиры: 7 г

Углеводы: 40 г

Ингредиенты (на 2 порции):

паста соба или спагетти — 160 г;

шиитаке (свежие или замороженные) — 150 г;

королевские вёшенки или эноки (по желанию) — 50 г;

чеснок — 2 зубчика;

белая мисо — 1 ч. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

сливки (10–20-процентной жирности) обычные или кокосовые — 100 мл;

кунжутное масло — 1 ч. л.;

имбирь тёртый — 1 ч. л.;

растительное или кунжутное масло для жарки — 1–2 ст. л.;

кунжут (обжаренный) — 1 ч. л.;

зелёный лук — 2 пера;

свежемолотый чёрный перец — щепотка.

Способ приготовления

Нарежьте все грибы крупными слайсами. Если используете замороженные шиитаке, предварительно разморозьте их. Натрите чеснок и имбирь. Нарежьте зелёный лук наискосок и обжарьте до хруста, отложите в отдельную посуду. Разогрейте немного растительного масла, обжарьте грибы на сильном огне в течение четырёх-пяти минут — до румяности и лёгкой карамелизации. Убавьте огонь. Добавьте чеснок и имбирь, обжаривайте ещё 30 секунд. Добавьте мисо и соевый соус, размешайте до растворения мисо. Влейте сливки, прогрейте две-три минуты до загустения. В конце добавьте кунжутное масло. Отварите пасту до состояния аль денте, воду слейте не полностью, оставив немного для соуса. Перемешайте пасту с соусом, при необходимости добавьте пару ложек воды из-под пасты. Подавайте с хрустящим зелёным луком, кунжутом и свежемолотым перцем.

Крем-суп из шампиньонов и белых грибов с тимьяном

Суп с бархатистой структурой и насыщенным грибным вкусом с лёгкой травяной ноткой непременно понравится любителям шампиньонов. Если в конце добавить каплю трюфельного масла, можно оттенить привычный вкус шампиньонов интересным и необычным акцентом.

КБЖУ (на 100 г)

Калории: 139 ккал

Белки: 3 г

Жиры: 11 г

Углеводы: 4 г

Ингредиенты (на 3-4 порции):

шампиньоны — 250 г;

сушёные белые грибы — 15–20 г;

картофель (средних размеров) — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

тимьян — 2 веточки;

сливки (20–33%) — 100 мл;

сливочное масло — 20 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

трюфельное масло (по желанию) — 1 ч. л.;

соль, перец — щепотка;

гренки, масло грецкого ореха — для подачи.

Способ приготовления

Залейте сушёные белые грибы кипятком на 15 минут, затем слейте лишнюю жидкость. Шампиньоны нарежьте. Картофель очистите и нарежьте кубиками. Лук очистите и мелко нарежьте, чеснок очистите и раздавите ножом. На смеси сливочного и оливкового масла обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте шампиньоны и белые грибы, жарьте пять-семь минут до золотистого цвета. Добавьте кубики картофеля, тимьян, залейте водой так, чтобы она покрывала овощи и грибы на 2 см. Варите 15–20 минут, пока картофель не станет мягким. Удалите тимьян и измельчите суп блендером до однородности. Добавьте сливки, соль и перец, прогрейте. Подавайте с трюфельным маслом, гренками и каплей орехового масла. Посыпьте свежемолотым перцем.

Рагу из грибов с луком и бальзамиком

Эта густая грибная гарнирная смесь с ярким вкусом и карамельной глубиной станет отличным дополнением для мяса или птицы, картофельного пюре, поленты, гречи, риса или пасты. Но может подаваться и как самостоятельное блюдо — всё зависит от ваших предпочтений.

КБЖУ (на 100 г)

Калории: 98 ккал

Белки: 3 г

Жиры: 8 г

Углеводы: 3 г

Ингредиенты (на 2-3 порции):

вёшенки — 100 г;

шиитаке или шампиньоны — 150 г;

красный лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

соевый соус — 1,5 ст. л.;

бальзамический уксус — 1 ст. л.;

белое сухое вино — 30 мл;

сливочное масло — 20 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

петрушка — 1/2 пучка;

чёрный перец — щепотка.

Способ приготовления