Простой рецепт рыбы в кляре на сковороде

Рыба в кляре на сковороде: простой рецепт с фото пошагово, как приготовить
В материале также узнаете, как добиться румяной и хрустящей корочки.
Рыба в кляре — популярное блюдо, которое можно встретить практически в любой кухне мира. Его особенность состоит в контрасте текстур: нежное сочное рыбное филе внутри и хрустящая корочка – снаружи.
«Раскрою секреты приготовления рыбы в кляре и поделюсь любимым рецептом», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
Необходимые продукты
Кляр состоит из пшеничной муки, яиц и вкусового компонента. В качестве последнего можно использовать сухие и молотые добавки (паприку, чеснок, лук, зелень, сухие дрожжи, солод или бульон). Благодаря этому можно придать блюду особый вкусовой оттенок.
Ещё одна ключевая составляющая кляра — жидкость. Чаще всего его разводят на воде или молоке. Однако для морепродуктов — и рыбы в частности — лучше всего подходит пиво или белое вино.
Важно не забывать о продукте, который мы будем покрывать кляром. Лучше всего брать плотное рыбное филе. Если планируете использовать для кляра рыбу целиком, то обращайте внимание на её глаза — они должны быть выпуклыми и не мутными. Чешуя у свежей рыбы блестящая, а сама кожа – без повреждений и пятен.
Не должно присутствовать жёлтых и бурых оттенков в цвете жабр, в противном случае рыба уже залежалась. Свежая тушка – достаточно плотная и упругая, и на рыбе не остаётся следа после нажатия пальцем.
Чаще всего для приготовления в кляре используется замороженное филе океанической трески без кожи. Выбирая такой продукт, обращайте внимание на дату упаковки и сроки хранения, а также на температуру в морозилке, где хранится эта рыба: показатель должен быть меньше 18°C для поддержания качества рыбного изделия. Ещё один важный признак качественной заморозки — это ледяная «шуба» на продукте. Чем её меньше, тем лучше.
Как разморозить филе? Оставьте его на ночь в лотке на бумажном полотенце в холодильнике, чтобы оно деликатно разморозилось. После этого филе можно будет использовать для покрытия кляром.
Как правильно чистить и резать рыбу?
Процесс разделки рыбы состоит из следующих этапов.
- Удалите чешую. Счищать её надо от хвоста к голове. Если чешуйки держатся чересчур крепко, ошпарьте тушку кипятком.
- Когда кожа останется чистой от чешуи, приступайте к удалению внутренностей. Сделайте разрез ножом на животе от заднего плавника до головы. Аккуратно удалите внутренности, стараясь не повредить желчный пузырь. Если он порвался, вырежьте все окрасившиеся желчью части — есть их можно, но блюдо будет горчить. Снимите плёнку, которой выстлана полость внутри, разрезав её по линии позвоночника.
- После этого очистите рыбу от остатков крови бумажным полотенцем. Так вы подготовите тушку к дальнейшей обработке.
- Удалите жабры из головы, если желаете использовать головы в дальнейшем для бульона. Если же головы вам не пригодятся, то этот шаг можно опустить.
- Для безопасности отрежьте плавники у хвоста, на брюшке и возле головы при помощи разделочных ножниц. Голову нужно отсечь по линии жабр, перпендикулярно брюшку. Если тушка крупная, делайте это большим острым ножом.
- Помойте очищенную рыбу, разделочную доску и нож. Важно избавиться от остатков чешуи, крови и внутренностей.
Как быстро получить филе?
- Положите тушку на чистую доску. Вдоль позвоночника сделайте разрез так, чтобы мясо отделилось от кости.
- Отсоедините филейную часть от ребер.
- Чтобы отделить мясо от кожи, сделайте надрез у хвоста. Положите рыбу кожей к доске и проведите ножом параллельно столу, крепко держась за хвост. Так получится филе. То же самое следует повторить и с другой стороны рыбы.
- Промойте получившееся филе и обсушите салфетками со всех сторон.
- Выньте пинцетом оставшиеся в рыбе кости.
- Для правильного фиш-энд-чипс удалите кожу с филе.
Филе нарежьте небольшими полосками, стрипсами или оставьте целыми (например, для приготовления фиш-энд-чипс).
Для придания рыбе дополнительного вкусового оттенка можно замариновать её. Подойдёт маринад с лимоном, чесноком, пивом, вином в зависимости от того, какой акцент вы хотите придать готовому блюду. Мариновать рыбу необходимо после её разделки на кусочки в течение 30–60 минут.
Как добиться румяной и хрустящей корочки?
Чтобы получить идеально прожаренное блюдо, важно учитывать несколько нюансов.
Кляр должен быть однородным, поэтому тщательно перемешивайте продукты. Жидкость лучше брать холодной температуры. Соотношение кляра и продукта обычно 1:1, то есть на 100 г рыбы необходимо подготовить 100 г жидкого теста.
Чтобы кляр стекал меньше, немного подсушите рыбу перед жаркой. Для этого уложите кусочки на доску в один слой и припудрите тонким слоем муки или крахмала через сито — лучше использовать рисовый крахмал — и только затем опускайте в кляр. На вкусе это не отразится. На этом же этапе можно добавить специи или другую сухую обсыпку, смешав её с мукой или крахмалом. Если есть возможность, вместо доски используйте отдельный лоток, а кусочки переворачивайте шпажками или щипцами, чтобы не запачкать руки.
Жарить можно во фритюрнице или сковороде с высокими стенками и толстым дном. Все продукты обычно жарят в животном или растительном жире либо их смеси. Кроме того, перед жаркой следует расставить ёмкости в определённом порядке, слева направо: ёмкость с подготовленными кусочками рыбы, лоток с сухой обсыпкой, ёмкость с жидким кляром, фритюр, тарелка для готового блюда. Последнюю застелите бумажным полотенцем, чтобы собрать излишки жира. Всё это необходимо для удобства и чтобы не испачкать кухню.
Главное условие: масло должно быть хорошо разогрето — не менее 180°C, чтобы кляр быстро схватился. Проверить готовность масла можно с помощью жидкого теста, капнув его во фритюрницу или сковороду. Если шарик кляра начинает шипеть и дребезжать, то можете приступать к обжарке рыбы. Филе будет готово в течение пяти-семи минут.
Как украсить и подать рыбу в кляре?
Больше разнообразия вкусов можно привнести с помощью соусов. Подойдут классический тартар, чесночный айоли, ткемали, хумус, кисло-сладкий соус.
В качестве гарнира подойдут картофельное пюре, отварной рис, салат, рагу, квашеная капуста, свежие овощи.
Рыба в кляре — отличный вариант, чтобы разнообразить своё домашнее меню. Существуют различные рецепты её приготовления. Один из наиболее популярных — покрытие для фиш-энд-чипс, которое разводится на тёмном пиве. Другой известный кляр — японская темпура, более утончённый и воздушный вариант. Если говорить про русскую кухню, в ней рыба обжаривается в более плотном жидком тесте с добавлением яиц и без использования фритюра. Предлагаю вам начать с одного из классических рецептов: фиш-энд-чипс на тёмном пиве.
Рецепт
Рыба в кляре
- Количество порций: 5
КБЖУ (на 100 г):
- Калории: 80 ккал.
- Белки: 1,8 г.
- Жиры: 0,3 г.
- Углеводы: 17,5 г.
Ингредиенты:
- филе белой рыбы — 200 г (4 шт.);
- пшеничная мука — 55 г;
- кукурузный крахмал — 55 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- холодное тёмное пиво — 70 мл;
- холодная газированная вода — 70 мл;
- соль — по вкусу;
- свежемолотый чёрный перец — по вкусу;
- картофель — 1 кг;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Отложите 2 ст. л. муки в отдельную миску. В большой миске смешайте оставшуюся муку с кукурузным крахмалом и 1 ч. л. разрыхлителя. Слегка приправьте щепоткой мелкой соли и свежемолотым чёрным перцем.
- Непрерывно взбивая вилкой, влейте в мучную смесь пиво и газированную воду и продолжайте смешивать до получения густого однородного теста. Поставьте тесто в холодильник, чтобы оно отдохнуло в течение 30–60 минут.
- Помойте, почистите картофель. Нарежьте ломтиками толщиной чуть меньше 1,5 см, затем измельчите их палочками шириной 1,5 см. Переложите ломтики в дуршлаг и промойте под холодной водой.
- Поместите промытые картофельные заготовки в кастрюлю с таким количеством холодной воды, чтобы она покрывала их примерно на 1,5 см. Доведите до кипения на сильном огне, затем варите на слабом огне в течение трёх-четырёх минут.
- Слейте воду, переложите картофель на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
- Обсушите картофель бумажными полотенцами и уберите их. Накройте чистыми сухими полотенцами и отправьте в холодильник.
- Тем временем выложите филе белой рыбы на бумажное полотенце и вытрите насухо. Слегка приправьте солью.
- Разогрейте растительное масло до 180°C во фритюрнице или большой глубокой сковороде. Количество масла должно покрывать посуду на 8 см. Обжарьте картошку в масле по несколько горстей за раз около двух минут, но не подрумянивайте. Картошку необходимо будет обжарить два раза, поэтому на этом этапе картошка жарится только две минуты.
- Достаньте картофельные ломтики из масла и переложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Поставьте тарелку в сторону.
- Установите решётку в центре духовки и разогрейте её до 90°C. Застелите противень бумажными полотенцами и отложите его в сторону.
- Проверьте, что масло разогрето до 180°C. Когда фритюр разогреется, возьмите кусочки рыбы, обмакните их в мучную смесь при помощи шпажки или тонких щипцов. Затем из сухой смеси переложите филе в подготовленный кляр. Кляр должен покрывать филе со всех сторон. Аккуратно стряхните излишки с кусочков и положите их в масло. Жарьте до хрустящей золотистой корочки от шести до восьми минут.
- Переложите обжаренное филе из масла на противень, застеленный бумажным полотенцем. Слегка посыпьте солью и перенесите в духовку, чтобы сохранить тепло.
- Перед обжариванием картофеля очистите масло от кусочков кляра шумовкой и разогрейте масло до 200°C. В этом же масле обжарьте партиями картофель до золотистого цвета и хрустящей корочки около шести-восьми минут. Достаньте из масла и выложите картофель на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Затем присыпьте солью – и можно подавать.
Подавайте фиш-энд-чипс с соусом тартар на основе майонеза и пикулей.