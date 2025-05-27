Рестораторы рассказали, что иностранные туристы думают о русской кухне

В Москву приезжает все больше гостей из-за рубежа - из Китая, Латинской Америки, с Ближнего Востока. Иностранцы открывают для себя русскую кухню. Рестораторы Москвы рассказали "РГ" о том, кто сегодня интересуется русскими блюдами и чем столица удивляет тех, кто ждет от нее только борщи и пельмени.

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По словам Яны Рюриковой, PR-директора ресторана "Восход", в заведения с русской кухней все чаще приходят гости из ОАЭ и стран Персидского залива, Индии, Латинской Америки, Китая и Японии.

«Наш ресторан расположен в сердце парка "Зарядье", рядом с Красной площадью, набережной Москвы-реки и Парящим мостом, так что сама локация говорит о том, что мы рады туристам со всего мира. Гостей привлекает дизайн и атмосфера нашего заведения, а также многообразие кухни бывших Союзных республик, которая открывает перед ними новые горизонты вкусов», — говорит Яна.

Она отмечает, что иностранные гости чаще всего выбирают борщ и пельмени ручной лепки - блюда, которые стали символами русской гастрономической культуры.

Одно из заведений сети "Шоколадница" находится рядом с французским консульством, поэтому туда часто приходят франкоязычные гости.

«Те, кто приехал в столицу надолго, стараются выбирать более привычную для себя еду. Те, кто приехал краткосрочно, хотят познакомиться с культурой и выбирают больше наши аутентичные блюда. Оценивают положительно, особенно блинчики», — рассказывает заместитель руководителя отдела маркетинга сети кофеен "Шоколадница" Александра Старкова.

Желающие познакомиться с русской гастрономией гости выбирают и кулинарные лавки "Братья Караваевы".

"Связано это с названием наших лавок и ассоциацией с караваем, символом русской кухни. Помимо этого, иностранцев привлекают наши ассортимент, выпечка, хороший кофе, приятный интерьер, кухни разных стран мира. У нас представлены европейская, азиатская, французская, итальянская и русская», — отмечают представители "Братьев".

Они добавляют, что иностранцы чаще всего выбирают борщ, сельдь под шубой и оливье.

Тренд на русскую культуру

Многие рестораны не только кормят гостей, но и знакомят их с московскими традициями и русской культурой. Шеф-повар ресторана "Ухват" Виктор Белей, например, рассказывает, что для иностранных посетителей проводятся целые экскурсии по заведению.

Одной из интересных инициатив по популяризации русских традиций является "Московское чаепитие". Проект призван возродить чайные традиции Москвы, а также напомнить, как важно проводить время вместе и делиться теплом друг с другом. Гости могут провести неспешную беседу за чайником и попробовать традиционную выпечку - такая опция есть в "Шоколаднице" и "Братьях Караваевых". Чайный сет дает представление о настоящих столичных традициях: в городе всегда любили пить крепкий черный чай с цветочно-фруктовым вкусом вместе со сладостями.

«Безусловно, мы наблюдаем тренд, который охватывает не только гастрономию, но и культуру в целом. Интерес к русской кухне растет, и это вдохновляет нас на новые кулинарные эксперименты. Мы стремимся показать, что русская кухня - это не только классика, но и пространство для творчества, где традиции встречаются с современными тенденциями», — отмечает Яна Рюрикова.

Стереотипы и их разрушение

В мире русская кухня не так известна, как, например, японская или итальянская. Однако эксперты считают, что сейчас она постепенно избавляется от устаревших представлений о своей тяжеловесности и однообразии. Сегодня русская кухня воспринимается как богатая палитра вкусов и ароматов.

«Наша гастрономия в мире воспринимается положительно, но многие сочетания очень удивляют. Например, холодец и сельдь под шубой. Также из-за советского наследия русскую кухню считают слишком простой и достаточно калорийной. Из плюсов - положительно оцениваются новые тренды: сибирский, дальневосточный и из русской глубинки», — добавляют в "Братьях Караваевых".

Место встречи культур

Москва - город, где путешественники знакомятся не только с русской кухней, но и с гастрономией других стран. Представители индийского ресторана "Тандур" отмечают, что к ним часто приходят гости из арабских государств.

«Они очень любят индийскую кухню. Многие наши посетители - арабы. У нас есть сертификат халяль в ресторане - мы стремимся быть важной точкой для мусульман», — рассказывают в заведении.

Популярность у арабских гостей "Тандур" объясняется просто: индийская кухня очень похожа на арабскую, только острее, поэтому интереснее.

Всего в Москве насчитывается более 22 тысяч гастрозаведений: если каждый день в столице завтракать, обедать и ужинать в разных местах, то понадобится более 20 лет, чтобы побывать во всех ресторанах и кафе. Чтобы сориентироваться в таком многообразии и найти заведение с кухней по вкусу, туристы пользуются не только рекомендациями знакомых, но и путеводителями, а также онлайн-агрегаторами.

Например, в Москве разработали специальные гиды для гостей из стран Ближнего Востока и Индии, где в том числе есть подборки подходящих ресторанов. Их можно бесплатно получить в туристско-банковском офисе на Большой Дмитровке. Там же специалисты дадут ответ на любой вопрос о Москве на иностранных языках. Российские туристы для брони ресторана активно пользуются цифровым сервисом RUSSPASS: в нем можно выбрать нужное заведение с помощью удобных фильтров, в том числе отметив любимую кухню - от русской до индийской.