Кофе: в какие популярные мифы вы до сих пор верите

Для кого-то кофе - это часть утреннего ритуала, а для кого-то - предмет споров и мифов. Но что об этом напитке говорит наука?

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Тёмная обжарка и крепость. Результаты одного исследования, опубликованного в 2017 году в журнале Nature, продемонстрировали: больше всего кофеина в кофе, приготовленного из зёрен средней обжарки. Поэтому если покупаете зерна тёмной обжарки, то не ожидайте от них сильного бодрящего эффекта.

Замедление роста у детей. По мнению медицинских экспертов, кофеин не влияет на рост. Однако это вещество связывают с проблемами со сном, тревожностью, повышенной возбудимостью, расстройствами желудка, нарушениями сердечного ритма у детей.

Обезвоживание. Результаты одной работы, опубликованной в 2014 году в журнале PLoS One, продемонстрировали: кофе лишь несущественно отличается по гидратации от воды. Связано это с тем, что большая часть этого напитка - это и есть вода, а не один кофеин.

Влияние на здоровье сердца. Некоторые исследования указывают на пользу кофе для сердечно-сосудистой системы. Но только если его пить в умеренных количествах. Согласно данным одной научной работы, две-три чашки этого напитка в сутки связаны со значительным снижением вероятности развития болезней сердца, а также общей смертности.

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