Кондитер поделился рецептом соуса из клубники и тархуна

Речь идёт о сальсе.

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В её состав также входят сладкие помидоры, мелконарезанная зелень и оливковое масло.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Алёна Аракчеева.

«Сейчас самый клубничный сезон, и если смотреть в сторону соусов, то можно приготовить очень крутую сальсу. Иногда сальса — это даже закуска, это мелко нарезанные овощи, туда ещё добавляют манго. Но сама фишка в нарезке — это очень мелкий кубик. И клубничная сальса готовится, конечно же, из клубники, помидоров сорта "сливка", они достаточно сладкие. Также в сальсу идёт оливковое масло, любая зелень, например, летом хорошо подходит тархун. Для начала мы ароматизируем оливковое масло, нужно смешать его с зеленью и добавить специи. А потом мелко нарезаем клубнику, главное сохранить текстуру и не превратить её в кашу или пюре. А помидоры нужно ошпарить кипятком и снять кожицу. Помидор нарезаем также, как клубнику. И перемешиваем всё вместе».

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